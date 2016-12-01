Через мову: Українська письменниця кинула решту в обличчя касиру жіночого магазину

Лариса Ніцой заявила, що чотири рази просила стажера у магазині Watsons перейти на українську мову.
Українська письменниця жбурнула рештою в касира мережі Watsons за обслуговування російською мовою. Про це Лариса Ніцой розповіла на своїй сторінці в Facebook, інформують Патріоти України.
За її словами, в магазині побутової хімії у її будинку з'явилася стажистка. Під час розрахунку на касі вона розмовляла російською.
"Ох. Мене сьогодні довели до сказу. В Америці є вислів «синдром спокійного касира» - це коли касир мовчить-мовчить, терпить-терпить, ввічливий-ввічливий, а тоді одного дня витягає з-під прилавка автомат і розстрілює чергу. У мене сьогодні сталося щось подібне, тільки навпаки, «синдром терплячого покупця» …
Магазин Ватсон. Магазин біля будинку вже багато років. Продавчині та покупці впізнають один одного, наче давні знайомі. Підходжу до каси. На новій касирці років сорока написано «учєнік». Ніііі, я сьогодні не в настрої вислуховувати російську, але, дивлячись на бейж, розумію, що це неминуче.
Випереджуючи касирку, чіткою українською кажу:
- Доброго дня!
- Добрий дєнь! – не в’їхала учєніца.
Зітхаю. Учєніца продовжує:
- Ето Ваше?
- Так, це моє, - відповідаю чемно і спокійно, - а Ви українську знаєте?
- Знаю! Єщьо что-то хотітє, можєт акціонний товар?
- Так хочу. Прошу мене обслужити українською, - продовжую м’яко.
- С Вас тридцать две грівни, двадцать пять капєєк! – вперто відповідає учєніца.
Ага, отак? Я протягую гроші і кажу вкрадливо:
- Але це не українська.
- У Вас єсть бонусниє 10 грівен, будєтє снімать?
- Так, буду знімати. Але це знову не українська.
- Вазьмітє сдачу, - кладе на прилавок…
Я згрібаю здачу і швергицяю в продавчиню.
- Жєньщіна, что Ви дєлаєте?! – взвізгіваєт учєніца.
Ця дурепа не знала, що в мене на голові є мигалки, а в роті сирена.
- Це Я что дєлаю?! – не витримую я і гаркаю на весь магазин. Мигалки з сиреною включаються на всю потужність. – Я Вас чемно попросила обслужити мене українською мовою! Попросила чотири рази! Я попросила лагідно! Я попросила ніжно! Я попросила ввічливо! Настільки ввічливо, що черга навіть не здогадалася, що мені щось не подобається! Ви ж не просто не відреагували на моє прохання! Ви тулили нахабно своє!
З підсопки прибігла постійна продавчиня, учєніцу як вітром здуло:
- Вибачте, вибачте!
- Вибачте?! Вона заговорить українською тільки тоді, коли в неї уб’ють когось в АТО, тільки спочатку виколють очі, відріжуть пальці і розпорять черево! Нехай ця учєніца мене більше ніколи не обслуговує! Бо я наступного разу за себе не ручаюся! – згрібаю свій товар, виходжу з магазину.
От скажіть мені, люди, є у Вас знайомі в керівництві «Wаtsons»? Бо якщо є, перепостіть їм моє послання.
«Нешановний «Wаtsons» ! Якщо ще раз мене обслужать в мережі «Ватсонса» не українською мовою, я подам в суд і це буде не одна гривня збитків ради хохми, я висуджу у вас за моральну травму, дискримінацію та приниження мінімум на квартиру в Києві і на машину з коробкою автомат. В яку суму влітаєте, порахуйте самі. Віднині ходитиму в магазини мережі «Ватсонс» з увімкненим в кишені диктофоном, тому вам простіше негайно спустити на всі магазини «директиву» з роз’ясненнями обслуговувати клієнтів в Україні українською мовою, так як це ви робите у ваших магазинах у Латвії – латиською, в Литві – литовською, в Естонії – естонською! Ви в цих країнах не тільки їхньою мовою розмовляєте, ви називаєтеся навіть не "Ватсон", а їхнім словом "Драгон", що означає побутові дрібниці. Будете знати, як українців дискримінувати»
Підписники Ніцой розділилися в думках. Одні її підтримали і навіть заявили, що "послали" б касира, другі звернули увагу на те, що у самої Ніцой ім'я "явно не українське".
Лариса Ніцой, дитяча письменниця, педагог, громадський діяч. Автор близько двадцяти казок для дітей.