Вночі невідомі вщент спалили музей-криївку УПА під Львовом

У ніч з 1 на 2 січня у с. Басівка Пустомитівського району на Львівщині згорів музей «Криївка підпільної типографії УПА». Про це повідомляють на сторінці музею у фейсбуку.Криївка згоріла повністю. Ймовірною причиною пожежі є навмисний підпал.Директор музею-криївки Іван Попович впевнений, що займання не могло виникнути під землею. «На мою думку, зверху через віддушини, яких у нас шість, залили якусь горючу речовину і підпалили. Вважаю, що не випадково такий інцидент стався у ніч з 1 на 2 січня, коли націоналісти святкують 108-му річницю з дня народження голови Проводу ОУН, Героя України Степана Бандери», – розповів прес-службі ВО «Свобода» директор музею-криївки.Музей-криївка УПА, що розташований у Басівському лісі, відкрили 7 вересня 2014 року на місці, де 16 серпня 1955 року відбувся бій між упівцями і загоном НКВД. Схованка була підпільною типографією упівців.Криївку знайшли у 1970-х роках лісники, однак її розібрали. Згодом у 2014 році на цьому місці облаштували музей.