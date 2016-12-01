Заробітна плата працівників області у листопаді становить 4 тисячі гривень

Розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 і більше осіб) Чернівецької області у листопаді п.р. становив 4197 грн. Порівняно з жовтнем п.р. розмір заробітної плати збільшився на 10,1%, з листопадом 2015р. – на 25,0%. Про це інформує Головне управління статистики Чернівецької області.
Середня номінальна заробітна плата штатних працівників у листопаді п.р. у 2,9 раза перевищувала розмір мінімальної заробітної плати, який становив
1450 грн.
Найбільшим середній розмір заробітної плати був у працівників сфери державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування (7154 грн.), найменшим – у працівників сфери надання інших послуг (2481 грн.).
Індекс реальної заробітної плати за листопад п.р. до жовтня п.р. становив 109,0%, до листопада 2015р. – 114,0%.