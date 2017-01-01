Чеський суд постановив: кидати яйцями в президента - не злочин

Районний суд Праги ухвалив, що дії демонстранта, який 17 листопада 2014 року закидав яйцями президента Чеської республіки Мілоша Земана, не є кримінальним злочином.
Про це повідомляє BBC.
Суд визнав цей вчинок таким, що заслуговує лише адміністративного покарання.
Цей протест під час виступу Земана в Празі з нагоди 25-річчя падіння комуністичного режиму спочатку оцінювався як злочин проти принципів громадянського суспільства.
Поліція вважала дії чоловіка, який кидвся яйцями в президента, протизаконними і передала його справу на розгляд до адміністрації району Прага-2.
Районна адміністрація прийшла до висновку, що дії мітингувальника не містили ознак злочину або навіть проступку.
Однак пізніше районна влада переглянула своє рішення і повернула справу поліції. У жовтні 2016 року справа надійшла в прокуратуру району Прага-2, а потім до суду.
Суд виніс свій вердикт, постановивши, що чоловік, який закидав президента яйцями, здійснив вчинок, який карається в адміністративному порядку.
Нагадаємо, в 2014 році в Чехії пройшов ряд антипрезидентських акцій, на яких президента Земана критикували за прокремлівську і антиукраїнську позицію, за висловлювання, які ображають права людини, за мат в радіоефірі і вимагали його відставки.
Наймасовішими були акції 17 листопада, коли Земана освистали і закидали яйцями.