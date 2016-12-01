Гіперлокальні медіа Буковини: про сусідів і вулицю

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Новини
15:05
29 грудня

Чернівецька область: виникло 3 пожежі

12:11
29 грудня

У прокуратурі області працюють телефони «гарячої лінії» для звернень буковинців

11:22
29 грудня

Канал 1+1 намагаються позбавити ліцензії

12:09
28 грудня

У Вашківцях відкрили унікальний музей Маланки

12:04
28 грудня

Чернівці готуються до найвизначнішої спортивно-масової події 2017 року на Буковині!

12:00
28 грудня

На Хотинщині рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку

11:58
28 грудня

Покарано водія, який заподіяв поліцейському тілесні ушкодження

16:13
27 грудня

Впродовж 2016 року роботодавці Буковини активно брали на роботу новий персонал

12:39
27 грудня

У Чернівцях учасники АТО проведуть загальні збори

10:58
27 грудня

На Буковині споживання газу у листопаді збільшилось майже удвічі

17:13
26 грудня

На чернівецьких підприємцях знову намагаються «заробити» шахраї

16:11
26 грудня

Правоохоронці краю під час свят працюватимуть у посиленому режимі задля забезпечення порядку

12:13
26 грудня

Буковинець на власній ділянці знайшов артилерійський снаряд

12:11
26 грудня

На Буковині протягом вихідних рятувальники ліквідували 6 пожеж

11:17
26 грудня

У Мигівському НВК відкриють басейн

11:10
26 грудня

У Чернівецькій області судитимуть учасників злочинної групи, які займались наркобізнесом

11:09
26 грудня

Частина Чернівців сьогодні буде без води

15:43
23 грудня

Підприємство, яке ухилялось від сплати податків, повернуло у державну казну понад 600 тисяч гривень

13:32
23 грудня

Підсумки роботи промисловості Чернівецької області у січні–листопаді 2016 року

13:30
23 грудня

Виконання будівельних робіт підприємствами області у січні–листопаді 2016 року

12:56
22 грудня

Заява міського голови щодо закупівлі тролейбусів

12:51
22 грудня

Буковинські мисливці прийшли вимагати справедливості

12:45
22 грудня

Не всі чернівецькі депутати їздять громадським транспортом: сесія провалила питання закупівлі нових тролейбусів

12:15
22 грудня

Ким буковинці хочуть нарядитися на новорічні свята: гномики перемогли Дзідзьо

11:21
22 грудня

У Чернівецькій області рятувальники ліквідували 3 пожежі

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Ігор БУРКУТ, політолог:

ЩЕ ОДИН РІК МИНАЄ... ЩЕ ОДИН РІК МИНАЄ...Відходить у минуле важкий 2016 рік. Чимало українців сумно жартує: не Новий рік святкуємо, а радіємо, що вижили у старому. Адже рік, що минає, був переповнений різноманітними подіями, серед яких чимало було нерадісних. Згадаймо ж найважливіші з них.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Бурбак проганяє Фірташа з Чернівців Бурбак проганяє Фірташа з ЧернівцівТрадиційна прес-конференція народного депутата Максима Бурбака при Миколі Федоруку напередодні Нового року відбулася у Чернівцях.
Лідер фракції «Народний Фронт» у ВРУ спочатку підбив підсумок роботи уряду та особисто голови, нашого земляка Арсенія Яценюка.
Він вважає (і не тільки він), що Яценюк врятував Україну від руїни у 2014 році. А далі заклав основи для руху реформ у державі.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Нищівна поразка БЮТу на Буковині Нищівна поразка БЮТу на БуковиніУ шести об'єднаних територіальних громадах відбулися вибори голів та депутатів. Три громади були селищні та сільські. Це Красноїльська, Чудейська і Тереблечеська. Там вибори проходили по мажоритарній системі. І кандидати у депутати, і на голів могли висуватися як партіями, так і самовисуванням. ВО «Батьківщина» у Красноїльську громаду висунула своїх кандидатів. І… зазнала нищівної поразки. З 26 має тільки 8 депутатів. А голови скрізь - члени БПП «Солідарність». Це президентська партія разом зі своїми партіями-сателітами набрала контрольну більшість у всіх громадах.
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Що, Де, Коли
27 грудня о 16.00
у приміщенні Чернівецької ОДА відбудеться засідання оргкомітету Чемпіонату світу з мотокросу 2017.
Захід присвячений обговоренню перших кроків з підготовки та проведення українського етапу Чемпіонату Світу з мотокросу на мотоциклах з колясками в Чернівцях ,а також інших національних та міжнародних змагань з мотоспорту, автоспорту та велоспорту в Чернівецькій області .
28 грудня о 11.00
в сесійній залі міської ради відбудеться фінальна конференція по проекту "Покращення екологічної ситуації в басейнах річок Прут і Дністер через покращення систем очистки стічних вод в Черінвцях і Дрокії" (головні партнери проекту Чернівецька міська рада та Буковинський центр реконструкції та розвитку).
28 грудня о 13.00
у конференц – залі готелю «Буковина» відбудеться прес-конференція, на якій підіб’ють підсумки виступів «Буковини» у першій частині сезону. Журналісти також отримають інформацію щодо подальшої долі футбольного клубу.
У прес-конференції братимуть участь президент ФСК «Буковина» Сергій Гринюк, головний тренер Сергій Шищенко і тренер Григорій Чурілов.

28 грудня о 15.00
в приміщенні Чернівецького обласного українського музично-драматичного театру ім.О.Кобилянської відбудеться урочистості з нагоди завершення першого туру Всеукраїнського конкрусу "Учитель року -2017".
28 грудня о 18.30
28 грудня о 18.30в Будинку офіцерів (в актовій залі) за адресою: м.Чернівці, Театральна площа, 6 громадська організація «Чернівецьке обласне об’єднання учасників, ветеранів, інвалідів АТО та їх сімей» проводить загальні збори учасників АТО Чернівців.
Теми зборів:
29 грудня о 18.00
в 105 аудиторії міської ради відбудеться захід під егідою організації 15x4 Chernivtsi. Це спільнота молодих вчених та фанатів науки, які виступають з науково-популярними лекціями і діляться своїми знаннями. Формат заходу передбачає чотири 15-ти хвилинні доповіді, після яких відвідувачі можуть задавати свої запитання лектору. Це вже сьомий івент 15x4 у Чернівцях. Темами лекцій цього разу будуть: Трансформатор Тесли, Гармонії, Телепортація та Виникнення мови.
14 січня о 10.30
14 січня о 10.30
1 лютого о 19.00
1 лютого о 19.00


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Гіперлокальні медіа Буковини: про сусідів і вулицю

Сьогодні, 14:11 / Коментарів: 0
Гіперлокальні медіа Буковини: про сусідів і вулицюВ чернівецькій медіа-тусовці розгорілась дискусія навколо статті в гіперлокальному районному сайті “Сторожинець.інфо” під назвою “Купу глини на Гвардійській так і не прибрали”. В повідомленні йшлось про ситуацію на одній з вулиць районного центру, де сусіди засипали іншим заїзд до будинку глиною і не прибрали. Журналіст з обласного ЗМІ зауважив, що от “розслідуєш шкурняки в Чернівцях, інсайди... а тут бац!))” Такий пост журналіста можна сприйняти як кепкування над тематикою повідомлення гіперлокального ЗМІ. Ця дискусія підштовхнула мене задуматись про те, якими є гіперлокальні ЗМІ Чернівецької області.

В травні 2016 року на сайті platfor.ma вийшла стаття Володимира Волощука “У нас на районі: що таке гіперлокальні медіа і навіщо вони потрібні”. Він пише, що гіперлокальні ЗМІ — це онлайнові або друковані медіа про те, що відбувається у конкретному мікрорайоні, районі, містечку, селі, адресовані його мешканцям: тут можна знайти свіжі новини з життя локальної спільноти, рекламу місцевих продуктів, інтерв’ю із сусідами та важливі оголошення. Для гіперлокальних медіа характерне географічне обмеження території, територіальний принцип виготовлення та розповсюдження контенту й участь мешканців у створенні матеріалів. В створенні контенту гіперлокального ЗМІ активну участь беруть мешканці громади.

До гіперлокальних ЗМІ ми можемо віднести і так звані районки (газети райдержадміністрацій і райрад, міськрад, які зараз в процесі роздержавлення). Про те, в якому стані районки, я вже неодноразово писала, тому хотіла б розповісти про некомунальні онлайн-ЗМІ, які почали створюватись в Чернівецькій області останнім часом і які намагаються, як можуть, виконувати функції ЗМІ в районах області. Не вдаватимусь в дослідження власності цих ЗМІ, а пропоную зосередитись на контенті, рекламі, яка там міститься і інструментах взаємодії з мешканцями.

В Чернівецькій області 11 районів, більшість з яких має онлайн-видання, які інформують громадян про події в районі, райцентрі, містах, селах та селищах.

В Сторожинці вже два роки активно діє портал “Сторожинець.INFO”. Більшість інформації — виключно новини про Сторожинецький район та місто. На сайті міститься банерна реклама місцевих підприємців та підприємств. Сайт має сторінки в Фейсбуці, Вконтакте, канал на Youtube. Портал надає можливість коментувати статті і під резонансними матеріалами такі коментарі є.

Такі ж сайти в 2016 році створені в Герцаївському та Кіцманському районах. Це сайти Герца.INFO та Кіцмань.INFO. В планах — запустити такий портал в Глибоцькому районі. Михайло Шморгун, який з товаришами займається питаннями розвитку гіперлокальних ЗМІ в Чернівецькій області розповів, що Сторожинець.INFO і Кіцмань.INFO (на сайті також міститься реклама місцевих підприємців та підприємств) на самофінансуванні, а от Герца.INFO (реклама відсутня) підтримують коштами.

- Думаю, наступного року ми закриємо всю область гіперлокальними сайтами, - зауважив Михайло Шморгун.

Окрім мережі гіперлокальних змі INFO в області також діють інші ЗМІ, які себе такими позиціонують. Так, в Глибоцькому районі діє сайт “Глибока сьогодні”. Реклама відсутня. Тут міститься інформація звідусіль: новини України, світу, області та, власне, Глибоцького району. А новини з Глибоцького району виходять раз в місяць. Тому назвати це ЗМІ гіперлокальним важко.

В Заставнівському районі діє портал “Заставна сьогодні”, на котрому так само публікуються новини загальноукраїнські, обласні, міста Чернівці та окремо — Заставни та району (кілька новин в місяць). Реклама присутня (місцеві аптека та лікар). На сайті є розділ “Блоги жителів Заставни та Заставнівського району”, який містить дописи місцевих мешканців.

На Бессарабщині активно працює “Північно-Бессарабський інформаційних портал”, який інформує про життя в Сокирянському, Хотинському районах та місті Новодністровськ. Більшість новин стосуються локальної тематики, на сайті міститься реклама. На сайті також можна слухати місцеве онлайн-радіо “Сок FM”.

На Новоселиччині діє інформаційний портал “Район-ІНФО”, який надає інформацію про життя району та міста Новоселиця, містить фото та відео-матеріали, рекламу. Портал пропонує читачам долучитись до опитувань (зокрема, щодо хабарництва).

Є видання, які припиняють свою роботу. Так, з початку 2016 року припинило оновлюватись новинний сайт Кельменеччини http://www.kelmenci.cv.ua/ (сайт містив дійсно районні новини).

Якщо зважити, що 62% дорослого населення України користуються Інтернет, то зростання кількості якісних гіперлокальних ЗМІ обґрунтоване і такий портал матиме своїх читачів. Звичайно, якщо це буде дійсно місцеве видання з новинами про міста та села району. Цікаво було б побачити гіперлокальні сайти й про мікрорайони Чернівців — Рошу, Калічанку тощо.

Надія Вірна
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