Новорічна красуня

Щодня в соцмережах ми спостерігаєм за обуренням громади проти вирубки лісів, але потім чуєм, що новорічна ялинка не така пухнаста, чи не тієї висоти...Пропоную на майбутнє підтримати встановлення на Соборній площі або штучної ялинки (яка буде закуплена один раз, але з подальшим використанням в багато років, адже грошей щороку на це виділяють не мало!!!!!) або висадити на звичному місці свою новорічну красуню.Давайте разом збережем природу, що дарує нам життя!Дата початку збору підписів: 15 грудня 2016 р.До кінця збору підписів залишилось: 12 днівСтаном на 2 січня петицію підписали 200 осіб з 250 необхідних.http://e-dem.in.ua/chernivtsi/Petition/View/378