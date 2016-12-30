Теми Дня ТВА п'ятниця, 30.12.2016





П’ятниця, 30.12.16:

- Із новорічними колядками та щедрівками провели сьогодні засідання сесії Чернівецької міськради.

- Депутати знову провалили голосування щодо залучення гранту і кредиту на закупівлю 50 нових тролейбусів.

- Під ялинку чернівчанам депутати міськради приготували нові платіжки за тепло.

- Чернівці у 2017 рік входять із компромісним бюджетом.

- На підтримку чернівчанки Ольги Лапки влаштували благодійний аукціон.

- Діди Морози танцювали на Соборній площі задля доброї справи.

- Перший готель для котів в Україні відкрили на базі Чернівецького притулку для тварин.

- Майже 47 тисяч паспортів видали цьогоріч у обласному УДМС.

- Чернівчанам доступно пояснювали квантову фізику за 15 хвилин.