Заради миру та збереження територіальної цілісності держави із початку введення військового збору чернівчани сплатили 134 млн. грн.Упродовж 2016-го року мешканці столиці Буковини перерахували 65,5 млн. грн. стратегічного податку, що на 14,1 млн. грн. більше показників 2015-го року - повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.Чернівецька ОДПІ нагадує, що об’єкт оподаткування військовим збором визначений статтею 163 Податкового кодексу України. До нього, крім заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються чи виплачуються платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами, відносяться і ряд інших. Зокрема – це орендна плата, виграші в державній або недержавній грошовій лотереї, купівля-продаж рухомого і нерухомого майна, виплата дивідендів, переоформлення спадщини тощо. Цього року доходи фізичних осіб теж оподатковуються військовим збором. Ставка військового збору становить 1,5%.Звертаємо увагу, що лише платники єдиного податку не сплачують військовий збір, решта податкових агентів є платниками військового збору.За порушення правил нарахування, утримання та сплати податків у джерела виплати передбачено накладення штрафу у розмірі від 25 до 75 відсотків суми податку, щo підлягає нарахуванню тa/або сплаті дo бюджету.