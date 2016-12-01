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15:05
29 грудня

Чернівецька область: виникло 3 пожежі

12:11
29 грудня

У прокуратурі області працюють телефони «гарячої лінії» для звернень буковинців

11:22
29 грудня

Канал 1+1 намагаються позбавити ліцензії

12:09
28 грудня

У Вашківцях відкрили унікальний музей Маланки

12:04
28 грудня

Чернівці готуються до найвизначнішої спортивно-масової події 2017 року на Буковині!

12:00
28 грудня

На Хотинщині рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку

11:58
28 грудня

Покарано водія, який заподіяв поліцейському тілесні ушкодження

16:13
27 грудня

Впродовж 2016 року роботодавці Буковини активно брали на роботу новий персонал

12:39
27 грудня

У Чернівцях учасники АТО проведуть загальні збори

10:58
27 грудня

На Буковині споживання газу у листопаді збільшилось майже удвічі

17:13
26 грудня

На чернівецьких підприємцях знову намагаються «заробити» шахраї

16:11
26 грудня

Правоохоронці краю під час свят працюватимуть у посиленому режимі задля забезпечення порядку

12:13
26 грудня

Буковинець на власній ділянці знайшов артилерійський снаряд

12:11
26 грудня

На Буковині протягом вихідних рятувальники ліквідували 6 пожеж

11:17
26 грудня

У Мигівському НВК відкриють басейн

11:10
26 грудня

У Чернівецькій області судитимуть учасників злочинної групи, які займались наркобізнесом

11:09
26 грудня

Частина Чернівців сьогодні буде без води

15:43
23 грудня

Підприємство, яке ухилялось від сплати податків, повернуло у державну казну понад 600 тисяч гривень

13:32
23 грудня

Підсумки роботи промисловості Чернівецької області у січні–листопаді 2016 року

13:30
23 грудня

Виконання будівельних робіт підприємствами області у січні–листопаді 2016 року

12:56
22 грудня

Заява міського голови щодо закупівлі тролейбусів

12:51
22 грудня

Буковинські мисливці прийшли вимагати справедливості

12:45
22 грудня

Не всі чернівецькі депутати їздять громадським транспортом: сесія провалила питання закупівлі нових тролейбусів

12:15
22 грудня

Ким буковинці хочуть нарядитися на новорічні свята: гномики перемогли Дзідзьо

11:21
22 грудня

У Чернівецькій області рятувальники ліквідували 3 пожежі

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Ігор БУРКУТ, політолог:

ЩЕ ОДИН РІК МИНАЄ... ЩЕ ОДИН РІК МИНАЄ...Відходить у минуле важкий 2016 рік. Чимало українців сумно жартує: не Новий рік святкуємо, а радіємо, що вижили у старому. Адже рік, що минає, був переповнений різноманітними подіями, серед яких чимало було нерадісних. Згадаймо ж найважливіші з них.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Бурбак проганяє Фірташа з Чернівців Бурбак проганяє Фірташа з ЧернівцівТрадиційна прес-конференція народного депутата Максима Бурбака при Миколі Федоруку напередодні Нового року відбулася у Чернівцях.
Лідер фракції «Народний Фронт» у ВРУ спочатку підбив підсумок роботи уряду та особисто голови, нашого земляка Арсенія Яценюка.
Він вважає (і не тільки він), що Яценюк врятував Україну від руїни у 2014 році. А далі заклав основи для руху реформ у державі.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Нищівна поразка БЮТу на Буковині Нищівна поразка БЮТу на БуковиніУ шести об'єднаних територіальних громадах відбулися вибори голів та депутатів. Три громади були селищні та сільські. Це Красноїльська, Чудейська і Тереблечеська. Там вибори проходили по мажоритарній системі. І кандидати у депутати, і на голів могли висуватися як партіями, так і самовисуванням. ВО «Батьківщина» у Красноїльську громаду висунула своїх кандидатів. І… зазнала нищівної поразки. З 26 має тільки 8 депутатів. А голови скрізь - члени БПП «Солідарність». Це президентська партія разом зі своїми партіями-сателітами набрала контрольну більшість у всіх громадах.
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27 грудня о 16.00
у приміщенні Чернівецької ОДА відбудеться засідання оргкомітету Чемпіонату світу з мотокросу 2017.
Захід присвячений обговоренню перших кроків з підготовки та проведення українського етапу Чемпіонату Світу з мотокросу на мотоциклах з колясками в Чернівцях ,а також інших національних та міжнародних змагань з мотоспорту, автоспорту та велоспорту в Чернівецькій області .
28 грудня о 11.00
в сесійній залі міської ради відбудеться фінальна конференція по проекту "Покращення екологічної ситуації в басейнах річок Прут і Дністер через покращення систем очистки стічних вод в Черінвцях і Дрокії" (головні партнери проекту Чернівецька міська рада та Буковинський центр реконструкції та розвитку).
28 грудня о 13.00
у конференц – залі готелю «Буковина» відбудеться прес-конференція, на якій підіб’ють підсумки виступів «Буковини» у першій частині сезону. Журналісти також отримають інформацію щодо подальшої долі футбольного клубу.
У прес-конференції братимуть участь президент ФСК «Буковина» Сергій Гринюк, головний тренер Сергій Шищенко і тренер Григорій Чурілов.

28 грудня о 15.00
в приміщенні Чернівецького обласного українського музично-драматичного театру ім.О.Кобилянської відбудеться урочистості з нагоди завершення першого туру Всеукраїнського конкрусу "Учитель року -2017".
28 грудня о 18.30
28 грудня о 18.30в Будинку офіцерів (в актовій залі) за адресою: м.Чернівці, Театральна площа, 6 громадська організація «Чернівецьке обласне об’єднання учасників, ветеранів, інвалідів АТО та їх сімей» проводить загальні збори учасників АТО Чернівців.
Теми зборів:
29 грудня о 18.00
в 105 аудиторії міської ради відбудеться захід під егідою організації 15x4 Chernivtsi. Це спільнота молодих вчених та фанатів науки, які виступають з науково-популярними лекціями і діляться своїми знаннями. Формат заходу передбачає чотири 15-ти хвилинні доповіді, після яких відвідувачі можуть задавати свої запитання лектору. Це вже сьомий івент 15x4 у Чернівцях. Темами лекцій цього разу будуть: Трансформатор Тесли, Гармонії, Телепортація та Виникнення мови.
14 січня о 10.30
14 січня о 10.30
1 лютого о 19.00
1 лютого о 19.00


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У Чернівцях розпустять всіх. Або не всіх

Сьогодні, 13:36 / Коментарів: 0
У Чернівцях розпустять всіх. Або не всіхПротистояння мера Олексія Каспрука і депутатів міськради, яких зорганізував Василь Продан, досягло точки кипіння. Якщо не відкрити накривку, то буде вибух. Аби цього не сталося, мер ініціював розпуск Чернівецької міської ради і дотермінові вибори. Його ініціативу підхопив нардеп Максим Бурбак, який уже рік переконує всіх, що без розпуску депутатів не буде мерія працювати.

Що й говорити, коли депутати не змогли вибрати секретаря, заступників… Щомісяця відбуваються десятки позачергових сесій, на яких можливі тільки «земельні шкурняки». Інші питання не голосуються. Дійшло до того, що партія «Самопоміч» змушена порушити питання про розпуск своєї фракції у міськраді. З`ясовується, депутати «Самопомочі» - це ЗаПроданці. Так про них говорив нардеп Бурбак.

Окрім позачергових виборів, нічого неможливо вдіяти. Але на вибори повинні йти всі: і мер Олексій Каспрук, і депутати. Хоча в останній момент екс-мер Микола Федорук знайшов вихід для того, аби Каспрук на вибори не йшов, а тільки депутати. Хоча цього не буде. Якщо всі йдуть, то всі!..

Різні соціологи і ворожки з мольфарами кидають на картах і на фасулях, хто і скільки візьме на виборах. Вже є перші прогнози. Якщо вибори відбудуться ще до Нового року, то Чернівецька міська рада матиме такий вигляд:

Перше місце займе БПП «Солідарність» - 22,4% виборців проголосують за цю партію.

На другому місці буде таки «Рідне місто» - 18%.

Третю сходинку займе ВО «Батьківщина» - 14,4%.

Далі - ВО «Свобода» - 8%

«Самопоміч» - 7,4%

Народний фронт - 7%

На межі прохідного бар’єру, який складає 5% виборців, перебувають:
РПУ Олега Ляшка - 4,5%
Опозиційний блок - 4,2%
АПУ - 4%
Інші партії мають рейтинги у розмірі статистичної похибки.

Якщо відбудуться вибори мера, то Олексій Каспрук у першому турі зможе набрати 42% голосів виборців. І це за умови, що на вибори піде самовисуванцем, а не від партії «Народний Фронт».

Друге місце займе Василь Продан від «Рідного міста». За нього готові проголосувати 19% виборців.

Далі - Василь Максимюк від БПП «Солідарність» - 15%.

Чимало виборців ще готові у Чернівцях голосувати за Олександра Пуршагу від ВО «Батьківщина» - 14%.

І ВО «Свобода», яку представить її лідер Ярослав Когутяк, набере 12% голосів виборців.

За таких розкладів другий тур неминучий. Бо жоден кандидат не набере 50 відсотків і один голос чернівецьких виборців.

У другий тур, якщо такий буде, вийде пара Каспрук-Продан.

Перший отримає 67% голосів, другий - 30%.

За умови виходу в другий тур Василя Максимюка з Олексієм Каспруком ситуація може змінитися. Каспрук - 53%, Максимюк - 45%. Два відсотки будуть псувати бюлетені.

Такий розклад можливий перед Новим роком. Він може змінитися.

Тож після Нового року ми будемо й надалі робити електоральні заміри у Чернівцях. І оперативно про них повідомлятимемо читачів газети «Час».

Р.S. Просимо наведені дані не вважати соціологічним опитуванням, а тільки репрезентативною вибіркою, яка може відтворювати загальний об’єкт дослідження.
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