Героєм 2016 року журналісти ТВА назвали директора аеропорту "Чернівці" Бориса Морського, а антигероєм - керівника департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА Оксану Андрієць

ЩЕ ОДИН РІК МИНАЄ...Відходить у минуле важкий 2016 рік. Чимало українців сумно жартує: не Новий рік святкуємо, а радіємо, що вижили у старому. Адже рік, що минає, був переповнений різноманітними подіями, серед яких чимало було нерадісних. Згадаймо ж найважливіші з них.
Петро КОБЕВКО, журналіст:
Бурбак проганяє Фірташа з ЧернівцівТрадиційна прес-конференція народного депутата Максима Бурбака при Миколі Федоруку напередодні Нового року відбулася у Чернівцях. Лідер фракції «Народний Фронт» у ВРУ спочатку підбив підсумок роботи уряду та особисто голови, нашого земляка Арсенія Яценюка. Він вважає (і не тільки він), що Яценюк врятував Україну від руїни у 2014 році. А далі заклав основи для руху реформ у державі.
Петро КОБЕВКО, журналіст:
Нищівна поразка БЮТу на БуковиніУ шести об'єднаних територіальних громадах відбулися вибори голів та депутатів. Три громади були селищні та сільські. Це Красноїльська, Чудейська і Тереблечеська. Там вибори проходили по мажоритарній системі. І кандидати у депутати, і на голів могли висуватися як партіями, так і самовисуванням. ВО «Батьківщина» у Красноїльську громаду висунула своїх кандидатів. І… зазнала нищівної поразки. З 26 має тільки 8 депутатів. А голови скрізь - члени БПП «Солідарність». Це президентська партія разом зі своїми партіями-сателітами набрала контрольну більшість у всіх громадах.
у приміщенні Чернівецької ОДА відбудеться засідання оргкомітету Чемпіонату світу з мотокросу 2017. Захід присвячений обговоренню перших кроків з підготовки та проведення українського етапу Чемпіонату Світу з мотокросу на мотоциклах з колясками в Чернівцях ,а також інших національних та міжнародних змагань з мотоспорту, автоспорту та велоспорту в Чернівецькій області .
в сесійній залі міської ради відбудеться фінальна конференція по проекту "Покращення екологічної ситуації в басейнах річок Прут і Дністер через покращення систем очистки стічних вод в Черінвцях і Дрокії" (головні партнери проекту Чернівецька міська рада та Буковинський центр реконструкції та розвитку).
у конференц – залі готелю «Буковина» відбудеться прес-конференція, на якій підіб’ють підсумки виступів «Буковини» у першій частині сезону. Журналісти також отримають інформацію щодо подальшої долі футбольного клубу. У прес-конференції братимуть участь президент ФСК «Буковина» Сергій Гринюк, головний тренер Сергій Шищенко і тренер Григорій Чурілов.
в Будинку офіцерів (в актовій залі) за адресою: м.Чернівці, Театральна площа, 6 громадська організація «Чернівецьке обласне об’єднання учасників, ветеранів, інвалідів АТО та їх сімей» проводить загальні збори учасників АТО Чернівців. Теми зборів:
в 105 аудиторії міської ради відбудеться захід під егідою організації 15x4 Chernivtsi. Це спільнота молодих вчених та фанатів науки, які виступають з науково-популярними лекціями і діляться своїми знаннями. Формат заходу передбачає чотири 15-ти хвилинні доповіді, після яких відвідувачі можуть задавати свої запитання лектору. Це вже сьомий івент 15x4 у Чернівцях. Темами лекцій цього разу будуть: Трансформатор Тесли, Гармонії, Телепортація та Виникнення мови.
Героєм 2016 року журналісти ТВА назвали директора аеропорту "Чернівці" Бориса Морського, а антигероєм - керівника департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА Оксану Андрієць
Вчора, 14:57 / Коментарів: 0
Журналісти телеканалу ТВА склали рейтинг героїв і антигероїв 2016 року на Буковині.
Зокрема, про це йдеться у підсумковому новорічному випуску "Теми року", який вийшов у ефір 31 грудня 2016 року, пише molbuk.ua
Зокрема, у галузі проведення реформ у Чернівецькій області журналісти визначили героїв року.
"По праву героями можна назвати команду реформ, яка взяла на себе удар першопрохідців, саме роз’яснення децентралізації. Вони виїжджали у райони, працювали з сільськими головами, з людьми, пояснювали, чому нам настільки потрібно об’єднуватись, аби в майбутньому зажити краще", - повідомила журналістка телеканалу Олександра Губка.
Водночас кореспондент заявила, що антигероєм року для неї стала обласна рада та облдержадміністрація.
"Антигерої, я вважаю - наша обласна рада та обласна адміністрація, адже вони всіляко гальмували процес реформування Буковини та іноді навіть брали на себе чужі заслуги. Ініціативи цьогоріч наша команда від обласних керманичів, на жаль, так і не дочекалася", - повідомила О.Губка.
Журналістка Юлія Стеранка вважає, що антигероями року були ті чиновники і політичні діячі, які не втрачали жодної можливості попіаритись на проблемах людей.
"І справді, рік виявився нелегким для більшості з нас. У той час, як ми вичікували кілометрові черги, аби оформити субсидії, та бігали по чиновницьких кабінетах, аби зрозуміти, чому платіжки за тепло просто захмарні, деякі політики не втрачали можливості пропіаритися на проблемах людей. Та поки одні розкидалися порожніми обіцянками, за кулісами залишилися ті, хто не словом, а ділом щодня наводив лад навколо нас. Вони будували, прибирали, штукатурили та латали діряві труби, аби ми гуляли чистими вулицями, приходили у теплі домівки, а з кранів текла вода. Саме ці люди, роботу яких ми зазвичай не помічаємо, справді змінюють країну на краще", - розповіла вона.
Кореспондент ТВА Оксана Танащик вважає героєм року директор аеропорту "Чернівці" Бориса Морського.
"Попри всі політичні ігри, справжнім героєм, як на мене, є людина не надто публічна. Борис Володимирович Морський - керівник Чернівецького аеропорту, без сумніву левова частка того, щоб повітряні ворота у Чернівцях таки відкрились - то заслуга його та працівників аеропорту. Тож беззаперечно, пальму першості віддаємо йому", - сказала журналіст.
Водночас антигероєм 2016 року Танащик вважає керівника департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА Оксану Андрієць.
"Рейтинг антигероїв на Буковині цього року очолила пані Андрієць. Очільниця обласного департаменту охорони здоров’я була відсутня у всі критичні моменти. Ми її не чули і не бачили, натомість завжди віддувалися її заступники. Вважаю, що ця посада вимагає публічності, і звісно, принципової позиції, зважаючи на процес реформи медицини", - сказала журналіст.
Журналіст Анастасія Кокоячук, яка упродовж року досліджувала тему культури, також висловила свою версію рейтингу героїв та антигероїв минулого року.
"Попри всі розмови, що Чернівці та Буковина є толерантними, показ фільму про ЛГБТ-спільноту на Євромайдані This is gay propaganda показав, що радикально налаштовані молодики не змогли з організаторами знайти спільної мови, і ніби звичайний фільм показав нетерпимість. Ця ситуація однозначно показала своїх антигероїв - радикалів-гомофобів", - сказала журналіст.
"А щодо героїв, які доклали максимум зусиль для того, щоб створити щось якісно інше, я би назвала фільм "Спадок нації", тобто його авторів", - додала вона.