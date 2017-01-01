На Буковині мікроавтобус зіштовхнувся з поїздом «Чернівці-Київ»

Новоселицький район: рятувальники допомогли відновити рух на залізничній колії після ДТПВвечері 31 грудня в с. Магала Новоселицького району на регульованому залізничному переїзді сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій мікроавтобуса «Мереседес-Спринтер», ігноруючи сигнали світлофора та намагаючись проїхати повз шлагбаум, виїхав на залізничний переїзд, внаслідок чого допустив зіткнення автомобіля з пасажирським поїздом «Чернівці-Київ». Водія та пасажирку авто із травмами різного ступеня важкості було госпіталізовано у лікувальні заклади м. Чернівців повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.У результаті зіткнення мікроавтобуса з потягом було пошкоджено відбійник тепловозу, що заважало подальшому руху потяга. Рятувальники, прибувши за викликом, за допомогою спеціального обладнання демонтували пошкоджений відбійник, що дозволило пасажирському потягу продовжити свій рух по залізничній колії.