Шановні медики України!
В переддень свят, хочу привітати Вас з Новим роком та Різдвом!
vrachiНаша праця найважливіша, адже цінинним є життя, і не дарма усі бажають в привітаннях здоров’я та довгих літ.
Тому, хочу побажати усім медичним працівникам витримки, сил та наснаги в нашій праці, гідного визнання, адже ми довели і на Майдані, і на війні, що медики України беззкорисливі, ідейні та патріотичні.
В новому році ми повинні прийняти реформи та з разом втілити в життя ці зміни.
Добра та миру нам усім!
Ольга Кобевко,
Депутат Черновецької облради,
лікар-інфекціоніст