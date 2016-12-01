Чернівецька область: виникло 3 пожежі

Сьогодні вночі на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в с. Романківці Сокирянського району. За попередньою інформацією, причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки при облаштуванні та експлуатації пічного опалення. Від димаря, в якому були тріщини, внаслідок сильного перекалу печі сталося займання дерев’яного перекриття будівлі. Звідти вогонь швидко поширився по покрівлі та житлових кімнатах.
На момент виникнення пожежі всередині перебував власник. Чоловік помітив вогонь, вийшов з будинку та викликав рятувальників. Пожежу ліквідували вогнеборці Державної пожежно-рятувальної частини № 8 м. Сокиряни та місцева пожежна команда с. Романківці. Площа пожежі склала 100 кв. м. У результаті вогнем знищено домашнє майно та частково перекриття будівлі.
Також протягом доби сталися пожежі у с. Верхні Станівці Кіцманського району та м. Заставна, під час яких пожежно-рятувальні підрозділи врятували від вогню 4 будівлі - повідомляє прес-служба Управління ДСНС Україниу Чернівецькій області.