Головна У номері Афіша Конференції Щоденно про злободенне Коментарі Підписка RSS Архів старого сайту Контакти
Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
13:32
03 січня

УВАГА! У ЧЕРНІВЦЯХ ОБМЕЖЕННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ!

11:40
03 січня

Оплата населенням області житлово-комунальних послуг у листопаді 2016 року

10:45
03 січня

У Новий рік – із 1,7 мільярдами сплачених податків

14:41
30 грудня

Заробітна плата працівників області у листопаді становить 4 тисячі гривень

14:37
30 грудня

Чернівецька митниця ДФС забезпечила надходження до Держбюджету в сумі, що перевищує 2 млрд.грн.

14:33
30 грудня

У якому випадку надають статус біженця

14:29
30 грудня

Вивчається попит на оренду

15:05
29 грудня

Чернівецька область: виникло 3 пожежі

12:11
29 грудня

У прокуратурі області працюють телефони «гарячої лінії» для звернень буковинців

11:22
29 грудня

Канал 1+1 намагаються позбавити ліцензії

12:09
28 грудня

У Вашківцях відкрили унікальний музей Маланки

12:04
28 грудня

Чернівці готуються до найвизначнішої спортивно-масової події 2017 року на Буковині!

12:00
28 грудня

На Хотинщині рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку

11:58
28 грудня

Покарано водія, який заподіяв поліцейському тілесні ушкодження

16:13
27 грудня

Впродовж 2016 року роботодавці Буковини активно брали на роботу новий персонал

12:39
27 грудня

У Чернівцях учасники АТО проведуть загальні збори

10:58
27 грудня

На Буковині споживання газу у листопаді збільшилось майже удвічі

17:13
26 грудня

На чернівецьких підприємцях знову намагаються «заробити» шахраї

16:11
26 грудня

Правоохоронці краю під час свят працюватимуть у посиленому режимі задля забезпечення порядку

12:13
26 грудня

Буковинець на власній ділянці знайшов артилерійський снаряд

12:11
26 грудня

На Буковині протягом вихідних рятувальники ліквідували 6 пожеж

11:17
26 грудня

У Мигівському НВК відкриють басейн

11:10
26 грудня

У Чернівецькій області судитимуть учасників злочинної групи, які займались наркобізнесом

11:09
26 грудня

Частина Чернівців сьогодні буде без води

15:43
23 грудня

Підприємство, яке ухилялось від сплати податків, повернуло у державну казну понад 600 тисяч гривень

Всі Новини »
Колонка автора

Ігор БУРКУТ, політолог:

ЩЕ ОДИН РІК МИНАЄ... ЩЕ ОДИН РІК МИНАЄ...Відходить у минуле важкий 2016 рік. Чимало українців сумно жартує: не Новий рік святкуємо, а радіємо, що вижили у старому. Адже рік, що минає, був переповнений різноманітними подіями, серед яких чимало було нерадісних. Згадаймо ж найважливіші з них.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Бурбак проганяє Фірташа з Чернівців Бурбак проганяє Фірташа з ЧернівцівТрадиційна прес-конференція народного депутата Максима Бурбака при Миколі Федоруку напередодні Нового року відбулася у Чернівцях.
Лідер фракції «Народний Фронт» у ВРУ спочатку підбив підсумок роботи уряду та особисто голови, нашого земляка Арсенія Яценюка.
Він вважає (і не тільки він), що Яценюк врятував Україну від руїни у 2014 році. А далі заклав основи для руху реформ у державі.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Нищівна поразка БЮТу на Буковині Нищівна поразка БЮТу на БуковиніУ шести об'єднаних територіальних громадах відбулися вибори голів та депутатів. Три громади були селищні та сільські. Це Красноїльська, Чудейська і Тереблечеська. Там вибори проходили по мажоритарній системі. І кандидати у депутати, і на голів могли висуватися як партіями, так і самовисуванням. ВО «Батьківщина» у Красноїльську громаду висунула своїх кандидатів. І… зазнала нищівної поразки. З 26 має тільки 8 депутатів. А голови скрізь - члени БПП «Солідарність». Це президентська партія разом зі своїми партіями-сателітами набрала контрольну більшість у всіх громадах.
Всі статті »
Реклама
ЧАС у соцмережах
Ваш гороскоп
ОПИТУВАННЯ
Чи підримуєте ви АТО?
Так
Ні
Утримуюсь
Популярне за тиждень
"Поділ України та ліквідація українців": У Росії зроб ...О. Кобевко: Ми довели і на Майдані, і на війні, що меди ...Голова Чернівецької ДФС Сеничак проти голови ДФС Україн ...Впродовж 2016 року роботодавці Буковини активно брали н ...Бурбак проганяє Фірташа з ЧернівцівЧернівецька область: виникло 3 пожежіВивчається попит на орендуУ Вашківцях пройде міжнародна конференція "Маланка в У ...Заробітна плата працівників області у листопаді станови ...Теми Дня ТВА четвер, 29.12.2016На Хотинщині рятувальники ліквідували пожежу в житловом ...Покарано водія, який заподіяв поліцейському тілесні ушк ...Чернівецька митниця ДФС забезпечила надходження до Держ ...У прокуратурі області працюють телефони «гарячої лінії» ...У Чернівцях розпустять всіх. Або не всіх
Що, Де, Коли
5 січня о 12.00
5 січня о 12.00
14 січня о 10.30
14 січня о 10.30
1 лютого о 19.00
1 лютого о 19.00


Календар
«    Січень 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Партнери

Українській армії чернівчани перерахували 134 млн. грн.

Сьогодні, 10:47 / Коментарів: 0
Українській армії чернівчани перерахували 134 млн. грн.


Заради миру та збереження територіальної цілісності держави із початку введення військового збору чернівчани сплатили 134 млн. грн.

Упродовж 2016-го року мешканці столиці Буковини перерахували 65,5 млн. грн. стратегічного податку, що на 14,1 млн. грн. більше показників 2015-го року - повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.

Чернівецька ОДПІ нагадує, що об’єкт оподаткування військовим збором визначений статтею 163 Податкового кодексу України. До нього, крім заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються чи виплачуються платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами, відносяться і ряд інших. Зокрема – це орендна плата, виграші в державній або недержавній грошовій лотереї, купівля-продаж рухомого і нерухомого майна, виплата дивідендів, переоформлення спадщини тощо. Цього року доходи фізичних осіб теж оподатковуються військовим збором. Ставка військового збору становить 1,5%.

Звертаємо увагу, що лише платники єдиного податку не сплачують військовий збір, решта податкових агентів є платниками військового збору.
За порушення правил нарахування, утримання та сплати податків у джерела виплати передбачено накладення штрафу у розмірі від 25 до 75 відсотків суми податку, щo підлягає нарахуванню тa/або сплаті дo бюджету.

СХОЖІ НОВИНИ:
До свята Збройні Сили України отримали від чернівчан 58 мільйонів податкуУкраїнській армії чернівчани перерахували 121 млн. грн.Мирний внесок чернівчан вже сягнув 50 млн. грн.Заради миру чернівчани допомогли армії 45-ма мільйонамиЧернівчани підтримали армію 110-ма мільйонами військового податку
Додати коментар
Ім'я:*
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера
Введіть код: *
comments powered by Disqus
Loading...
Яндекс.Метрика
Головна Свіжий випуск Коментарі Афіша Форум Політика ЧасІнформ RSS Архів старого сайту Реклама Контакти
© 2002 - 2013, всі права захищені. Використання (повне чи часткове) матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови розміщення посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на chas.cv.uа в першому або другому абзаці, відкрите для індексування. Чернівецька газета "ЧАС"