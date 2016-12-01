Через мову: Українська письменниця кинула решту в обличчя касиру жіночого магазину

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Новини
14:41
30 грудня

Заробітна плата працівників області у листопаді становить 4 тисячі гривень

14:37
30 грудня

Чернівецька митниця ДФС забезпечила надходження до Держбюджету в сумі, що перевищує 2 млрд.грн.

14:33
30 грудня

У якому випадку надають статус біженця

14:29
30 грудня

Вивчається попит на оренду

15:05
29 грудня

Чернівецька область: виникло 3 пожежі

12:11
29 грудня

У прокуратурі області працюють телефони «гарячої лінії» для звернень буковинців

11:22
29 грудня

Канал 1+1 намагаються позбавити ліцензії

12:09
28 грудня

У Вашківцях відкрили унікальний музей Маланки

12:04
28 грудня

Чернівці готуються до найвизначнішої спортивно-масової події 2017 року на Буковині!

12:00
28 грудня

На Хотинщині рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку

11:58
28 грудня

Покарано водія, який заподіяв поліцейському тілесні ушкодження

16:13
27 грудня

Впродовж 2016 року роботодавці Буковини активно брали на роботу новий персонал

12:39
27 грудня

У Чернівцях учасники АТО проведуть загальні збори

10:58
27 грудня

На Буковині споживання газу у листопаді збільшилось майже удвічі

17:13
26 грудня

На чернівецьких підприємцях знову намагаються «заробити» шахраї

16:11
26 грудня

Правоохоронці краю під час свят працюватимуть у посиленому режимі задля забезпечення порядку

12:13
26 грудня

Буковинець на власній ділянці знайшов артилерійський снаряд

12:11
26 грудня

На Буковині протягом вихідних рятувальники ліквідували 6 пожеж

11:17
26 грудня

У Мигівському НВК відкриють басейн

11:10
26 грудня

У Чернівецькій області судитимуть учасників злочинної групи, які займались наркобізнесом

11:09
26 грудня

Частина Чернівців сьогодні буде без води

15:43
23 грудня

Підприємство, яке ухилялось від сплати податків, повернуло у державну казну понад 600 тисяч гривень

13:32
23 грудня

Підсумки роботи промисловості Чернівецької області у січні–листопаді 2016 року

13:30
23 грудня

Виконання будівельних робіт підприємствами області у січні–листопаді 2016 року

12:56
22 грудня

Заява міського голови щодо закупівлі тролейбусів

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Колонка автора

Ігор БУРКУТ, політолог:

ЩЕ ОДИН РІК МИНАЄ... ЩЕ ОДИН РІК МИНАЄ...Відходить у минуле важкий 2016 рік. Чимало українців сумно жартує: не Новий рік святкуємо, а радіємо, що вижили у старому. Адже рік, що минає, був переповнений різноманітними подіями, серед яких чимало було нерадісних. Згадаймо ж найважливіші з них.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Бурбак проганяє Фірташа з Чернівців Бурбак проганяє Фірташа з ЧернівцівТрадиційна прес-конференція народного депутата Максима Бурбака при Миколі Федоруку напередодні Нового року відбулася у Чернівцях.
Лідер фракції «Народний Фронт» у ВРУ спочатку підбив підсумок роботи уряду та особисто голови, нашого земляка Арсенія Яценюка.
Він вважає (і не тільки він), що Яценюк врятував Україну від руїни у 2014 році. А далі заклав основи для руху реформ у державі.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Нищівна поразка БЮТу на Буковині Нищівна поразка БЮТу на БуковиніУ шести об'єднаних територіальних громадах відбулися вибори голів та депутатів. Три громади були селищні та сільські. Це Красноїльська, Чудейська і Тереблечеська. Там вибори проходили по мажоритарній системі. І кандидати у депутати, і на голів могли висуватися як партіями, так і самовисуванням. ВО «Батьківщина» у Красноїльську громаду висунула своїх кандидатів. І… зазнала нищівної поразки. З 26 має тільки 8 депутатів. А голови скрізь - члени БПП «Солідарність». Це президентська партія разом зі своїми партіями-сателітами набрала контрольну більшість у всіх громадах.
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Що, Де, Коли
27 грудня о 16.00
у приміщенні Чернівецької ОДА відбудеться засідання оргкомітету Чемпіонату світу з мотокросу 2017.
Захід присвячений обговоренню перших кроків з підготовки та проведення українського етапу Чемпіонату Світу з мотокросу на мотоциклах з колясками в Чернівцях ,а також інших національних та міжнародних змагань з мотоспорту, автоспорту та велоспорту в Чернівецькій області .
28 грудня о 11.00
в сесійній залі міської ради відбудеться фінальна конференція по проекту "Покращення екологічної ситуації в басейнах річок Прут і Дністер через покращення систем очистки стічних вод в Черінвцях і Дрокії" (головні партнери проекту Чернівецька міська рада та Буковинський центр реконструкції та розвитку).
28 грудня о 13.00
у конференц – залі готелю «Буковина» відбудеться прес-конференція, на якій підіб’ють підсумки виступів «Буковини» у першій частині сезону. Журналісти також отримають інформацію щодо подальшої долі футбольного клубу.
У прес-конференції братимуть участь президент ФСК «Буковина» Сергій Гринюк, головний тренер Сергій Шищенко і тренер Григорій Чурілов.

28 грудня о 15.00
в приміщенні Чернівецького обласного українського музично-драматичного театру ім.О.Кобилянської відбудеться урочистості з нагоди завершення першого туру Всеукраїнського конкрусу "Учитель року -2017".
28 грудня о 18.30
28 грудня о 18.30в Будинку офіцерів (в актовій залі) за адресою: м.Чернівці, Театральна площа, 6 громадська організація «Чернівецьке обласне об’єднання учасників, ветеранів, інвалідів АТО та їх сімей» проводить загальні збори учасників АТО Чернівців.
Теми зборів:
29 грудня о 18.00
в 105 аудиторії міської ради відбудеться захід під егідою організації 15x4 Chernivtsi. Це спільнота молодих вчених та фанатів науки, які виступають з науково-популярними лекціями і діляться своїми знаннями. Формат заходу передбачає чотири 15-ти хвилинні доповіді, після яких відвідувачі можуть задавати свої запитання лектору. Це вже сьомий івент 15x4 у Чернівцях. Темами лекцій цього разу будуть: Трансформатор Тесли, Гармонії, Телепортація та Виникнення мови.
14 січня о 10.30
14 січня о 10.30
1 лютого о 19.00
1 лютого о 19.00


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Через мову: Українська письменниця кинула решту в обличчя касиру жіночого магазину

Сьогодні, 20:32 / Коментарів: 0
Через мову: Українська письменниця кинула решту в обличчя касиру жіночого магазину​Лариса Ніцой заявила, що чотири рази просила стажера у магазині Watsons перейти на українську мову.

Українська письменниця жбурнула рештою в касира мережі Watsons за обслуговування російською мовою. Про це Лариса Ніцой розповіла на своїй сторінці в Facebook, інформують Патріоти України.

За її словами, в магазині побутової хімії у її будинку з'явилася стажистка. Під час розрахунку на касі вона розмовляла російською.

"Ох. Мене сьогодні довели до сказу. В Америці є вислів «синдром спокійного касира» - це коли касир мовчить-мовчить, терпить-терпить, ввічливий-ввічливий, а тоді одного дня витягає з-під прилавка автомат і розстрілює чергу. У мене сьогодні сталося щось подібне, тільки навпаки, «синдром терплячого покупця» …

Магазин Ватсон. Магазин біля будинку вже багато років. Продавчині та покупці впізнають один одного, наче давні знайомі. Підходжу до каси. На новій касирці років сорока написано «учєнік». Ніііі, я сьогодні не в настрої вислуховувати російську, але, дивлячись на бейж, розумію, що це неминуче.

Випереджуючи касирку, чіткою українською кажу:

- Доброго дня!

- Добрий дєнь! – не в’їхала учєніца.

Зітхаю. Учєніца продовжує:

- Ето Ваше?

- Так, це моє, - відповідаю чемно і спокійно, - а Ви українську знаєте?

- Знаю! Єщьо что-то хотітє, можєт акціонний товар?

- Так хочу. Прошу мене обслужити українською, - продовжую м’яко.

- С Вас тридцать две грівни, двадцать пять капєєк! – вперто відповідає учєніца.

Ага, отак? Я протягую гроші і кажу вкрадливо:

- Але це не українська.

- У Вас єсть бонусниє 10 грівен, будєтє снімать?

- Так, буду знімати. Але це знову не українська.

- Вазьмітє сдачу, - кладе на прилавок…

Я згрібаю здачу і швергицяю в продавчиню.

- Жєньщіна, что Ви дєлаєте?! – взвізгіваєт учєніца.

Ця дурепа не знала, що в мене на голові є мигалки, а в роті сирена.

- Це Я что дєлаю?! – не витримую я і гаркаю на весь магазин. Мигалки з сиреною включаються на всю потужність. – Я Вас чемно попросила обслужити мене українською мовою! Попросила чотири рази! Я попросила лагідно! Я попросила ніжно! Я попросила ввічливо! Настільки ввічливо, що черга навіть не здогадалася, що мені щось не подобається! Ви ж не просто не відреагували на моє прохання! Ви тулили нахабно своє!

З підсопки прибігла постійна продавчиня, учєніцу як вітром здуло:

- Вибачте, вибачте!

- Вибачте?! Вона заговорить українською тільки тоді, коли в неї уб’ють когось в АТО, тільки спочатку виколють очі, відріжуть пальці і розпорять черево! Нехай ця учєніца мене більше ніколи не обслуговує! Бо я наступного разу за себе не ручаюся! – згрібаю свій товар, виходжу з магазину.

От скажіть мені, люди, є у Вас знайомі в керівництві «Wаtsons»? Бо якщо є, перепостіть їм моє послання.

«Нешановний «Wаtsons» ! Якщо ще раз мене обслужать в мережі «Ватсонса» не українською мовою, я подам в суд і це буде не одна гривня збитків ради хохми, я висуджу у вас за моральну травму, дискримінацію та приниження мінімум на квартиру в Києві і на машину з коробкою автомат. В яку суму влітаєте, порахуйте самі. Віднині ходитиму в магазини мережі «Ватсонс» з увімкненим в кишені диктофоном, тому вам простіше негайно спустити на всі магазини «директиву» з роз’ясненнями обслуговувати клієнтів в Україні українською мовою, так як це ви робите у ваших магазинах у Латвії – латиською, в Литві – литовською, в Естонії – естонською! Ви в цих країнах не тільки їхньою мовою розмовляєте, ви називаєтеся навіть не "Ватсон", а їхнім словом "Драгон", що означає побутові дрібниці. Будете знати, як українців дискримінувати»

Підписники Ніцой розділилися в думках. Одні її підтримали і навіть заявили, що "послали" б касира, другі звернули увагу на те, що у самої Ніцой ім'я "явно не українське".

Лариса Ніцой, дитяча письменниця, педагог, громадський діяч. Автор близько двадцяти казок для дітей.
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