Більше ніж півмільярда гривень отримають з Державного бюджету об’єднані громади Чернівецької області

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Новини
13:32
03 січня

УВАГА! У ЧЕРНІВЦЯХ ОБМЕЖЕННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ!

11:40
03 січня

Оплата населенням області житлово-комунальних послуг у листопаді 2016 року

10:45
03 січня

У Новий рік – із 1,7 мільярдами сплачених податків

14:41
30 грудня

Заробітна плата працівників області у листопаді становить 4 тисячі гривень

14:37
30 грудня

Чернівецька митниця ДФС забезпечила надходження до Держбюджету в сумі, що перевищує 2 млрд.грн.

14:33
30 грудня

У якому випадку надають статус біженця

14:29
30 грудня

Вивчається попит на оренду

15:05
29 грудня

Чернівецька область: виникло 3 пожежі

12:11
29 грудня

У прокуратурі області працюють телефони «гарячої лінії» для звернень буковинців

11:22
29 грудня

Канал 1+1 намагаються позбавити ліцензії

12:09
28 грудня

У Вашківцях відкрили унікальний музей Маланки

12:04
28 грудня

Чернівці готуються до найвизначнішої спортивно-масової події 2017 року на Буковині!

12:00
28 грудня

На Хотинщині рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку

11:58
28 грудня

Покарано водія, який заподіяв поліцейському тілесні ушкодження

16:13
27 грудня

Впродовж 2016 року роботодавці Буковини активно брали на роботу новий персонал

12:39
27 грудня

У Чернівцях учасники АТО проведуть загальні збори

10:58
27 грудня

На Буковині споживання газу у листопаді збільшилось майже удвічі

17:13
26 грудня

На чернівецьких підприємцях знову намагаються «заробити» шахраї

16:11
26 грудня

Правоохоронці краю під час свят працюватимуть у посиленому режимі задля забезпечення порядку

12:13
26 грудня

Буковинець на власній ділянці знайшов артилерійський снаряд

12:11
26 грудня

На Буковині протягом вихідних рятувальники ліквідували 6 пожеж

11:17
26 грудня

У Мигівському НВК відкриють басейн

11:10
26 грудня

У Чернівецькій області судитимуть учасників злочинної групи, які займались наркобізнесом

11:09
26 грудня

Частина Чернівців сьогодні буде без води

15:43
23 грудня

Підприємство, яке ухилялось від сплати податків, повернуло у державну казну понад 600 тисяч гривень

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Колонка автора

Ігор БУРКУТ, політолог:

ЩЕ ОДИН РІК МИНАЄ... ЩЕ ОДИН РІК МИНАЄ...Відходить у минуле важкий 2016 рік. Чимало українців сумно жартує: не Новий рік святкуємо, а радіємо, що вижили у старому. Адже рік, що минає, був переповнений різноманітними подіями, серед яких чимало було нерадісних. Згадаймо ж найважливіші з них.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Бурбак проганяє Фірташа з Чернівців Бурбак проганяє Фірташа з ЧернівцівТрадиційна прес-конференція народного депутата Максима Бурбака при Миколі Федоруку напередодні Нового року відбулася у Чернівцях.
Лідер фракції «Народний Фронт» у ВРУ спочатку підбив підсумок роботи уряду та особисто голови, нашого земляка Арсенія Яценюка.
Він вважає (і не тільки він), що Яценюк врятував Україну від руїни у 2014 році. А далі заклав основи для руху реформ у державі.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Нищівна поразка БЮТу на Буковині Нищівна поразка БЮТу на БуковиніУ шести об'єднаних територіальних громадах відбулися вибори голів та депутатів. Три громади були селищні та сільські. Це Красноїльська, Чудейська і Тереблечеська. Там вибори проходили по мажоритарній системі. І кандидати у депутати, і на голів могли висуватися як партіями, так і самовисуванням. ВО «Батьківщина» у Красноїльську громаду висунула своїх кандидатів. І… зазнала нищівної поразки. З 26 має тільки 8 депутатів. А голови скрізь - члени БПП «Солідарність». Це президентська партія разом зі своїми партіями-сателітами набрала контрольну більшість у всіх громадах.
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Більше ніж півмільярда гривень отримають з Державного бюджету об’єднані громади Чернівецької області

Сьогодні, 11:39 / Коментарів: 0
Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» у додатку 6 передбачив розмір міжбюджетних трансфертів до місцевих бюджетів. Згідно цього додатку 16 ОТГ нашої області отримають: 76 млн. грн. базової дотації, 234 млн. грн. – освітньої субвенції, 128 млн. – медичної субвенції (яка потім буде розщеплена на первинну і на вторинну медицину) та 84 млн. грн. - додаткової дотація з Державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я. Разом сума трансфертів Державного бюджету бюджетам ОТГ Чернівецької області складе -524 млн.грн. Крім цієї суми, об’єднані громади нашої області отримають кошти інфраструктурної субвенції. Розмір цієї субвенції буде визначатись Мінрегіонбудом пізніше, однак відомо, що ця субвенція буде більшою за минулорічних 45 млн.грн. Про це повідомляє прес-служба Офісу реформ РВ АМУ.

Більше ніж півмільярда гривень отримають з Державного бюджету об’єднані громади Чернівецької області

Більше ніж півмільярда гривень отримають з Державного бюджету об’єднані громади Чернівецької області


Як відзначають регіональні консультанти Асоціації міст України, найбільшу суму коштів з Державного бюджету отримає Сторожинецька об’єднана громада – 102 млн. грн., а також Вижницька – 54,6 млн.грн. та Вашківецька міська– 40,7 млн. грн. Найменше Тереблеченська -16,6 млн. грн., Вашківецька сільська – 14,3 млн. грн. та Усть-Путильська – 9,5 млн. грн.

6 громад, які були утворені минулого року отримають 287 млн. грн., або 55% від усіх трансфертів для ОТГ області.

Прикментно, що чотири об’єднані громади Сторожинецького району отримають трансфертів у майже два рази більше ніж районний бюджет, 210 та 110 млн. грн. відповідно.
СХОЖІ НОВИНИ:
У 2016 році на освітню галузь Чернівецької області направлено 129,9млн. грн ...Більше 80% коштів державної субвенції розподілено між проектами розвитку ін ...Об’єднані територіальні громади мають усі правові підстави для ефективного ...Який бюджет на цей рік мають ЧернівціБуковині на 2012 рік передбачено майже 174 млн. гривень трансфертів капітал ...
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