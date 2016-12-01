Білорусь протестує проти приниження її історії та мови Москвою

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Новини
14:41
30 грудня

Заробітна плата працівників області у листопаді становить 4 тисячі гривень

14:37
30 грудня

Чернівецька митниця ДФС забезпечила надходження до Держбюджету в сумі, що перевищує 2 млрд.грн.

14:33
30 грудня

У якому випадку надають статус біженця

14:29
30 грудня

Вивчається попит на оренду

15:05
29 грудня

Чернівецька область: виникло 3 пожежі

12:11
29 грудня

У прокуратурі області працюють телефони «гарячої лінії» для звернень буковинців

11:22
29 грудня

Канал 1+1 намагаються позбавити ліцензії

12:09
28 грудня

У Вашківцях відкрили унікальний музей Маланки

12:04
28 грудня

Чернівці готуються до найвизначнішої спортивно-масової події 2017 року на Буковині!

12:00
28 грудня

На Хотинщині рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку

11:58
28 грудня

Покарано водія, який заподіяв поліцейському тілесні ушкодження

16:13
27 грудня

Впродовж 2016 року роботодавці Буковини активно брали на роботу новий персонал

12:39
27 грудня

У Чернівцях учасники АТО проведуть загальні збори

10:58
27 грудня

На Буковині споживання газу у листопаді збільшилось майже удвічі

17:13
26 грудня

На чернівецьких підприємцях знову намагаються «заробити» шахраї

16:11
26 грудня

Правоохоронці краю під час свят працюватимуть у посиленому режимі задля забезпечення порядку

12:13
26 грудня

Буковинець на власній ділянці знайшов артилерійський снаряд

12:11
26 грудня

На Буковині протягом вихідних рятувальники ліквідували 6 пожеж

11:17
26 грудня

У Мигівському НВК відкриють басейн

11:10
26 грудня

У Чернівецькій області судитимуть учасників злочинної групи, які займались наркобізнесом

11:09
26 грудня

Частина Чернівців сьогодні буде без води

15:43
23 грудня

Підприємство, яке ухилялось від сплати податків, повернуло у державну казну понад 600 тисяч гривень

13:32
23 грудня

Підсумки роботи промисловості Чернівецької області у січні–листопаді 2016 року

13:30
23 грудня

Виконання будівельних робіт підприємствами області у січні–листопаді 2016 року

12:56
22 грудня

Заява міського голови щодо закупівлі тролейбусів

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Колонка автора

Ігор БУРКУТ, політолог:

ЩЕ ОДИН РІК МИНАЄ... ЩЕ ОДИН РІК МИНАЄ...Відходить у минуле важкий 2016 рік. Чимало українців сумно жартує: не Новий рік святкуємо, а радіємо, що вижили у старому. Адже рік, що минає, був переповнений різноманітними подіями, серед яких чимало було нерадісних. Згадаймо ж найважливіші з них.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Бурбак проганяє Фірташа з Чернівців Бурбак проганяє Фірташа з ЧернівцівТрадиційна прес-конференція народного депутата Максима Бурбака при Миколі Федоруку напередодні Нового року відбулася у Чернівцях.
Лідер фракції «Народний Фронт» у ВРУ спочатку підбив підсумок роботи уряду та особисто голови, нашого земляка Арсенія Яценюка.
Він вважає (і не тільки він), що Яценюк врятував Україну від руїни у 2014 році. А далі заклав основи для руху реформ у державі.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Нищівна поразка БЮТу на Буковині Нищівна поразка БЮТу на БуковиніУ шести об'єднаних територіальних громадах відбулися вибори голів та депутатів. Три громади були селищні та сільські. Це Красноїльська, Чудейська і Тереблечеська. Там вибори проходили по мажоритарній системі. І кандидати у депутати, і на голів могли висуватися як партіями, так і самовисуванням. ВО «Батьківщина» у Красноїльську громаду висунула своїх кандидатів. І… зазнала нищівної поразки. З 26 має тільки 8 депутатів. А голови скрізь - члени БПП «Солідарність». Це президентська партія разом зі своїми партіями-сателітами набрала контрольну більшість у всіх громадах.
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Що, Де, Коли
27 грудня о 16.00
у приміщенні Чернівецької ОДА відбудеться засідання оргкомітету Чемпіонату світу з мотокросу 2017.
Захід присвячений обговоренню перших кроків з підготовки та проведення українського етапу Чемпіонату Світу з мотокросу на мотоциклах з колясками в Чернівцях ,а також інших національних та міжнародних змагань з мотоспорту, автоспорту та велоспорту в Чернівецькій області .
28 грудня о 11.00
в сесійній залі міської ради відбудеться фінальна конференція по проекту "Покращення екологічної ситуації в басейнах річок Прут і Дністер через покращення систем очистки стічних вод в Черінвцях і Дрокії" (головні партнери проекту Чернівецька міська рада та Буковинський центр реконструкції та розвитку).
28 грудня о 13.00
у конференц – залі готелю «Буковина» відбудеться прес-конференція, на якій підіб’ють підсумки виступів «Буковини» у першій частині сезону. Журналісти також отримають інформацію щодо подальшої долі футбольного клубу.
У прес-конференції братимуть участь президент ФСК «Буковина» Сергій Гринюк, головний тренер Сергій Шищенко і тренер Григорій Чурілов.

28 грудня о 15.00
в приміщенні Чернівецького обласного українського музично-драматичного театру ім.О.Кобилянської відбудеться урочистості з нагоди завершення першого туру Всеукраїнського конкрусу "Учитель року -2017".
28 грудня о 18.30
28 грудня о 18.30в Будинку офіцерів (в актовій залі) за адресою: м.Чернівці, Театральна площа, 6 громадська організація «Чернівецьке обласне об’єднання учасників, ветеранів, інвалідів АТО та їх сімей» проводить загальні збори учасників АТО Чернівців.
Теми зборів:
29 грудня о 18.00
в 105 аудиторії міської ради відбудеться захід під егідою організації 15x4 Chernivtsi. Це спільнота молодих вчених та фанатів науки, які виступають з науково-популярними лекціями і діляться своїми знаннями. Формат заходу передбачає чотири 15-ти хвилинні доповіді, після яких відвідувачі можуть задавати свої запитання лектору. Це вже сьомий івент 15x4 у Чернівцях. Темами лекцій цього разу будуть: Трансформатор Тесли, Гармонії, Телепортація та Виникнення мови.
14 січня о 10.30
14 січня о 10.30
1 лютого о 19.00
1 лютого о 19.00


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Білорусь протестує проти приниження її історії та мови Москвою

Сьогодні, 14:09 / Коментарів: 0
Білорусь протестує проти приниження її історії та мови Москвою
22 грудня у Мінську відбулася безпрецедентна подія – МЗС Білорусі викликав представника російського посольства у Мінську, щоб висловити протест проти паплюження білоруської історії та мови російським державним посадовцем.

Представнику російського посольства був висловлений протест у зв’язку із заявами, оприлюдненими у ЗМІ директором Російського інституту стратегічних досліджень Леонідом Решетниковим, який є фактично зовнішньополітичним радником адміністрації Володимир Путіна, щодо національної історії та мови білорусів.


Решетников зокрема порівняв процеси у Білорусі з тим, що відбувалося в Україні, сказав, що білоруси також відділяються від Росії, а також заявив, що білоруська мова була створена за наказом ВКБ(б) 1926 року, що Білорусь є частиною Росії, що вона не може бути незалежною.

«Яка ж Білорусь незалежна від Москви і як це Москва нічого їй не може диктувати?» – зокрема запитав Леонід Решетников.

Ці слова спричинили велике обурення серед білорусів і були оцінені як повне невігластво у науці та шовінізм у політиці, прояв російського імперіалізму, який після України «точить зуби» на Білорусь. МЗС Білорусі фактично підтримав це обурення та висловив офіційний протест.

Це не окрема заява з Москви, це вже тенденція

Треба визнати, що шовіністичні заяви щодо Білорусі стали нормою у різних пропагандистських ресурсах Росії, які кілька років тому розпалювали гібридну війну проти України, а тепер почали цькувати і білоруський суверенітет. У московських ЗМІ Білорусь вже не є вірним союзником Росії, вони відверто обговорюють, як їм не втратити Білорусь та кажуть, що начебто білорусів як нації та держави не було і немає.

Білоруська опозиція давно заявляє про загрозу російського імперіалізму. Наразі почала реагувати і влада. Нещодавно було арештовано трьох авторів шовіністичного інтернет-порталу «Регнум», які теж писали, що білоруси – це «недо-нація» з «недо-мовою» і критикували Лукашенка за спроби проводити «білорусизацію» та оновити зв’язки із Заходом. Тепер цим трьом загрожує ув’язнення за розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

Білоруські опозиціонери на демонстрації в День Волі з антиросійським транспарантом: «Свободу народам, смерть імперіям». Мінськ, 25 березня 2016 року
Білоруські опозиціонери на демонстрації в День Волі з антиросійським транспарантом: «Свободу народам, смерть імперіям». Мінськ, 25 березня 2016 року
Російська влада відхрещується

Аналітики вважають, що вся ця російська кампанія проти суверенітету Білорусі робиться зі згоди президента Росії, хоча сам Володимир Путін з цього приводу нічого і не казав. Але є заява посла Росії у Мінську Олександра Сурікова, який цього тижня фактично відхрестився від арештованих пропагандистів сайту «Ренгум» та звинуватив їх у «руйнуванні міждержавної братської дружби». Посол також виступив не проти м’якої «білорусизації», яку проводить Олександр Лукашенко.

Але чимало спостерігачів у Білорусі побоюються, що президент країни загрався в інтеграцію з Росією, зайшов дуже далеко і його спроби «показати Москві зуби» можуть виявитися запізніми.

Валерій Калиновський

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