"Моя відповідь Пінчуку": Соцмережі розлючені ідеєю зятя Кучми забути про Крим і заморозити війну на Донбасі

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Новини
14:41
30 грудня

Заробітна плата працівників області у листопаді становить 4 тисячі гривень

14:37
30 грудня

Чернівецька митниця ДФС забезпечила надходження до Держбюджету в сумі, що перевищує 2 млрд.грн.

14:33
30 грудня

У якому випадку надають статус біженця

14:29
30 грудня

Вивчається попит на оренду

15:05
29 грудня

Чернівецька область: виникло 3 пожежі

12:11
29 грудня

У прокуратурі області працюють телефони «гарячої лінії» для звернень буковинців

11:22
29 грудня

Канал 1+1 намагаються позбавити ліцензії

12:09
28 грудня

У Вашківцях відкрили унікальний музей Маланки

12:04
28 грудня

Чернівці готуються до найвизначнішої спортивно-масової події 2017 року на Буковині!

12:00
28 грудня

На Хотинщині рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку

11:58
28 грудня

Покарано водія, який заподіяв поліцейському тілесні ушкодження

16:13
27 грудня

Впродовж 2016 року роботодавці Буковини активно брали на роботу новий персонал

12:39
27 грудня

У Чернівцях учасники АТО проведуть загальні збори

10:58
27 грудня

На Буковині споживання газу у листопаді збільшилось майже удвічі

17:13
26 грудня

На чернівецьких підприємцях знову намагаються «заробити» шахраї

16:11
26 грудня

Правоохоронці краю під час свят працюватимуть у посиленому режимі задля забезпечення порядку

12:13
26 грудня

Буковинець на власній ділянці знайшов артилерійський снаряд

12:11
26 грудня

На Буковині протягом вихідних рятувальники ліквідували 6 пожеж

11:17
26 грудня

У Мигівському НВК відкриють басейн

11:10
26 грудня

У Чернівецькій області судитимуть учасників злочинної групи, які займались наркобізнесом

11:09
26 грудня

Частина Чернівців сьогодні буде без води

15:43
23 грудня

Підприємство, яке ухилялось від сплати податків, повернуло у державну казну понад 600 тисяч гривень

13:32
23 грудня

Підсумки роботи промисловості Чернівецької області у січні–листопаді 2016 року

13:30
23 грудня

Виконання будівельних робіт підприємствами області у січні–листопаді 2016 року

12:56
22 грудня

Заява міського голови щодо закупівлі тролейбусів

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Колонка автора

Ігор БУРКУТ, політолог:

ЩЕ ОДИН РІК МИНАЄ... ЩЕ ОДИН РІК МИНАЄ...Відходить у минуле важкий 2016 рік. Чимало українців сумно жартує: не Новий рік святкуємо, а радіємо, що вижили у старому. Адже рік, що минає, був переповнений різноманітними подіями, серед яких чимало було нерадісних. Згадаймо ж найважливіші з них.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Бурбак проганяє Фірташа з Чернівців Бурбак проганяє Фірташа з ЧернівцівТрадиційна прес-конференція народного депутата Максима Бурбака при Миколі Федоруку напередодні Нового року відбулася у Чернівцях.
Лідер фракції «Народний Фронт» у ВРУ спочатку підбив підсумок роботи уряду та особисто голови, нашого земляка Арсенія Яценюка.
Він вважає (і не тільки він), що Яценюк врятував Україну від руїни у 2014 році. А далі заклав основи для руху реформ у державі.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Нищівна поразка БЮТу на Буковині Нищівна поразка БЮТу на БуковиніУ шести об'єднаних територіальних громадах відбулися вибори голів та депутатів. Три громади були селищні та сільські. Це Красноїльська, Чудейська і Тереблечеська. Там вибори проходили по мажоритарній системі. І кандидати у депутати, і на голів могли висуватися як партіями, так і самовисуванням. ВО «Батьківщина» у Красноїльську громаду висунула своїх кандидатів. І… зазнала нищівної поразки. З 26 має тільки 8 депутатів. А голови скрізь - члени БПП «Солідарність». Це президентська партія разом зі своїми партіями-сателітами набрала контрольну більшість у всіх громадах.
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Що, Де, Коли
27 грудня о 16.00
у приміщенні Чернівецької ОДА відбудеться засідання оргкомітету Чемпіонату світу з мотокросу 2017.
Захід присвячений обговоренню перших кроків з підготовки та проведення українського етапу Чемпіонату Світу з мотокросу на мотоциклах з колясками в Чернівцях ,а також інших національних та міжнародних змагань з мотоспорту, автоспорту та велоспорту в Чернівецькій області .
28 грудня о 11.00
в сесійній залі міської ради відбудеться фінальна конференція по проекту "Покращення екологічної ситуації в басейнах річок Прут і Дністер через покращення систем очистки стічних вод в Черінвцях і Дрокії" (головні партнери проекту Чернівецька міська рада та Буковинський центр реконструкції та розвитку).
28 грудня о 13.00
у конференц – залі готелю «Буковина» відбудеться прес-конференція, на якій підіб’ють підсумки виступів «Буковини» у першій частині сезону. Журналісти також отримають інформацію щодо подальшої долі футбольного клубу.
У прес-конференції братимуть участь президент ФСК «Буковина» Сергій Гринюк, головний тренер Сергій Шищенко і тренер Григорій Чурілов.

28 грудня о 15.00
в приміщенні Чернівецького обласного українського музично-драматичного театру ім.О.Кобилянської відбудеться урочистості з нагоди завершення першого туру Всеукраїнського конкрусу "Учитель року -2017".
28 грудня о 18.30
28 грудня о 18.30в Будинку офіцерів (в актовій залі) за адресою: м.Чернівці, Театральна площа, 6 громадська організація «Чернівецьке обласне об’єднання учасників, ветеранів, інвалідів АТО та їх сімей» проводить загальні збори учасників АТО Чернівців.
Теми зборів:
29 грудня о 18.00
в 105 аудиторії міської ради відбудеться захід під егідою організації 15x4 Chernivtsi. Це спільнота молодих вчених та фанатів науки, які виступають з науково-популярними лекціями і діляться своїми знаннями. Формат заходу передбачає чотири 15-ти хвилинні доповіді, після яких відвідувачі можуть задавати свої запитання лектору. Це вже сьомий івент 15x4 у Чернівцях. Темами лекцій цього разу будуть: Трансформатор Тесли, Гармонії, Телепортація та Виникнення мови.
14 січня о 10.30
14 січня о 10.30
1 лютого о 19.00
1 лютого о 19.00


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"Моя відповідь Пінчуку": Соцмережі розлючені ідеєю зятя Кучми забути про Крим і заморозити війну на Донбасі

Сьогодні, 11:09 / Коментарів: 0
"Моя відповідь Пінчуку": Соцмережі розлючені ідеєю зятя Кучми забути про Крим і заморозити війну на Донбасі"Справжня мета цієї статті Пінчука - не шлях до миру, а дорога до втрати держави. Нашої держави", - пише на своїй сторінці в Фейсбуці нардеп Ганна Гопко.

Стаття українського олігарха Віктора Пінчука в Wall Street Journal, де він запропонував Україні ряд хворобливих компромісів заради миру з Росією, викликала великий ажіотаж в інтернеті. У соцмережах активно обговорюють пропозицію олігарха пожертвувати анексованим Кримом і погодитися на заморожування конфлікту на Донбасі. Патріоти України пропонують своїм читачам ряд думок інтернет-користувачів з цього приводу.

Рефат Чубаров

"Те, що Віктор Пінчук сором'язливо називає "болючим компромісом" насправді є запрошенням нас, України і українців, включаючи Крим і кримських татар, до капітуляції.

Причому до капітуляції тотальної, самознищувальної, оскільки Пінчук не може не розуміти, що слідом за здачею Криму і Донбасу, відмовою вступати до ЄС і НАТО, Україна просто перестане існувати як незалежна держава.

Отже, те ще не вдалося ворогам добитися за століття – знищити українську національну гідність та вбити в нього віру у свою державоспроможність, Пінчук пропонує нам здійснити своїми руками.…Серед нас є ті, хто зможе вбити майбутнє свого народу?"

Андрей Сенченко

Зять Леонида Кучмы обнародовал семейный план капитуляции для Украины.

Думаю, что украинское общество имеет все основания внести встречное предложение: вернуть стране все "нажитое непосильным трудом" и валить всем семейным кланом..."

Hanna Hopko

"Подивимося хто відмовиться від участі в так званому українському сніданку олігарха Пінчука при офіційному форумі в Давосі в січні 2017? Президент мав би перший продемонструвати приклад особливо після статті Пінчука

Стаття Пінчука — досконала вправа з викривлення реальності. Вміло маніпулюючи фактами та фактично погрожуючи українцям це більшою кількістю жертв, Пінчук водночас дає надію, яка насправді є обманом — російською пасткою. Пінчук розповідає нам як умилостивити ворога, виконавши його вимоги. І не каже, що треба робити, щоб перемогти ворога. Звідки в нього така впевненість, що якщо Україна відмовиться від європейської та євроатлантичної інтеграції, то війна припиниться? Україна вже оголошувала позаблоковість і хіба це зупинило Москву від втягування України в свою зону впливу? Сьогодні виглядає так, що щоб залишатись нейтральними — нам треба захищатись і не відступати, бо Росія не виконує договори і розуміє тільки силу.

Якщо Пінчук уже говорить про компроміс, то нехай почне з потреби відновлення довіри, що може статися лише за умови виведення Росією своїх військ і повернення Україні контролю над кордоном, в тому числі кримським.

Проведення будь-яких виборів на окупованих територіях так само не є можливим без реалізації вищезгаданих умов.

Ми всі розуміємо справжню мету цієї статті Пінчука. Шлях, який він пропонує — не шлях миру, а дорога до втрати держави".

Георгій Тука

"В ті часи, коли Радянський Союз активно підтримував палестинців в їхній війні проти Ізраілю, був популярним такий анекдот:

Вчителька в класі запитує:

- Діти! Яких ви знаєте видатних полководців?

Маша тягне ручку:

- Кутузов! Він заманив французів в Москву, дочекався лютої зими і розбив їх.

-Добре, молодець! А ще?

Саша тягне ручку:

- Сталін! Він заманив німців, дочекався лютої зими і розбив їх!

- Так, молодець! Ще?

Вовочка тягне руку:

- Ясір Арафат (лідер палестинців)!

Вчителька здивовано:

- Хм... І в чому ж його талант???

- А він заманив ізраільтян в Палестину і тепер чекає, доки люта зима почнеться!

Я згадав цей анекдот, побачивши тези статті Віктора Пінчука.

"Україні варто відмовитись від Криму, вступу в НАТО, в ЄС...".

Мене дивують такі тези. "Відмовитись в короткостроковій і середньостроковій перспективі"... Дуже схоже з "Самопоміччю": "відгородитись, накопичити сил і тоді...

"Дочекатись "лютої зими"!!!

Панове стратєгі! А хто вам сказав, що Росія зупиниться на теренах Криму і частини Донбасу?! Сам Володимир Володимирович особисто? Чи його кум?

На мою думку, Україні варто

ВІДМОВИТИСЬ ВІД ПІНЧУКА.

p.s. І такий "компроміс" буде не такий вже й болісний..."

Ігор Мосійчук

"Олігарх Віктор Пінчук пропонує капітулювати перед Московією, змиритися з окупацією Криму та провести вибори в "ДНР" і "ЛНР". Вважаю, що запропонований Пінчуком план – це шлях національної і державної зради. Після цієї заяви Пінчука його тесть Леонід Кучма має бути негайно відкликаний від участі в Мінських чи будь-яких інших переговорах з Московією, адже ні для кого не таємниця, що Пінчук та Кучма – одного олігархічного поля ягоди і мають однакові погляди. Що говорить Пінчук, те думає Кучма, і навпаки".

Петро Олещук

"Шановна публіка.

Лише у нашому цирку на вас чекає дивовижний номер!

Український олігарх, що поставив в американській політиці не на ту коняку, - тепер намагається влізти в дупу переможцю, для чого навіть поспішає закликати Україну до "болючих компромісів" на сторінках американської преси.

Спроби влізти в дупу американському президенту.

Поспішайте бачити. Лише в нашому цирку!"

Игорь Бигдан

"Мой ответ Пинчуку.

"Моя відповідь Пінчуку": Соцмережі розлючені ідеєю зятя Кучми забути про Крим і заморозити війну на Донбасі







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