У Вашківцях пройде міжнародна конференція "Маланка в Україні"

Чернівецька обласна рада (Україна)
Управління культури Чернівецької обласної державної адміністрації (Україна)
Сучавська повітова рада (Румунія)
Вашківецька міська рада Вижницького району Чернівецької області
Міська рада м. Кимпулунг Молдовенеск Сучавського повіту
Чернівецьке обласне об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта»
Вижницьке районне об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта»
Буковинське етнографічне товариство
13 січня 2017 року проводять Міжнародну науково-практичну конференцію «Маланка в Україні»
Тема конференції :
«Вашківецька Маланка: історія і сучасність»
Місце проведення конференції: м.Вашківці (Вижницького району) Чернівецької області (відкриття, 1 день (вечір), культурна програма ).
Орієнтовний перелік питань конференції:
• Джерела та історіографія дослідження Маланки.
• Маланка в Україні та інших державах.
• Вашківецька Маланка :
збереження і вивчення культурної спадщини громади міста Вашківці, історія виникнення та вживання традиційних персонажів вашківецької Переберії – Маланки, виготовлення традиційних масок та костюмів, спільні традиції та відмінність у переодяганні та проведенні святкових дійств по кутах міста.
• Буковинська Маланка: регіональні варіанти.
Робочі мови конференції – українська, російська, польська, румунська, англійська.
Робота конференції буде проходити у пленарному режимі 13 січня 2017 року (з 15 год.).
Проїзд, проживання за рахунок учасників.
Для участі у конференції просимо до 10 січня 2017 р. надіслати електронною поштою до Оргкомітету анкету учасника (вкладений файл) та тему повідомлення, доповіді .
Статті до збірки статей подавати у час роботи конференції, а також надсилати після конференції - до 25 січня 2017 року (вимоги до оформлення статей додаються).
Після отримання заявки буде послано другий лист-оголошення з вказівкою початку роботи конференції, розкладу транспортного сполучення, готелю та ін.
Адреса та контакти Оргкомітету: 59210, Україна, м. Вашківці, вул. Героів небесної сотні, 1, міська рада (Вижницький район Чернівецька область). E-mail: vashkivtsirada@ukr.net E-mail:os.cheremshyna@uandex.ua +380501622836, 0673802013 – Орест Сірецький - виконавчий директор фестивалю «Вашківецька Маланка», член Оргкомітету; E-mai: G_kogiolianko@ukr.net Георгій Кожолянко - голова Буковинського етнографічного товариства, співголова конференції.