У Новий рік – із 1,7 мільярдами сплачених податків

Упродовж 2016 року платники податків, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ сплатили 1,7 млрд. податків. До державної скарбниці чернівчани перерахували 672,6 млн. грн., а до місцевого бюджету надходження склали – 1056,8 млн. грн. Порівняно із 2015 роком податковий внесок містян збільшився на 496,8 млн. грн., або майже на 29 відсотків. Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.



Протягом дванадцяти місяців 2016 року відшкодовано з бюджету 64 млн. грн. податку на додану вартість, що на 6,6 млн. грн. більше, аніж у 2015-му.

Головними складовими податкових надходжень до бюджету є надходження податку на додану вартість – 277,5 млн. грн.; податку на доходи фізичних осіб – 767,1 млн. грн., податку на прибуток – 118,2 млн. грн., плати за землю – 146,9 млн. грн.



Платники єдиного податку - юридичні та фізичні особи сплатили до бюджету 121,2 млн. грн., що на 41,4 млн. грн. більше, ніж у минулому році.



Вагомим джерелом надходжень місцевого бюджету став акцизний податок з роздрібного продажу підакцизних товарів, який наповнив місцеву казну на 161,1 млн. грн.



До держбюджету чернівчани сплатили цього року 65,5 млн. грн. військового податку та 22,0 млн. грн. податку з пасивних доходів.



Чернівецька ОДПІ бажає, аби прийдешній рік примножив усе добре, що приніс рік минулий, нехай він буде багатим і щедрим, сповненим світлих перспектив та радості перемог.



Хочемо побажати, щоб для всіх Новий 2017 рік був не просто новим, але й щасливим, сповненим різдвяної щедрості, добра та миру!

