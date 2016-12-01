Протистояння мера Олексія Каспрука і депутатів міськради, яких зорганізував Василь Продан, досягло точки кипіння. Якщо не відкрити накривку, то буде вибух. Аби цього не сталося, мер ініціював розпуск Чернівецької міської ради і дотермінові вибори. Його ініціативу підхопив нардеп Максим Бурбак, який уже рік переконує всіх, що без розпуску депутатів не буде мерія працювати.
Що й говорити, коли депутати не змогли вибрати секретаря, заступників… Щомісяця відбуваються десятки позачергових сесій, на яких можливі тільки «земельні шкурняки». Інші питання не голосуються. Дійшло до того, що партія «Самопоміч» змушена порушити питання про розпуск своєї фракції у міськраді. З`ясовується, депутати «Самопомочі» - це ЗаПроданці. Так про них говорив нардеп Бурбак.
Окрім позачергових виборів, нічого неможливо вдіяти. Але на вибори повинні йти всі: і мер Олексій Каспрук, і депутати. Хоча в останній момент екс-мер Микола Федорук знайшов вихід для того, аби Каспрук на вибори не йшов, а тільки депутати. Хоча цього не буде. Якщо всі йдуть, то всі!..
Різні соціологи і ворожки з мольфарами кидають на картах і на фасулях, хто і скільки візьме на виборах. Вже є перші прогнози. Якщо вибори відбудуться ще до Нового року, то Чернівецька міська рада матиме такий вигляд:
Перше місце займе БПП «Солідарність» - 22,4%
виборців проголосують за цю партію.
На другому місці буде таки «Рідне місто» - 18%
.
Третю сходинку займе ВО «Батьківщина» - 14,4%.
Далі - ВО «Свобода» - 8%«Самопоміч» - 7,4%Народний фронт - 7%
На межі прохідного бар’єру, який складає 5% виборців, перебувають:
РПУ Олега Ляшка - 4,5%
Опозиційний блок - 4,2%
АПУ - 4%
Інші партії мають рейтинги у розмірі статистичної похибки.
Якщо відбудуться вибори мера, то Олексій Каспрук
у першому турі зможе набрати 42% голосів виборців
. І це за умови, що на вибори піде самовисуванцем, а не від партії «Народний Фронт».
Друге місце займе Василь Продан від «Рідного міста».
За нього готові проголосувати 19% виборців.
Далі - Василь Максимюк від БПП «Солідарність» - 15%.
Чимало виборців ще готові у Чернівцях голосувати за Олександра Пуршагу від ВО «Батьківщина» - 14%
.
І ВО «Свобода», яку представить її лідер Ярослав Когутяк, набере 12%
голосів виборців.
За таких розкладів другий тур неминучий. Бо жоден кандидат не набере 50 відсотків і один голос чернівецьких виборців.
У другий тур, якщо такий буде, вийде пара Каспрук-Продан.
Перший отримає 67% голосів, другий - 30%.
За умови виходу в другий тур Василя Максимюка з Олексієм Каспруком
ситуація може змінитися. Каспрук - 53%, Максимюк - 45%. Два відсотки будуть псувати бюлетені.
Такий розклад можливий перед Новим роком. Він може змінитися.
Тож після Нового року ми будемо й надалі робити електоральні заміри у Чернівцях. І оперативно про них повідомлятимемо читачів газети «Час».
Р.S. Просимо наведені дані не вважати соціологічним опитуванням, а тільки репрезентативною вибіркою, яка може відтворювати загальний об’єкт дослідження.