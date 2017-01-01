Оплата населенням області житлово-комунальних послуг у листопаді 2016 року

У січні–листопаді 2016р. населенню області було нараховано до сплати за житлово-комунальні послуги (без урахування електроенергії) 1100,0 млн.грн, сплачено, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 646,3 млн.грн. (у січні–листопаді 2015р. – 594,5 млн.грн.). Рівень оплати у січні–листопаді п.р. становив 58,8% - інформує Головне управління статистики Чернівецької області.



На кінець листопада 2016р. заборгованість населення за централізоване опалення та гаряче водопостачання становила 59,8 млн.грн., утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 16,7 млн.грн, газопостачання – 9,1 млн.грн., вивезення побутових відходів – 2,4 млн.грн.



Крім того, у листопаді 2016р. населенням сплачено за електроенергію 51,8 млн.грн. (у листопаді 2015р. – 33,7 млн.грн.). Заборгованість з оплати електроенергії на кінець листопада п.р. становила 174,6 млн.грн.



Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку (із урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт•год)) у листопаді 2016р. порівняно з листопадом 2015р. збільшились в 1,5 раза і становили 1366,9 грн.