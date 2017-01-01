Теми року 2016. ТВА





Теми року 2016:

- 4 основні державні реформи в місцевому масштабі: про ривок уперед та перші провали, і тих, хто зганьбився, тримаючись за власні крісла.

- Захмарні ціни та непідйомні тарифи сколихнули у 2016-му всю Україну.

- Неспроможність крайової влади діяти системно та раціонально, неготовність до змін та заплямована репутація перших осіб області - підсумку 2016-го.

- Культурні здобутки Чернівців за рік.

- Найщиріші побажання на рік Вогняного Півня для буковинців.