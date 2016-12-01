Підвищення мінімалки: Як депутати обдурили українців

Верховна Рада прийняла законопроект, який передбачає підвищення мінімальної зарплати.
При цьому в даному законі містяться норми, які обмежують виплати студентам і пенсіонерам, - повідомляють "Українські реалії" з посиланням на news24.
Зокрема вказується, що мінімальна зарплата буде підвищена до 3200 гривень. Однак такого формулювання закон не передбачає повідомляє news24. Буде вказано, що в бюджетній сфері мінімальна ставка буде регулюватися Кабміном, небюджетні підприємства будуть самостійно встановлювати зарплату на підставі договорів. При цьому зазначено, що мінімальна ставка не може бути нижчою за прожитковий мінімум, який, як відомо ні піднятий до 3200.
Відносно пенсії триває норма, згідно з якою на 15% зменшується пенсія працюючих пенсіонерів. Крім того, згідно із законом розмір плати за адміністративні послуги, судовий збір та інші мита прив’язується до прожиткового мінімуму.
Постраждають і студенти. Уряд буде встановлювати кількість студентів, які можуть претендувати на стипендію. Раніше ця норма коливалася від 66% до 75% студентів. Також студенти не зможуть отримувати одночасно соціальну стипендію і державну допомогу. Більше не гарантується право на підвищену стипендію студентам серед дітей-сиріт та інших подібних категорій.Джерело