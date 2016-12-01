Вони так нічого і не зрозуміли – журналіст про корпоратив податківців

Журналіст Дмитро Гнап у своєму Facebook поділився розмовою з однією з високопоставленою чиновницею ДФС на тлі скандалу щодо новорічного корпоративну податківців.
Журналіст підкреслив, що у розмові з представницею ДФС запитав, чи не спадало комусь на думку скасувати цей корпоратив на тлі трагедії на Світлодарській дузі. До того ж, тепер українці платитимуть більше податків. На це його співрозмовниця відповіла, що «служба важко працювала весь рік. Треба було якось підтримати командний дух у колективі».
«Як на мене – кажу – ви могли б непогано підтримати командний дух, якби працювали в одному приміщенні зі своїми колегами, а не в цьому розкішному кабінеті, з портретом президента і монітором, на якому камера спостереження показує відвідувачів вашої приймальні. А на Новий рік, замість гулянки з кейтерінгом, можна накупити заморожених качок і проїхатись по вашим районним інспекціям і без попередження заходити в будь-який кабінет. Познайомитись з вашими працівниками особисто, поплескати по плечу, спитати, як сім’я, як діти, які проблеми в роботі. Ну, як варіант, розумієте?», – наголосив Гнап у відповідь працівниці ДФС.
«Зрештою, всі вони: від звичайного податкового інспектора і до президента, досі так і не збагнуть, що держава має бути сервісом, а статус чиновника ближче до статусу офіціанта, а не божества. Наступного року мало хто чекає від цих людей щось особливе, еге ж? Не буде ніяких революційних змін, проривів, стрибків тигра, дракона чи навіть опосума. Аби тільки гірше не робили (й то не факт)», – запевнив він.
Так, на його думку, 2017 року не варто очікувати різких змін і реформ.
«У новому році не станеться нічого нового. Даремно очікувати, що вовки почнуть харчуватися морквою, а свині читати книжки. Єдине, що може трапитись справді нового: це те, що ми дізнаємось чи президент, знаючи про різні корупційні схеми в країні, покриває їх для укріплення своєї влади чи ще й для власного збагачення? Оце буде справді відкриття, прорив і стрибок опосума. Чи буде щастя, не знаю. Сумно не буде – це точно», – підсумував журналіст.