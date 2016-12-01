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Чернівецька область: виникло 3 пожежі

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29 грудня

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11:22
29 грудня

Канал 1+1 намагаються позбавити ліцензії

12:09
28 грудня

У Вашківцях відкрили унікальний музей Маланки

12:04
28 грудня

Чернівці готуються до найвизначнішої спортивно-масової події 2017 року на Буковині!

12:00
28 грудня

На Хотинщині рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку

11:58
28 грудня

Покарано водія, який заподіяв поліцейському тілесні ушкодження

16:13
27 грудня

Впродовж 2016 року роботодавці Буковини активно брали на роботу новий персонал

12:39
27 грудня

У Чернівцях учасники АТО проведуть загальні збори

10:58
27 грудня

На Буковині споживання газу у листопаді збільшилось майже удвічі

17:13
26 грудня

На чернівецьких підприємцях знову намагаються «заробити» шахраї

16:11
26 грудня

Правоохоронці краю під час свят працюватимуть у посиленому режимі задля забезпечення порядку

12:13
26 грудня

Буковинець на власній ділянці знайшов артилерійський снаряд

12:11
26 грудня

На Буковині протягом вихідних рятувальники ліквідували 6 пожеж

11:17
26 грудня

У Мигівському НВК відкриють басейн

11:10
26 грудня

У Чернівецькій області судитимуть учасників злочинної групи, які займались наркобізнесом

11:09
26 грудня

Частина Чернівців сьогодні буде без води

15:43
23 грудня

Підприємство, яке ухилялось від сплати податків, повернуло у державну казну понад 600 тисяч гривень

13:32
23 грудня

Підсумки роботи промисловості Чернівецької області у січні–листопаді 2016 року

13:30
23 грудня

Виконання будівельних робіт підприємствами області у січні–листопаді 2016 року

12:56
22 грудня

Заява міського голови щодо закупівлі тролейбусів

12:51
22 грудня

Буковинські мисливці прийшли вимагати справедливості

12:45
22 грудня

Не всі чернівецькі депутати їздять громадським транспортом: сесія провалила питання закупівлі нових тролейбусів

12:15
22 грудня

Ким буковинці хочуть нарядитися на новорічні свята: гномики перемогли Дзідзьо

11:21
22 грудня

У Чернівецькій області рятувальники ліквідували 3 пожежі

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Ігор БУРКУТ, політолог:

ЩЕ ОДИН РІК МИНАЄ... ЩЕ ОДИН РІК МИНАЄ...Відходить у минуле важкий 2016 рік. Чимало українців сумно жартує: не Новий рік святкуємо, а радіємо, що вижили у старому. Адже рік, що минає, був переповнений різноманітними подіями, серед яких чимало було нерадісних. Згадаймо ж найважливіші з них.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Бурбак проганяє Фірташа з Чернівців Бурбак проганяє Фірташа з ЧернівцівТрадиційна прес-конференція народного депутата Максима Бурбака при Миколі Федоруку напередодні Нового року відбулася у Чернівцях.
Лідер фракції «Народний Фронт» у ВРУ спочатку підбив підсумок роботи уряду та особисто голови, нашого земляка Арсенія Яценюка.
Він вважає (і не тільки він), що Яценюк врятував Україну від руїни у 2014 році. А далі заклав основи для руху реформ у державі.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Нищівна поразка БЮТу на Буковині Нищівна поразка БЮТу на БуковиніУ шести об'єднаних територіальних громадах відбулися вибори голів та депутатів. Три громади були селищні та сільські. Це Красноїльська, Чудейська і Тереблечеська. Там вибори проходили по мажоритарній системі. І кандидати у депутати, і на голів могли висуватися як партіями, так і самовисуванням. ВО «Батьківщина» у Красноїльську громаду висунула своїх кандидатів. І… зазнала нищівної поразки. З 26 має тільки 8 депутатів. А голови скрізь - члени БПП «Солідарність». Це президентська партія разом зі своїми партіями-сателітами набрала контрольну більшість у всіх громадах.
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27 грудня о 16.00
у приміщенні Чернівецької ОДА відбудеться засідання оргкомітету Чемпіонату світу з мотокросу 2017.
Захід присвячений обговоренню перших кроків з підготовки та проведення українського етапу Чемпіонату Світу з мотокросу на мотоциклах з колясками в Чернівцях ,а також інших національних та міжнародних змагань з мотоспорту, автоспорту та велоспорту в Чернівецькій області .
28 грудня о 11.00
в сесійній залі міської ради відбудеться фінальна конференція по проекту "Покращення екологічної ситуації в басейнах річок Прут і Дністер через покращення систем очистки стічних вод в Черінвцях і Дрокії" (головні партнери проекту Чернівецька міська рада та Буковинський центр реконструкції та розвитку).
28 грудня о 13.00
у конференц – залі готелю «Буковина» відбудеться прес-конференція, на якій підіб’ють підсумки виступів «Буковини» у першій частині сезону. Журналісти також отримають інформацію щодо подальшої долі футбольного клубу.
У прес-конференції братимуть участь президент ФСК «Буковина» Сергій Гринюк, головний тренер Сергій Шищенко і тренер Григорій Чурілов.

28 грудня о 15.00
в приміщенні Чернівецького обласного українського музично-драматичного театру ім.О.Кобилянської відбудеться урочистості з нагоди завершення першого туру Всеукраїнського конкрусу "Учитель року -2017".
28 грудня о 18.30
28 грудня о 18.30в Будинку офіцерів (в актовій залі) за адресою: м.Чернівці, Театральна площа, 6 громадська організація «Чернівецьке обласне об’єднання учасників, ветеранів, інвалідів АТО та їх сімей» проводить загальні збори учасників АТО Чернівців.
Теми зборів:
29 грудня о 18.00
в 105 аудиторії міської ради відбудеться захід під егідою організації 15x4 Chernivtsi. Це спільнота молодих вчених та фанатів науки, які виступають з науково-популярними лекціями і діляться своїми знаннями. Формат заходу передбачає чотири 15-ти хвилинні доповіді, після яких відвідувачі можуть задавати свої запитання лектору. Це вже сьомий івент 15x4 у Чернівцях. Темами лекцій цього разу будуть: Трансформатор Тесли, Гармонії, Телепортація та Виникнення мови.
14 січня о 10.30
14 січня о 10.30
1 лютого о 19.00
1 лютого о 19.00


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ЩЕ ОДИН РІК МИНАЄ...

Сьогодні, 12:49 / Коментарів: 0
ЩЕ ОДИН РІК МИНАЄ...Відходить у минуле важкий 2016 рік. Чимало українців сумно жартує: не Новий рік святкуємо, а радіємо, що вижили у старому. Адже рік, що минає, був переповнений різноманітними подіями, серед яких чимало було нерадісних. Згадаймо ж найважливіші з них.

Війна замість перемир'я

Хоча за Мінськими угодами на Донбасі мало встановитися перемир'я, там постійно лунали постріли. Внаслідок практично щоденних обстрілів гинули солдати і мирні люди, багатьох поранено. Інколи російські найманці намагалися переходити у наступ, але отримавши гідну відсіч, відкочувалися назад.
Мінські угоди зобов'язували сторони конфлікту обмінятися полоненими і заручниками. Проте і цю домовленість не виконано. Правда, росіяни обміняли полонену Надію Савченко на двох своїх військовослужбовців, що потрапили в український полон. У нашому суспільстві завдяки цілеспрямованій пропаганді образ Надії був сформований однобічно - вона сприймалася як новітня Жанна д'Арк, героїня з президентським майбутнім. Проте реальність виявилася зовсім іншою, і розчарування у несправджених надіях швидко охопило більшість співгромадян.

"Феномен Савченко" примусив інтелектуальну частину суспільства глибоко задуматися над тим, що у "гібридній" війні Росії проти України інформаційно-пропагандистські операції мають важливіше значення, ніж збройні сутички на лінії розмежування. Кремль робить ставку на підрив бойового духу українців, розповсюдженням серед нас настроїв розчарування і втоми. Війна продовжується три роки, вичерпує ресурси держави, а значних перемог наш народ не бачить. До того ж на фоні війни влада намагається проводити непопулярні реформи, що не дають швидкого зростання життєвого рівня переважної більшості українців. Навпаки.

Неоднозначні зміни в житті суспільства

Слово "реформи" давно вже набридло звичайним українцям - найчастіше за ними не було ніякого конкретного змісту. Але у 2016 р. відчутні зміни почалися. Чиновників і депутатів під шаленим міжнародним тиском примусили подати електронні декларації про доходи. Громадськість, нарешті, побачила - куди ділися мільярди, зароблені працею простих людей. Якщо суспільство й направду бажає рухатися вперед, воно мусить тиснути на антикорупційні органи, щоб ті з'ясували походження величезних статків так званої "політичної еліти". Вкрадене має бути повернено. А саме з цього джерела можна фінансувати і Збройні Сили, і рух країни вперед.

Певний позитив вже принесла децентралізація влади. Відчутно зросли місцеві бюджети, відбулися вибори в об'єднаних громадах. Зміни є, хоча й дуже повільні та непослідовні. Наприклад, громадяни позитивно зустріли утворення поліції замість вкрай корумпованої міліції. Втім, невдовзі з'ясувалося, щоб замість нових "копів" нерідко маємо старих "ментів". До того ж дуже непрофесійних, які примудриються замість затримання злочинців стріляти один в одного...

Навесні 2016 р. в Україні змінився уряд: замість Яценюка кабмін очолив Гройсман. Якщо перший отримав країну з порожньою державною скарбницею, то своєму наступникові передав її з мільярдними накопиченнями. Поштовх реформам був даний, новий склад кабміну повинен нарощувати темпи змін. Але швидкість набрати не вдається - спрацьовують гальма внутрішні й зовнішні. Зі старою судовою системою Україна лише буксуватиме на місці. Й без відсторонення олігархів від влади руху вперед також не буде. Якісь кроки у цьому напрямку під кінець року зроблені: позбавлені депутатської недоторканості Новицький і Онищенко (він же Кадиров). Націоналізовано "Приватбанк", що належав Коломойскому. Лише у найближчому майбутньому побачимо дієвість цих заходів, а наразі суспільств зустріло їх неоднозначно. Натомість зовнішні зміни оглядачі оцінюють без зайвого оптимізму.

Тривожні симптоми

У Кремлі з ентузіазмом вітали обрання президентом США Дональда Трампа, якому навіть допомагали у виборчій боротьбі російські хакери своїми атаками на сайти Хіларі Клінтон - головної суперниці кандидата від Республіканської партії. Москва сподівається, що новий американський президент виявиться більш прихильним до Путіна, ніж його попередник.

Економічний стан Росії у 2016 р. погіршився, проте активізувалася її зовнішньополітична активність. Російська армія остаточно втягнулася у сирійську війну на боці диктатора Башара Асада, і допомогла йому захопити місто Алеппо. Поступово "гібридна" війна Москви набуває масштабів світової, її пропаганді об'єднана Європа мусить протистояти, щоб не стати жертвою, як стала Україна. А кремлівські пропагандисти штовхають до влади у західноєвропейських країнах своїх союзників з числа крайніх - як правих, так і лівих. Путін робить все, щоб підірвати європейську єдність і створити умови для дестабілізації становища у світі.
Росії вдалося стимулювати ріст антиукраїнських настроїв у деяких європейських державах. Так, голландці блокують надання Україні безвізового режиму. У Польщі все частіше демонструють негативні почуття до українців. В Італії звичайні громадяни висловлюють невдоволення згортанням відносин з Росією, звинувачуючи українців у тому, що доходи італійців через антиросійські санкції помітно впали. Подібні настрої помітні у Франції й деяких інших країнах Європи.

А під кінець року помітно погіршилися й відносини Ізраїлю з Україною. Навіть скасували за вимогою ізраїльтян візит прем'єра Гройсмана до їхньої країни. Згодом громадськість дізнається подробиці того, що насправді привело до погіршення відносин між двома країнами. Поки що можна лише констатувати сам факт такого погіршення.

Були у 2016 році й приємні події

У 2016 році Україна без зайвої помпи відсвяткувала 25-річчя своєї незалежності. На Євробаченні цього ж року перемогла українська співачка кримськотатарського походження Джамала. А українські спортсмени на Пара-олімпійських іграх вразили уболівальників кількістю своїх перемог.
Наші селяни порадували Україну хорошим врожаєм, що дасть державному бюджету значний прибуток. А київські авіабудівники представили на суд громадськості новий літак Ан-132, який може сідати на пісок і злітати з нього. Тому Саудівська Аравія вклала мільярди доларів у розробку і налагодження випуску транспортних машин, дуже потрібних цій державі.

Урядовці впродовж року переконували українців, що економіка нашої держави почала зростати, хоча й досить повільно. Наприкінці року частина пенсіонерів отримала невеликі прибавки до пенсій, а працюючим пообіцяли 2017 року підняти зарплату. У деяких містах, у тому числі й у Чернівцях, відкрили нові виробництва.

Рік минає, залишаючи спогади. Хочеться вірити, що у ньому відбулися зміни на краще, яке розвиватимуться й надалі. Найбільше чекаємо миру, який дозволить Україні рухатися до тих цілей, які поставила Революція Гідності. Шлях цей нелегкий, але пройти його мусимо.
Ігор Буркут, політолог
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