У Чорториї на Буковині загинули лебеді

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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
14:41
30 грудня

Заробітна плата працівників області у листопаді становить 4 тисячі гривень

14:37
30 грудня

Чернівецька митниця ДФС забезпечила надходження до Держбюджету в сумі, що перевищує 2 млрд.грн.

14:33
30 грудня

У якому випадку надають статус біженця

14:29
30 грудня

Вивчається попит на оренду

15:05
29 грудня

Чернівецька область: виникло 3 пожежі

12:11
29 грудня

У прокуратурі області працюють телефони «гарячої лінії» для звернень буковинців

11:22
29 грудня

Канал 1+1 намагаються позбавити ліцензії

12:09
28 грудня

У Вашківцях відкрили унікальний музей Маланки

12:04
28 грудня

Чернівці готуються до найвизначнішої спортивно-масової події 2017 року на Буковині!

12:00
28 грудня

На Хотинщині рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку

11:58
28 грудня

Покарано водія, який заподіяв поліцейському тілесні ушкодження

16:13
27 грудня

Впродовж 2016 року роботодавці Буковини активно брали на роботу новий персонал

12:39
27 грудня

У Чернівцях учасники АТО проведуть загальні збори

10:58
27 грудня

На Буковині споживання газу у листопаді збільшилось майже удвічі

17:13
26 грудня

На чернівецьких підприємцях знову намагаються «заробити» шахраї

16:11
26 грудня

Правоохоронці краю під час свят працюватимуть у посиленому режимі задля забезпечення порядку

12:13
26 грудня

Буковинець на власній ділянці знайшов артилерійський снаряд

12:11
26 грудня

На Буковині протягом вихідних рятувальники ліквідували 6 пожеж

11:17
26 грудня

У Мигівському НВК відкриють басейн

11:10
26 грудня

У Чернівецькій області судитимуть учасників злочинної групи, які займались наркобізнесом

11:09
26 грудня

Частина Чернівців сьогодні буде без води

15:43
23 грудня

Підприємство, яке ухилялось від сплати податків, повернуло у державну казну понад 600 тисяч гривень

13:32
23 грудня

Підсумки роботи промисловості Чернівецької області у січні–листопаді 2016 року

13:30
23 грудня

Виконання будівельних робіт підприємствами області у січні–листопаді 2016 року

12:56
22 грудня

Заява міського голови щодо закупівлі тролейбусів

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Колонка автора

Ігор БУРКУТ, політолог:

ЩЕ ОДИН РІК МИНАЄ... ЩЕ ОДИН РІК МИНАЄ...Відходить у минуле важкий 2016 рік. Чимало українців сумно жартує: не Новий рік святкуємо, а радіємо, що вижили у старому. Адже рік, що минає, був переповнений різноманітними подіями, серед яких чимало було нерадісних. Згадаймо ж найважливіші з них.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Бурбак проганяє Фірташа з Чернівців Бурбак проганяє Фірташа з ЧернівцівТрадиційна прес-конференція народного депутата Максима Бурбака при Миколі Федоруку напередодні Нового року відбулася у Чернівцях.
Лідер фракції «Народний Фронт» у ВРУ спочатку підбив підсумок роботи уряду та особисто голови, нашого земляка Арсенія Яценюка.
Він вважає (і не тільки він), що Яценюк врятував Україну від руїни у 2014 році. А далі заклав основи для руху реформ у державі.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Нищівна поразка БЮТу на Буковині Нищівна поразка БЮТу на БуковиніУ шести об'єднаних територіальних громадах відбулися вибори голів та депутатів. Три громади були селищні та сільські. Це Красноїльська, Чудейська і Тереблечеська. Там вибори проходили по мажоритарній системі. І кандидати у депутати, і на голів могли висуватися як партіями, так і самовисуванням. ВО «Батьківщина» у Красноїльську громаду висунула своїх кандидатів. І… зазнала нищівної поразки. З 26 має тільки 8 депутатів. А голови скрізь - члени БПП «Солідарність». Це президентська партія разом зі своїми партіями-сателітами набрала контрольну більшість у всіх громадах.
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Що, Де, Коли
27 грудня о 16.00
у приміщенні Чернівецької ОДА відбудеться засідання оргкомітету Чемпіонату світу з мотокросу 2017.
Захід присвячений обговоренню перших кроків з підготовки та проведення українського етапу Чемпіонату Світу з мотокросу на мотоциклах з колясками в Чернівцях ,а також інших національних та міжнародних змагань з мотоспорту, автоспорту та велоспорту в Чернівецькій області .
28 грудня о 11.00
в сесійній залі міської ради відбудеться фінальна конференція по проекту "Покращення екологічної ситуації в басейнах річок Прут і Дністер через покращення систем очистки стічних вод в Черінвцях і Дрокії" (головні партнери проекту Чернівецька міська рада та Буковинський центр реконструкції та розвитку).
28 грудня о 13.00
у конференц – залі готелю «Буковина» відбудеться прес-конференція, на якій підіб’ють підсумки виступів «Буковини» у першій частині сезону. Журналісти також отримають інформацію щодо подальшої долі футбольного клубу.
У прес-конференції братимуть участь президент ФСК «Буковина» Сергій Гринюк, головний тренер Сергій Шищенко і тренер Григорій Чурілов.

28 грудня о 15.00
в приміщенні Чернівецького обласного українського музично-драматичного театру ім.О.Кобилянської відбудеться урочистості з нагоди завершення першого туру Всеукраїнського конкрусу "Учитель року -2017".
28 грудня о 18.30
28 грудня о 18.30в Будинку офіцерів (в актовій залі) за адресою: м.Чернівці, Театральна площа, 6 громадська організація «Чернівецьке обласне об’єднання учасників, ветеранів, інвалідів АТО та їх сімей» проводить загальні збори учасників АТО Чернівців.
Теми зборів:
29 грудня о 18.00
в 105 аудиторії міської ради відбудеться захід під егідою організації 15x4 Chernivtsi. Це спільнота молодих вчених та фанатів науки, які виступають з науково-популярними лекціями і діляться своїми знаннями. Формат заходу передбачає чотири 15-ти хвилинні доповіді, після яких відвідувачі можуть задавати свої запитання лектору. Це вже сьомий івент 15x4 у Чернівцях. Темами лекцій цього разу будуть: Трансформатор Тесли, Гармонії, Телепортація та Виникнення мови.
14 січня о 10.30
14 січня о 10.30
1 лютого о 19.00
1 лютого о 19.00


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У Чорториї на Буковині загинули лебеді

Вчора, 15:06 / Коментарів: 0
У Чорториї на Буковині загинули лебеді
На Новий рік у селі Івана Миколайчука стался трагедія: згинули 21 лебедь на водоймі.

Тут щозими прилітали сотні прекрасних птахів. Літом лебедина пара мала 8 лебеденят. І враз 5 з них згинули. Причини невідомі. На водоймі зараз карантин.
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