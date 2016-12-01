Гіперлокальні медіа Буковини: про сусідів і вулицю

В чернівецькій медіа-тусовці розгорілась дискусія навколо статті в гіперлокальному районному сайті “Сторожинець.інфо” під назвою “Купу глини на Гвардійській так і не прибрали”. В повідомленні йшлось про ситуацію на одній з вулиць районного центру, де сусіди засипали іншим заїзд до будинку глиною і не прибрали. Журналіст з обласного ЗМІ зауважив
, що от “розслідуєш шкурняки в Чернівцях, інсайди... а тут бац!))” Такий пост журналіста можна сприйняти як кепкування над тематикою повідомлення гіперлокального ЗМІ. Ця дискусія підштовхнула мене задуматись про те, якими є гіперлокальні ЗМІ Чернівецької області.
В травні 2016 року на сайті platfor.ma
вийшла стаття Володимира Волощука “У нас на районі: що таке гіперлокальні медіа і навіщо вони потрібні”. Він пише, що гіперлокальні ЗМІ — це онлайнові або друковані медіа про те, що відбувається у конкретному мікрорайоні, районі, містечку, селі, адресовані його мешканцям: тут можна знайти свіжі новини з життя локальної спільноти, рекламу місцевих продуктів, інтерв’ю із сусідами та важливі оголошення. Для гіперлокальних медіа характерне географічне обмеження території, територіальний принцип виготовлення та розповсюдження контенту й участь мешканців у створенні матеріалів. В створенні контенту гіперлокального ЗМІ активну участь беруть мешканці громади.
До гіперлокальних ЗМІ ми можемо віднести і так звані районки (газети райдержадміністрацій і райрад, міськрад, які зараз в процесі роздержавлення). Про те, в якому стані районки, я вже неодноразово писала, тому хотіла б розповісти про некомунальні онлайн-ЗМІ, які почали створюватись в Чернівецькій області останнім часом і які намагаються, як можуть, виконувати функції ЗМІ в районах області. Не вдаватимусь в дослідження власності цих ЗМІ, а пропоную зосередитись на контенті, рекламі, яка там міститься і інструментах взаємодії з мешканцями.
В Чернівецькій області 11 районів, більшість з яких має онлайн-видання, які інформують громадян про події в районі, райцентрі, містах, селах та селищах.
В Сторожинці вже два роки активно діє портал “Сторожинець.INFO
”. Більшість інформації — виключно новини про Сторожинецький район та місто. На сайті міститься банерна реклама місцевих підприємців та підприємств. Сайт має сторінки в Фейсбуці, Вконтакте, канал на Youtube. Портал надає можливість коментувати статті і під резонансними матеріалами такі коментарі є.
Такі ж сайти в 2016 році створені в Герцаївському та Кіцманському районах. Це сайти Герца.INFO
та Кіцмань.INFO
. В планах — запустити такий портал в Глибоцькому районі. Михайло Шморгун, який з товаришами займається питаннями розвитку гіперлокальних ЗМІ в Чернівецькій області розповів, що Сторожинець.INFO і Кіцмань.INFO (на сайті також міститься реклама місцевих підприємців та підприємств) на самофінансуванні, а от Герца.INFO (реклама відсутня) підтримують коштами.
- Думаю, наступного року ми закриємо всю область гіперлокальними сайтами, - зауважив Михайло Шморгун.
Окрім мережі гіперлокальних змі INFO в області також діють інші ЗМІ, які себе такими позиціонують. Так, в Глибоцькому районі діє сайт “Глибока сьогодні
”. Реклама відсутня. Тут міститься інформація звідусіль: новини України, світу, області та, власне, Глибоцького району. А новини з Глибоцького району виходять раз в місяць. Тому назвати це ЗМІ гіперлокальним важко.
В Заставнівському районі діє портал “Заставна сьогодні
”, на котрому так само публікуються новини загальноукраїнські, обласні, міста Чернівці та окремо — Заставни та району (кілька новин в місяць). Реклама присутня (місцеві аптека та лікар). На сайті є розділ “Блоги жителів Заставни та Заставнівського району”, який містить дописи місцевих мешканців.
На Бессарабщині активно працює “Північно-Бессарабський інформаційних портал
”, який інформує про життя в Сокирянському, Хотинському районах та місті Новодністровськ. Більшість новин стосуються локальної тематики, на сайті міститься реклама. На сайті також можна слухати місцеве онлайн-радіо “Сок FM”.
На Новоселиччині діє інформаційний портал “Район-ІНФО
”, який надає інформацію про життя району та міста Новоселиця, містить фото та відео-матеріали, рекламу. Портал пропонує читачам долучитись до опитувань (зокрема, щодо хабарництва).
Є видання, які припиняють свою роботу. Так, з початку 2016 року припинило оновлюватись новинний сайт Кельменеччини http://www.kelmenci.cv.ua/ (сайт містив дійсно районні новини).
Якщо зважити, що 62% дорослого населення України користуються Інтернет, то зростання кількості якісних гіперлокальних ЗМІ обґрунтоване і такий портал матиме своїх читачів. Звичайно, якщо це буде дійсно місцеве видання з новинами про міста та села району. Цікаво було б побачити гіперлокальні сайти й про мікрорайони Чернівців — Рошу, Калічанку тощо.
Надія Вірна