Націоналісти по всій Україні відзначили день народження Степана Бандери

По всій Україні 1 січня 2017 року відбулося марші з нагоди 108-річчя з дня народження Провідника Організації Українських Націоналістів Степана Бандери. Найбільш масовим став Марш Честі у Києві.
Як інформує прес-служба партії «Свобода», у Києві близько 5 тисяч націоналістів пройшли колоною із запаленими смолоскипами від пам’ятника Тарасові Шевченку до Майдану Незалежності.
У своїй промові заступник глави «Свободи» Андрій Мохник нагадав, що цього року на честь Степана Бандери в Києві відбувся вже одинадцятий смолоскипний марш. Він процитував слова Провідника: «Роз’єднані кордоном смерті, але з’єднані зв’язком віри, ідеї і любові живі і померлі можуть собі взаємно помагати перед Богом».
«Свободівець» Юрій Сиротюк підкреслив, що сучасна війна України з Московією – це війна між добром і злом, між правдою й брехнею. Націоналіст пояснив важливість таких акцій: «У тих містах, де були марші на честь Степана Бандери, немає Путіна. Куди дійшов Бандера – ніколи не дійде Москва!».
Під час завершення віча очільник київських «свободівців» Петро Кузик заявив: «Нас називали бандерівцями на Майдані й на війні, і ми з гордістю носимо це ім’я, бо бути бандерівцем – це честь».
Додамо, цього ж дня з нагоди дня народження Степана Бандери «Свобода» провела смолоскипні марші також у Полтаві, Тернополі, Львові, Одесі, Кривому Розі, Луцьку, Черкасах, Рівному, Білокуракиному та деяких інших населених пунктах по всій країні.Джерело