МАЛАНКА НА ЕКСПОРТ

Флутур веде Івана на Маланку
У Сучаві 27 грудня відбулася репетиція Міжнародного фестивалю «Буковинська Маланка», який уже традиційно щороку в січні проводиться у столиці Буковини Чернівцях.
Вів і віз Маланку до Сучави голова облради Іван Мунтян. Разом з ним їхали окремі по-літичні діячі краю та чиновник Герман.
А маланкували у Сучаві маланкарі із Красноїльська. Для їхнього перевезення надано дві фури і три автобуси. Атрибути Красноїльської Маланки займали багато місця. Ще й самих маланкарів разом з членами партії ВО «Батьківщина» була майже сотня.
До речі, як не дивно, а голову Красноїльської об‘єднаної територіальної громади Степана Драгуна до Сучави не запросили. Кажуть, що не тієї пар-тійності він (голова - член БПП «Солідарність»). Натомість їхав з Іваном Мунтяном депутат від «Батьківщини» Мітрік та заступник голови Сторожинецької РДА Ковальчук. Вона «прославилася» недавно тим, що з великим тріском програла вибори депутата у своєму селі.
Така вибірковість засвідчує, що Чернівецький обласний голова, лідер ВО «Батьківщина» Іван Мунтян уже повністю взяв владу в краї в свої руки і у руки БЮТ.
Недавно колега Івана Мунтяна, голова Сучавської повітової ради повідомив радісну звістку усім нам. Він сказав, що ми повинні би радіти, що керівником Буковини став етнічний румун. Ми радіємо. Радіє й Іван. Радіють Україна й Румунія. Радіє увесь світ. Нова радість стала.
Христос ся рождає!
P.S. А Міжнародний фестиваль “Буковинська Маланка» у містах і селах Буковини відбудеться 14 і 15 січня 2017 року. Парад Маланок всього краю пройде вулицями і майданами столиці Буковини міста Чернівці 15 січня 2017 року.
P.P.S. Після Румунії наш голова з великим пієтетом писав у ФБ: «Буковинська Маланка почала фестивалити з Румунії. Таким чином почали втілюватися домовленості, досягнуті Чернівецькою обласною та Сучавською повітовою радами на спільному засіданні у жовтні».
Треба нашому голові нагадати, що «Буковинська Маланка» як Міжнародний фестиваль уже багато років відбувається у столиці Буковини Чернівцях. Рішення про її проведення не потребувало державних домовленостей на день народження Івана Мунтяна. Наші сусіди вміло скористалися з того, чого ми не доробили. А обласний голова цьому активно сприяє. Йому би разом з Фищуком тепер підготувати всі необхідні документи і подати до ЮНЕСКО «Буковинську Маланку» на внесення її до культурно-духовної спадщини світу. Приклади цього уже є у Сербії, Болгарії та інших країнах.