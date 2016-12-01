"Моя відповідь Пінчуку": Соцмережі розлючені ідеєю зятя Кучми забути про Крим і заморозити війну на Донбасі

"Справжня мета цієї статті Пінчука - не шлях до миру, а дорога до втрати держави. Нашої держави", - пише на своїй сторінці в Фейсбуці нардеп Ганна Гопко.
Стаття українського олігарха Віктора Пінчука в Wall Street Journal, де він запропонував Україні ряд хворобливих компромісів заради миру з Росією, викликала великий ажіотаж в інтернеті. У соцмережах активно обговорюють пропозицію олігарха пожертвувати анексованим Кримом і погодитися на заморожування конфлікту на Донбасі. Патріоти України пропонують своїм читачам ряд думок інтернет-користувачів з цього приводу.
Рефат Чубаров
"Те, що Віктор Пінчук сором'язливо називає "болючим компромісом" насправді є запрошенням нас, України і українців, включаючи Крим і кримських татар, до капітуляції.
Причому до капітуляції тотальної, самознищувальної, оскільки Пінчук не може не розуміти, що слідом за здачею Криму і Донбасу, відмовою вступати до ЄС і НАТО, Україна просто перестане існувати як незалежна держава.
Отже, те ще не вдалося ворогам добитися за століття – знищити українську національну гідність та вбити в нього віру у свою державоспроможність, Пінчук пропонує нам здійснити своїми руками.…Серед нас є ті, хто зможе вбити майбутнє свого народу?"Андрей Сенченко
Зять Леонида Кучмы обнародовал семейный план капитуляции для Украины.
Думаю, что украинское общество имеет все основания внести встречное предложение: вернуть стране все "нажитое непосильным трудом" и валить всем семейным кланом..."Hanna Hopko
"Подивимося хто відмовиться від участі в так званому українському сніданку олігарха Пінчука при офіційному форумі в Давосі в січні 2017? Президент мав би перший продемонструвати приклад особливо після статті Пінчука
Стаття Пінчука — досконала вправа з викривлення реальності. Вміло маніпулюючи фактами та фактично погрожуючи українцям це більшою кількістю жертв, Пінчук водночас дає надію, яка насправді є обманом — російською пасткою. Пінчук розповідає нам як умилостивити ворога, виконавши його вимоги. І не каже, що треба робити, щоб перемогти ворога. Звідки в нього така впевненість, що якщо Україна відмовиться від європейської та євроатлантичної інтеграції, то війна припиниться? Україна вже оголошувала позаблоковість і хіба це зупинило Москву від втягування України в свою зону впливу? Сьогодні виглядає так, що щоб залишатись нейтральними — нам треба захищатись і не відступати, бо Росія не виконує договори і розуміє тільки силу.
Якщо Пінчук уже говорить про компроміс, то нехай почне з потреби відновлення довіри, що може статися лише за умови виведення Росією своїх військ і повернення Україні контролю над кордоном, в тому числі кримським.
Проведення будь-яких виборів на окупованих територіях так само не є можливим без реалізації вищезгаданих умов.
Ми всі розуміємо справжню мету цієї статті Пінчука. Шлях, який він пропонує — не шлях миру, а дорога до втрати держави".Георгій Тука
"В ті часи, коли Радянський Союз активно підтримував палестинців в їхній війні проти Ізраілю, був популярним такий анекдот:
Вчителька в класі запитує:
- Діти! Яких ви знаєте видатних полководців?
Маша тягне ручку:
- Кутузов! Він заманив французів в Москву, дочекався лютої зими і розбив їх.
-Добре, молодець! А ще?
Саша тягне ручку:
- Сталін! Він заманив німців, дочекався лютої зими і розбив їх!
- Так, молодець! Ще?
Вовочка тягне руку:
- Ясір Арафат (лідер палестинців)!
Вчителька здивовано:
- Хм... І в чому ж його талант???
- А він заманив ізраільтян в Палестину і тепер чекає, доки люта зима почнеться!
Я згадав цей анекдот, побачивши тези статті Віктора Пінчука.
"Україні варто відмовитись від Криму, вступу в НАТО, в ЄС...".
Мене дивують такі тези. "Відмовитись в короткостроковій і середньостроковій перспективі"... Дуже схоже з "Самопоміччю": "відгородитись, накопичити сил і тоді...
"Дочекатись "лютої зими"!!!
Панове стратєгі! А хто вам сказав, що Росія зупиниться на теренах Криму і частини Донбасу?! Сам Володимир Володимирович особисто? Чи його кум?
На мою думку, Україні варто
ВІДМОВИТИСЬ ВІД ПІНЧУКА.
p.s. І такий "компроміс" буде не такий вже й болісний..."Ігор Мосійчук
"Олігарх Віктор Пінчук пропонує капітулювати перед Московією, змиритися з окупацією Криму та провести вибори в "ДНР" і "ЛНР". Вважаю, що запропонований Пінчуком план – це шлях національної і державної зради. Після цієї заяви Пінчука його тесть Леонід Кучма має бути негайно відкликаний від участі в Мінських чи будь-яких інших переговорах з Московією, адже ні для кого не таємниця, що Пінчук та Кучма – одного олігархічного поля ягоди і мають однакові погляди. Що говорить Пінчук, те думає Кучма, і навпаки".Петро Олещук
"Шановна публіка.
Лише у нашому цирку на вас чекає дивовижний номер!
Український олігарх, що поставив в американській політиці не на ту коняку, - тепер намагається влізти в дупу переможцю, для чого навіть поспішає закликати Україну до "болючих компромісів" на сторінках американської преси.
Спроби влізти в дупу американському президенту.
Поспішайте бачити. Лише в нашому цирку!"Игорь Бигдан
"Мой ответ Пинчуку.