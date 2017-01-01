У Чорториї на Буковині загинули лебеді

у приміщенні Чернівецької ОДА відбудеться засідання оргкомітету Чемпіонату світу з мотокросу 2017.
Захід присвячений обговоренню перших кроків з підготовки та проведення українського етапу Чемпіонату Світу з мотокросу на мотоциклах з колясками в Чернівцях ,а також інших національних та міжнародних змагань з мотоспорту, автоспорту та велоспорту в Чернівецькій області .
в сесійній залі міської ради відбудеться фінальна конференція по проекту "Покращення екологічної ситуації в басейнах річок Прут і Дністер через покращення систем очистки стічних вод в Черінвцях і Дрокії" (головні партнери проекту Чернівецька міська рада та Буковинський центр реконструкції та розвитку).
у конференц – залі готелю «Буковина» відбудеться прес-конференція, на якій підіб’ють підсумки виступів «Буковини» у першій частині сезону. Журналісти також отримають інформацію щодо подальшої долі футбольного клубу.
У прес-конференції братимуть участь президент ФСК «Буковина» Сергій Гринюк, головний тренер Сергій Шищенко і тренер Григорій Чурілов.
в приміщенні Чернівецького обласного українського музично-драматичного театру ім.О.Кобилянської відбудеться урочистості з нагоди завершення першого туру Всеукраїнського конкрусу "Учитель року -2017".
в Будинку офіцерів (в актовій залі) за адресою: м.Чернівці, Театральна площа, 6 громадська організація «Чернівецьке обласне об’єднання учасників, ветеранів, інвалідів АТО та їх сімей» проводить загальні збори учасників АТО Чернівців.
Теми зборів:
в 105 аудиторії міської ради відбудеться захід під егідою організації 15x4 Chernivtsi. Це спільнота молодих вчених та фанатів науки, які виступають з науково-популярними лекціями і діляться своїми знаннями. Формат заходу передбачає чотири 15-ти хвилинні доповіді, після яких відвідувачі можуть задавати свої запитання лектору. Це вже сьомий івент 15x4 у Чернівцях. Темами лекцій цього разу будуть: Трансформатор Тесли, Гармонії, Телепортація та Виникнення мови.