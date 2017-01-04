УВАГА! У ЧЕРНІВЦЯХ ОБМЕЖЕННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ!

У зв’язку з виконанням ремонтних робіт на ділянці магістрального водогону від насосної станції «Шубранець» до резервуарів чистої води «Попова» 04.01.2017 року, 05.01.2017 року та 06.01.2017 року подача води буде здійснюватись наступним чином.



Район міста, обмежений вулицями: Проспект Незалежності, Героїв Майдану, Південно-Кільцева, Руська, Головна, Воробкевича, Івасюка, Бульвар Героїв Крут, буде забезпечуватися водопостачанням з пониженим тиском з 10:00 до 19:00 год. 04.01.2017 року та 05.01.2017 року.

Подача води буде відсутня:

з 22:00 год. 04.01.2017 року до 07:00 год. 05.01.2017 року

з 22:00 год. 05.01.2017 року до 07:00 год. 06.01.2017 року



На вулицях: Щербанюка, Достоєвського, Кобилянської, Соборної площі, Котляревського, Богомольця, Гакмана, Кафедральна, Дзержика, Горіхівська, Заставнянська, Стрийська та прилеглих водопостачання буде відсутнє:

з 10:00 год. до 19:00 год. 04.01.2017 року

з 22:00 год. 04.01.2017 року до 07:00 год. 05.01.2017 року

з 10:00 год. до 19:00 год. 05.01.2017 року

з 22:00 год. 05.01.2017 року до 07:00 год. 06.01.2017 року.



Просимо здійснити необхідний запас води!



Водопостачання Садгірського району та вулиць: Золочівської, Бережанської, Рогатинської, Тисменецької, Чортківської, Гусятинської, М.Олімпіади, Руської, Фастівської, Гагаріна, Севастопольської буде здійснюватися без обмеження.



У разі необхідності підвезення води автоцистернами просимо звертатись за телефоном 54-73-54.



КП «Чернівціводоканал» дякує за порозуміння.

