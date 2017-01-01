Більше ніж півмільярда гривень отримають з Державного бюджету об’єднані громади Чернівецької області

Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» у додатку 6 передбачив розмір міжбюджетних трансфертів до місцевих бюджетів. Згідно цього додатку 16 ОТГ нашої області отримають: 76 млн. грн. базової дотації, 234 млн. грн. – освітньої субвенції, 128 млн. – медичної субвенції (яка потім буде розщеплена на первинну і на вторинну медицину) та 84 млн. грн. - додаткової дотація з Державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я. Разом сума трансфертів Державного бюджету бюджетам ОТГ Чернівецької області складе -524 млн.грн. Крім цієї суми, об’єднані громади нашої області отримають кошти інфраструктурної субвенції. Розмір цієї субвенції буде визначатись Мінрегіонбудом пізніше, однак відомо, що ця субвенція буде більшою за минулорічних 45 млн.грн. Про це повідомляє прес-служба Офісу реформ РВ АМУ.Як відзначають регіональні консультанти Асоціації міст України, найбільшу суму коштів з Державного бюджету отримає Сторожинецька об’єднана громада – 102 млн. грн., а також Вижницька – 54,6 млн.грн. та Вашківецька міська– 40,7 млн. грн. Найменше Тереблеченська -16,6 млн. грн., Вашківецька сільська – 14,3 млн. грн. та Усть-Путильська – 9,5 млн. грн.6 громад, які були утворені минулого року отримають 287 млн. грн., або 55% від усіх трансфертів для ОТГ області.Прикментно, що чотири об’єднані громади Сторожинецького району отримають трансфертів у майже два рази більше ніж районний бюджет, 210 та 110 млн. грн. відповідно.