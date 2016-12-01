Ярош з рушницею, Юля з косою і Ляшко на корові: Привітання з Новим 2017 роком в дусі українських політиків

У кожного з представників українського політикуму за плечима - визначні події, які трапилися з ними протягом року, який минає.
Напередодні Нового року хочеться пофантазувати і уявити, як би звучали привітання українських політиків у світлі тих подій, які відбулися з ними в 2016-м. Це зробило на своїх сторінках видання Styler, зазначають Патріоти України.Дмитро Ярош
На хрестинах свого онука Дмитро Ярош зробив фото, що викликало обурення в мережі. На знімку, опублікованому ним в Facebook, всі члени сім'ї тримали в руках зброю. Масла у вогонь підлив і підпис: "Зроблю все, щоб Україна, в якій буде рости і жити Устим, була вільною козацькою державою. Нехай зброя буде в руках українців для захисту Держави, сім'ї, прав і свобод!".Міхеїл Саакашвілі
За словами Арсена Авакова, Міхеїл Саакашвілі говорить саме "бе-бе-бе". А ми вирішили згадати, що на своїй сторінці в Facebook екс-глава Одеської ОДА використовує відразу три мови - українську, російську та англійську.
Олег Ляшко
У квітні 2016 року епатажний Олег Ляшко привів корів до Кабінету Міністрів України. "Влада корів боїться. А я їх люблю ", - зізнався він тоді на своїй сторінці в Facebook.Сергій Лещенко
Нардеп Сергій Лещенко в році, що минає потрапив в епіцентр квартирного скандалу - громадськість не могла зрозуміти, звідки в екс-журналіста кошти на багатоквадратне житло в престижному районі. За словами самого Лещенка, придбати квартиру йому допомогла його дівчина Анастасія Топольська.
Арсен Аваков
А ось Арсену Авакову в цьому році практично заздрили через те, що на посаду його помічниці була прийнята 24-річна Анастасія Дєєва. Тільки ледачий не обговорив в мережі трудовий стаж юної помічниці і її фотографії.
Арсеній Яценюк
Екс-прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк в 2016 році виявився щасливчиком - встиг покинути пост до вступу в силу закону про запобігання корупції. Тому Яценюк виявився одним з тих, кому не довелося заповнювати електронні декорації.Надія Савченко
Колишня льотчиця встигла за рік багато - вийти з російського полону, фракції "Батьківщина" і потрапити в кілька скандалів. Styler вирішив привітати читачів словами самої Надії Савченко.Володимир Парасюк
У 2016 році Парасюк був одним з тих, хто вирішив пожартувати при заповненні е-декларацій. За словами нардепа, дорогий годинник йому поклав під подушку Святий Миколай.Юлія Тимошенко
Юлія Володимирівна в 2016 році залишила саму "мізерну" е-декларацію. І запам'яталася українцям розпущеною косою.Петро Порошенко
Президент Петро Порошенко в цьому році не подарував українцям безвізовий режим з ЄС. Але, сподіваємося, в наступному, безвіз буде наш (і Крим теж).Джерело