До уваги буковинців! Соціальні стандарти 2017 року

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що з 1 січня 2017 року Законом України від 21.12.2016 №1801-VIII «Про Державний бюджет України на 2017 рік» (далі – Закон №1801) встановлено такі соціальні стандарти: Прожитковий мінімум
на одну особу у розрахунку на місяць у розмірі:
- з 1 січня – 1544 гривні,
- з 1 травня – 1624 гривні,
- з 1 грудня – 1700 гривень. Для основних соціальних і демографічних груп населення
установлено прожитковий мінімум у таких розмірах: - для дітей віком до 6 років:
з 1 січня – 1355 гривень, з 1 травня – 1426 гривень, з 1 грудня – 1492 гривні; - для дітей віком від 6 до 18 років:
з 1 січня 2017 року – 1689 гривень, з 1 травня – 1777 гривень, з 1 грудня – 1860 гривень; - для працездатних осіб:
з 1 січня 2017 року – 1600 гривень, з 1 травня – 1684 гривні, з 1 грудня – 1762 гривні; - для осіб, які втратили працездатність:
з 1 січня 2017 року – 1247 гривень, з 1 травня – 1312 гривень, з 1 грудня – 1373 гривні.
Статтею 8 Закону №1801 установити у 2017 році мінімальну заробітну плату
:
- у місячному розмірі: з 1 січня – 3200 гривень;
- у погодинному розмірі: з 1 січня – 19,34 гривні.
Закон №1801 опубліковано у газеті «Голос України» від 27.12.2016 №248 та розміщено на офіційному веб-порталі Верховної Ради України за посиланням: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1801-19 - повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.