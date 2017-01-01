Активісти виявили конфлікти інтересів у Чернівецькій обласній раді

За два місяці аналізу офіційних документів Чернівецької обласної ради та декларацій про майно та доходи представників влади, чернівецькі активісти виявили декілька ситуацій, які містять ознаки конфлікту інтересів та можливого порушення законодавства України.«Депутат від політичної партії УКРОП Віталій Ткачук проголосував за призначення головою обласного БТІ свого батька Василя Ткачука 28 квітня 2016 року. Так само, на цій сесії перший заступник голови обласної ради Інга Маковецька та заступник голови обласної ради Віталій Мельничук голосували за направлення себе на заочне навчання до Національної академії державного управління при Президентові України. Це не є критичними випадками у діяльності цього представницького органу влади. Проте, оскарження таких рішень має звернути увагу всього депутатського корпусу на Закон України «Про запобігання корупції» - його норми та відповідальність за порушення», підкреслив Максим Волошин, головний редактор Чернівецького Громадського ТБ Infokey.Також, в ході аналізу декларацій депутатів Чернівецької обласної ради та держслужбовців Чернівецької ОДА було виявлено декілька моментів, які містять ознаки порушення вітчизняного законодавства. Павло Тодорович, активіст Лабораторії демократичних трансформацій додає, що згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань депутат облради від політичної партії БПП Віорел Ястремський, який також є головою Герцаївської РДА, значиться засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ "Колосок-2". Голова Глибоцької РДА та депутат від БПП Георгій Придій і досі залишається фізичною особою-підприємцем. Дружина депутата від ВО «Свобода» Ростислава Поклітаря Ганна Олександрівна є суддею Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду і разом з тим є фізичною особою-підприємцем.Як додають активісти, згідно статті 25 ЗУ «Про запобігання корупції» ці особи не повинні входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку та займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.За період роботи над проектом, активісти проаналізували: рішення комісій Чернівецької обласної ради за кінець 2015 та 2016 рік: 88 декларацій про доходи та майно буковинських чиновників і депутатів; рішення 7-ми сесій VII скликання Чернівецької обласної ради; протоколи, протокольні рішення, розпорядження та угоди ЧОДА та ЧОР.