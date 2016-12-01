Вивчається попит на оренду

Регіональне відділення ФДМУ по Чернівецькій області має намір передати в оренду об’єкт державного майна, що не увійшов до статутного капіталу господарського товариства, створеного у процесі приватизації, а саме:
зовнішньомайданчикові електромережі, які у процесі приватизації не увійшли до статутного капіталу ВАТ "Стек" та, відповідно до договору зберігання державного майна від 29.03.2013 №1, перебувають на позабалансовому рахунку ТДВ "Холодпродконтракт" (кабельна лінія на напругу 10 кВ від ТП-234 до ТП-233 та кабельна лінія на напругу 10 кВ від ТП-234 до ТП-235) за адресою: м. Чернівці, проспект Незалежності, 10-Б. Термін оренди: 2 роки 364 дні.
Мета використання: інше використання нерухомого майна (за призначенням).
Заяви про оренду приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування даного оголошення в газеті „Відомості приватизації” та на веб-сайті ФДМУ за адресою: м. Чернівці, вул. Л.Кобилиці, 21А, РВ ФДМУ по Чернівецькій області, конт. тел. 55-42-35.
У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз.3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
Докладну інформацію можна отримати за телефоном: (0372) 554235.