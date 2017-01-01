Посол України у США розкритикував Пінчука за статтю про «болючі компроміси»

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Новини
14:41
30 грудня

Заробітна плата працівників області у листопаді становить 4 тисячі гривень

14:37
30 грудня

Чернівецька митниця ДФС забезпечила надходження до Держбюджету в сумі, що перевищує 2 млрд.грн.

14:33
30 грудня

У якому випадку надають статус біженця

14:29
30 грудня

Вивчається попит на оренду

15:05
29 грудня

Чернівецька область: виникло 3 пожежі

12:11
29 грудня

У прокуратурі області працюють телефони «гарячої лінії» для звернень буковинців

11:22
29 грудня

Канал 1+1 намагаються позбавити ліцензії

12:09
28 грудня

У Вашківцях відкрили унікальний музей Маланки

12:04
28 грудня

Чернівці готуються до найвизначнішої спортивно-масової події 2017 року на Буковині!

12:00
28 грудня

На Хотинщині рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку

11:58
28 грудня

Покарано водія, який заподіяв поліцейському тілесні ушкодження

16:13
27 грудня

Впродовж 2016 року роботодавці Буковини активно брали на роботу новий персонал

12:39
27 грудня

У Чернівцях учасники АТО проведуть загальні збори

10:58
27 грудня

На Буковині споживання газу у листопаді збільшилось майже удвічі

17:13
26 грудня

На чернівецьких підприємцях знову намагаються «заробити» шахраї

16:11
26 грудня

Правоохоронці краю під час свят працюватимуть у посиленому режимі задля забезпечення порядку

12:13
26 грудня

Буковинець на власній ділянці знайшов артилерійський снаряд

12:11
26 грудня

На Буковині протягом вихідних рятувальники ліквідували 6 пожеж

11:17
26 грудня

У Мигівському НВК відкриють басейн

11:10
26 грудня

У Чернівецькій області судитимуть учасників злочинної групи, які займались наркобізнесом

11:09
26 грудня

Частина Чернівців сьогодні буде без води

15:43
23 грудня

Підприємство, яке ухилялось від сплати податків, повернуло у державну казну понад 600 тисяч гривень

13:32
23 грудня

Підсумки роботи промисловості Чернівецької області у січні–листопаді 2016 року

13:30
23 грудня

Виконання будівельних робіт підприємствами області у січні–листопаді 2016 року

12:56
22 грудня

Заява міського голови щодо закупівлі тролейбусів

Всі Новини »
Колонка автора

Ігор БУРКУТ, політолог:

ЩЕ ОДИН РІК МИНАЄ... ЩЕ ОДИН РІК МИНАЄ...Відходить у минуле важкий 2016 рік. Чимало українців сумно жартує: не Новий рік святкуємо, а радіємо, що вижили у старому. Адже рік, що минає, був переповнений різноманітними подіями, серед яких чимало було нерадісних. Згадаймо ж найважливіші з них.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Бурбак проганяє Фірташа з Чернівців Бурбак проганяє Фірташа з ЧернівцівТрадиційна прес-конференція народного депутата Максима Бурбака при Миколі Федоруку напередодні Нового року відбулася у Чернівцях.
Лідер фракції «Народний Фронт» у ВРУ спочатку підбив підсумок роботи уряду та особисто голови, нашого земляка Арсенія Яценюка.
Він вважає (і не тільки він), що Яценюк врятував Україну від руїни у 2014 році. А далі заклав основи для руху реформ у державі.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Нищівна поразка БЮТу на Буковині Нищівна поразка БЮТу на БуковиніУ шести об'єднаних територіальних громадах відбулися вибори голів та депутатів. Три громади були селищні та сільські. Це Красноїльська, Чудейська і Тереблечеська. Там вибори проходили по мажоритарній системі. І кандидати у депутати, і на голів могли висуватися як партіями, так і самовисуванням. ВО «Батьківщина» у Красноїльську громаду висунула своїх кандидатів. І… зазнала нищівної поразки. З 26 має тільки 8 депутатів. А голови скрізь - члени БПП «Солідарність». Це президентська партія разом зі своїми партіями-сателітами набрала контрольну більшість у всіх громадах.
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Що, Де, Коли
27 грудня о 16.00
у приміщенні Чернівецької ОДА відбудеться засідання оргкомітету Чемпіонату світу з мотокросу 2017.
Захід присвячений обговоренню перших кроків з підготовки та проведення українського етапу Чемпіонату Світу з мотокросу на мотоциклах з колясками в Чернівцях ,а також інших національних та міжнародних змагань з мотоспорту, автоспорту та велоспорту в Чернівецькій області .
28 грудня о 11.00
в сесійній залі міської ради відбудеться фінальна конференція по проекту "Покращення екологічної ситуації в басейнах річок Прут і Дністер через покращення систем очистки стічних вод в Черінвцях і Дрокії" (головні партнери проекту Чернівецька міська рада та Буковинський центр реконструкції та розвитку).
28 грудня о 13.00
у конференц – залі готелю «Буковина» відбудеться прес-конференція, на якій підіб’ють підсумки виступів «Буковини» у першій частині сезону. Журналісти також отримають інформацію щодо подальшої долі футбольного клубу.
У прес-конференції братимуть участь президент ФСК «Буковина» Сергій Гринюк, головний тренер Сергій Шищенко і тренер Григорій Чурілов.

28 грудня о 15.00
в приміщенні Чернівецького обласного українського музично-драматичного театру ім.О.Кобилянської відбудеться урочистості з нагоди завершення першого туру Всеукраїнського конкрусу "Учитель року -2017".
28 грудня о 18.30
28 грудня о 18.30в Будинку офіцерів (в актовій залі) за адресою: м.Чернівці, Театральна площа, 6 громадська організація «Чернівецьке обласне об’єднання учасників, ветеранів, інвалідів АТО та їх сімей» проводить загальні збори учасників АТО Чернівців.
Теми зборів:
29 грудня о 18.00
в 105 аудиторії міської ради відбудеться захід під егідою організації 15x4 Chernivtsi. Це спільнота молодих вчених та фанатів науки, які виступають з науково-популярними лекціями і діляться своїми знаннями. Формат заходу передбачає чотири 15-ти хвилинні доповіді, після яких відвідувачі можуть задавати свої запитання лектору. Це вже сьомий івент 15x4 у Чернівцях. Темами лекцій цього разу будуть: Трансформатор Тесли, Гармонії, Телепортація та Виникнення мови.
14 січня о 10.30
14 січня о 10.30
1 лютого о 19.00
1 лютого о 19.00


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Посол України у США розкритикував Пінчука за статтю про «болючі компроміси»

Вчора, 15:13 / Коментарів: 0
Посол України у США розкритикував Пінчука за статтю про «болючі компроміси»
Посол України у США Валерій Чалий розкритикував олігарха Віктора Пінчука за його статтю в американському щоденнику The Wall Street Journal про нібито необхідність «болючих компромісів» і поступок Росії для врегулювання конфлікту на окупованій частині Донбасу.

«Спроба вловити кон’юнктурно момент і бізнес – as usual. Вважаю, що це той випадок, коли «Акела промахнувся», – написав Чалий у фейсбуці про позицію Пінчука.

«Я взагалі б хотів побачити в американських ЗМІ думку наших хлопців з передової, або, принаймні, тих, хто там побував. Що прикро – ми тут в США намагаємося протидіяти російським інформаційним атакам, а з України їм і підігрують. Ніяких ресурсів не вистачить. Сподіваюся, в 2017-му наш великий бізнес нарешті почне вкладатися у власне виживання в Україні та підтримку наших партнерів, а не допомагати ворогам», – наголосив посол.


Стаття, підписана іменем Віктора Пінчука, «Україна має вдатися до болючих компромісів для миру з Росією» (Ukraine Must Make Painful Compromises for Peace With Russia), що вийшла 29 грудня в американському виданні The Wall Street Journal, уже викликала широку хвилю критики попередніми днями. Зокрема, «запрошенням до капітуляції» назвав тези статті голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Підзаголовок статті детальніше розкриває зміст думок олігарха: «Крим не повинен стояти на шляху угоди, яка закінчує війну. Життя, що будуть збережені, варті того». «Ми також повинні ясно дати зрозуміти, що ми готові прийняти поступове скорочення санкцій щодо Росії в міру наближення до рішення для вільної, єдиної, мирної та безпечної України», – заявив Пінчук.

Серед поступок, на які, на думу Пінчука, має погодитися Київ, олігарх назвав також відмову від ідеї приєднання до НАТО та ЄС у близькій і середній перспективі. Також Україна, на думку Пінчука, має відмовитися від ідеї встановлення контролю над своєю міжнародно визнаною територією на Донбасі до проведення там місцевих виборів: автор визнає, що в такому разі умов для чесних виборів не буде, але пропонує не зважати на це.

При цьому Пінчук не подав жодної пропозиції поступок із боку Росії, яка контролює й підтримує проросійських бойовиків на сході України, а також окупувала український півострів Крим.

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