ЩЕ ОДИН РІК МИНАЄ...Відходить у минуле важкий 2016 рік. Чимало українців сумно жартує: не Новий рік святкуємо, а радіємо, що вижили у старому. Адже рік, що минає, був переповнений різноманітними подіями, серед яких чимало було нерадісних. Згадаймо ж найважливіші з них.
Петро КОБЕВКО, журналіст:
Бурбак проганяє Фірташа з ЧернівцівТрадиційна прес-конференція народного депутата Максима Бурбака при Миколі Федоруку напередодні Нового року відбулася у Чернівцях. Лідер фракції «Народний Фронт» у ВРУ спочатку підбив підсумок роботи уряду та особисто голови, нашого земляка Арсенія Яценюка. Він вважає (і не тільки він), що Яценюк врятував Україну від руїни у 2014 році. А далі заклав основи для руху реформ у державі.
Петро КОБЕВКО, журналіст:
Нищівна поразка БЮТу на БуковиніУ шести об'єднаних територіальних громадах відбулися вибори голів та депутатів. Три громади були селищні та сільські. Це Красноїльська, Чудейська і Тереблечеська. Там вибори проходили по мажоритарній системі. І кандидати у депутати, і на голів могли висуватися як партіями, так і самовисуванням. ВО «Батьківщина» у Красноїльську громаду висунула своїх кандидатів. І… зазнала нищівної поразки. З 26 має тільки 8 депутатів. А голови скрізь - члени БПП «Солідарність». Це президентська партія разом зі своїми партіями-сателітами набрала контрольну більшість у всіх громадах.
П’ятниця, 30.12.16: - Із новорічними колядками та щедрівками провели сьогодні засідання сесії Чернівецької міськради. - Депутати знову провалили голосування щодо залучення гранту і кредиту на закупівлю 50 нових тролейбусів. - Під ялинку чернівчанам депутати міськради приготували нові платіжки за тепло. - Чернівці у 2017 рік входять із компромісним бюджетом. - На підтримку чернівчанки Ольги Лапки влаштували благодійний аукціон. - Діди Морози танцювали на Соборній площі задля доброї справи. - Перший готель для котів в Україні відкрили на базі Чернівецького притулку для тварин. - Майже 47 тисяч паспортів видали цьогоріч у обласному УДМС. - Чернівчанам доступно пояснювали квантову фізику за 15 хвилин.