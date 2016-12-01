Питання виконання бюджетних завдань Чернівецькою митницею ДФС систематично оприлюднювалися у засобах масової інформації упродовж року. Сьогодні ми маємо можливість озвучити результати роботи митниці у даному напрямку за підсумками 2016 року. Про це повідомляє прес-центр Чернівецька митниця.
«Станом на 26 грудня митниця забезпечила надходження до бюджету в сумі 2 123 720, 6 тис. грн. Налагоджена взаємодія із суб‘єктами господарювання дозволила нам зберегти тенденцію до збільшення надходжень до державної скарбниці, – наголошує начальник Чернівецької митниці ДФС Микола Салагор. – У грудні цього року ми перевиконали план, тож у підсумку за рік вперше в історії митниці Буковини перетнули 2-мільярдний рубіж. Відсоток перевиконання бюджетних завдань становить 124, 4%, тобто майже на півмільярда гривень більше від доведеного цільового показника».
Як відомо буковинцям, 50% від перевиконання надходжень митних платежів спрямовується до обласного спецфонду для реалізації заходів щодо поточного ремонту доріг. У грудні 2016 року перевиконано загальний обсяг індикативних показників надходжень на понад 50 млн. грн. З початку дії експерименту Чернівецька митниця ДФС забезпечила надходження коштів на ремонт доріг у сумі 446 млн. грн.