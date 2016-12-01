Бурбак проганяє Фірташа з Чернівців

Традиційна прес-конференція народного депутата Максима Бурбака при Миколі Федоруку напередодні Нового року відбулася у Чернівцях.Лідер фракції «Народний Фронт» у ВРУ спочатку підбив підсумок роботи уряду та особисто голови, нашого земляка Арсенія Яценюка.Він вважає (і не тільки він), що Яценюк врятував Україну від руїни у 2014 році. А далі заклав основи для руху реформ у державі.- Коли Арсеній Петрович Яценюк очолив уряд, на рахунку держави було 108000 гривень, - сказав Максим Бурбак. - А у квітні передав прем‘єру Гройсману 90 мільярдів гривень. І борг державний скоротив на 6 млрд. грн. Цивілізовано пішов з посади. Більше того, й наша фракція не пішла в опозицію з відставкою лідера. А продовжила працю в коаліції. За два роки було закладено основне: 3 відсотки зростання валового внутрішнього продукту. У 2014 році цей показник сягнув 15 відсотків мінусу. Підвалини розбудови європейської України закладені.Незважаючи на війну, уряду Яценюка вдалося стабілізувати економіку України.Хоч нам вдалося досягти перших позитивів, але бюджет 2017 року ще має дірки. Майже на 27 млрд. грн. розхідна частина більша за дохідну. Де взяти цю суму для економіки держави?- Урядом Яценюка було заарештовано 1,5 млрд. доларів США на рахунках в Україні, які вкрав Янукович і хотів вивезти за кордон, - зазначив народний депутат. - Але верховна рада не може прийняти рішення, аби ці гроші конфіскувати і повернути державі. Там немало - 40 млрд. грн. Сподіваємося, що люди будуть знати те лобі Януковича у ВРУ, яке робить все, аби закон про спецконфіскацію вкраденого не був прийнятий. Традиційно не голосує за це «Опозиційний блок», а тепер уже приєдналася до нього фракція ВО «Батьківщина». БЮТ багато говорить про захист українців, але за останні роки не дав жодного голосу за бюджет. Це - саботаж. Дуже легко патякати з трибуни. І нічого не робити для поліпшення справ у державі. Сподіваємося, що люди розберуться і на виборах відповідно проголосують.Депутат Онищенко недавно зробив заяви про те, що він був інструментом дискредитації та утоплення Яценюка і «Народного Фронту». На це було виділено 30 млн. доларів США. Через одну із його фірм тепер хочуть гроші повернути Януковичу. Це буде велика ганьба, якщо хоч один цент, який вкрадено у нашої держави, повернуть диктаторові Януковичу.Конфлікти у стінах Чернівецької міської ради і поза ними не вщухають з того часу, як регіоналів відсунули далеко. Депутати, які проти мера, роблять все, аби було гірше, а не краще.Бурбак навів один приклад, коли у січні 2016 року з‘ясувалося, що місто має зайвих 193 млн. грн. від перевиконання бюджету. Треба було їх кудись вкласти, аби вони працювали на громаду. Депутати так їх «вкладали», що аж до травня не могли проголосувати, що з ними робити.- У мене була пропозиція, аби 100 млн. грн. переказали на дороги Чернівців, - каже Максим Бурбак. - За ці гроші можна було зробити все. Але не зробили і вже не зроблять. Зараз перевиконання буде ще більше. І депутати знову розтягнуть гроші по своїх округах. Вони шкодять місту і громаді. Тут є останні залишки команди Фірташа в Україні. Вони думають, що можуть керувати так, як самі хочуть. Ні. Громада буде керувати.Якщо потрібно приймати рішення про розпуск міськради, то це треба робити негайно.Сплив рік. Секретаря у міськраді нема. Заступників нема. Дерибанять тільки комісії і землю. Навіть не знають, що робити з грішми. Наші сусіди в Івано-Франківську та Одесі уклали угоди з ЄБРР і купують там нові тролейбуси. А наші купують вживані. Собі депутати купують нові авта, а Чернівцям - зношені тролейбуси.Ми будемо ставити питання про розпуск такої міської ради.«Бєспрєдєла» команди Фірташа у Чернівцях не буде!І тут Микола Федорук сказав своє вагоме слово:- І не обов‘язково при дострокових виборах міської ради, має ще й переобиратися міський голова, - прорік Микола Трохимович.Зупинилися нардепи й на питаннях децентралізації. Зокрема, йшлося про об‘єднані територіальні громади. Як з‘ясувалося, не всі на Буковині легко сприйняли цю реформу місцевого самоврядування. І знову ж, проти були там, де Василь Козак владою керує. На Сокирянщині.- Прикра ситуація у Сокирянському районі, - говорить Максим Бурбак. - Коли вже було рішення кількох сільрад про об‘єднання територіальних громад з містом Новодністровськ, через місяць-два прийняли рішення про анулювання попередніх. Люди з села Ожево звернулися і до президента, і до прем‘єра, і до мене, аби вплинули на місцеву владу. Бо громада «за» об‘єднання, а влада «проти». Керівництво Сокирянського району робить усе, аби дискредитувати реформу децентралізації.Управління соцзахисту гальмує нарахування субсидій для сокирянців. Саботує державну програму субсидій.Звертаюся до прокуратури та СБУ, аби вони зупинили саботаж. Треба розібратися, хто за цим стоїть і чиї накази виконуються. Вони діють так: ви там об‘єдналися, то самі щось собі нараховуйте. Це уже заклики до незаконних дій, як мінімум.Кажуть, що конкурс на зайняття посади голови РДА виграв перший заступник голови РДА Бескунський. То я скажу, що таке нарахування субсидій - це провал його роботи. Люди не мають потерпати від їхніх з Козаком політичних інтрижок.Що тільки не говорять про Максима Бурбака його недруги та політичні опоненти. І про базар, і про втечі, і про поведінку. Народний депутат каже, що не звертає на це уваги. А завжди казав і буде казати правду.- Я кажу правду, - говорить Бурбак. - Якщо фракція «Народного контролю» не має голови, бо він втік до Саакашвілі, то вона осиротіла. І я називаю їх “сиротами”. Чи фракція «худоби»... Так воно є. Бо вони продалися. І “пастушок Вася” водить їх по місту, як козу. Це є фракція заПроданців. Їм це неприємно. Але мені не байдуже, що твориться у Чернівцях. Я тут живу і нікуди не виїхав. І тут має бути порядок.Це абсурд. Два роки прем‘єром був Яценюк. Були й міністри з Чернівців. Хіба вони не хотіли добра своєму місту?! І мали можливості допомогти. Але через інтриги у міськраді, конфлікти, війни всіх з усіма неможливо було це робити.Максим Бурбак з болем говорить про невикористані можливості:- Шановні! Згуртуйтеся разом, щоб робити краще місто, кращу область, - каже народний депутат. - Не шматуйте їх заради дрібних політичних інтриг. У нашій обласній раді БПП має найбільше депутатів, але нема жодного у президії. Вся президія складається з представників опозиційних партій: ВО «Батьківщина», ВО «Свобода», РПУ Олега Ляшка. Це результат інтриг Куліша, Папієва, Мунтяна. Це всі бачать. Але толерантно, по-буковинськи не хочуть про це говорити. Гадають собі, що все «порішають». Не буде цього. Люди розумні. Політики помиляються, думаючи, що зможуть скупити і обманути буковинців на виборах. Не зможуть!І тут Максим Бурбак навів приклад депутата міськради від «Рідного міста» Ростислава Білика.- У Генпрокуратурі підтвердили, що є беззаперечні докази вини Білика по скупці голосів на виборах 2015 року.Народні депутати занепокоєні тим, що міська рада не може прийняти рішення про закупівлю нових тролейбусів за кредити європейської структури ЄБРР. Довкола цієї проблеми вже виростає кримінал.Зокрема, депутати Анатолій Чесанов від «Рідного міста» та Аліна Олевич з «Самопомочі» звинуватили мера і європейську структуру в тому, що з цих кредитів вони хочуть мати «відкати».Ці депутати говорять і думають так, як діють самі. І вони перейшли межу не тільки пристойності, а й законів. Тому мер Каспрук пообіцяв подати їх до суду за образу гонору. Не тільки свого, а й європейського.- Цим самим вони образили шановну європейську структуру, - сказав Микола Федорук. - І вірна реакція голови. Бо за такі речі уже треба відповідати. А не скористатися кредитами тепер - це злочинно. Бо розвиток електротранспорту у містах нині є пріоритетним завданням. А у нас хочуть зупинити прогрес недолугі депутати так звані. Вони не представляють якоїсь цінності для громади. Тому й називаю їх «так звані». ЄБРР так просто не дає кредити. Він спочатку вивчає всі нюанси і кредитує тих, хто може повернути позику. А не вирішити це питання - злочин перед громадою.- Вічного нема нічого, - зауважив Максим Бурбак. - Відійдемо ми. Відійдуть вони. Але репутація міста не повинна залежати від деяких представників громади. Ще один такий прокол - і ми будемо внесені у «чорний список» міст, з якими не можна мати стосунків. Особливо кредитних та фінансових.Уже кілька років Чернівці живуть в орбітах Продана та Бурбака. Іноді ці орбіти перетинаються, і тоді виникають спалахи такої потужності, що спалюють під собою все: мости, дороги, авта, шахи, шляхи і базари…Дружина Василя Продана Оксана у верховній раді є заступником голови фракції БПП «Солідарність». Тому мусила б підтримувати не тільки президента, прем‘єра, а й навіть Максима Бурбака - як голову фракції, котра входить в коаліцію з пропрезидентською.- Прикро, але пані Оксана цього року за бюджет не голосувала, - каже Максим Бурбак. - Також не голосувала за прем‘єр-міністра Гройсмана, представника БПП. Чомусь і за позбавлення недоторканності Новинського також не голосувала. Прикро, що саме тоді у неї вкрали нового джипа. Я хочу, аби знайшли її авто і повернули.Але при вирішенні важливих питань присутність на голосуванні першого заступника президентської фракції обов‘язкова.Виходить, що Оксана Продан діє так, як діють опозиційні, а не коаліційні депутати. Такий висновок зробили журналісти. І напряму запитали Бурбака, чи, бува, не в опозиції до президента і уряду нині Оксана Продан?- Я не знаю, - сказав нар-деп. - Запитайте це у неї, а не у мене. А про себе можу сказати: я - в коаліції.Раніше обидва депутати від «Народного Фронту» озвучили інформацію, що спільними зусиллями добилися виділення 45 млн. грн. на добудову перинатального центру В Чернівцях. Прем‘єр Гройсман також підтвердив, що таки буде так. Але днями фракція ВО «Батьків-щина» в облраді вустами свого лідера Альони Гливко заперечила слова прем‘єра і депутатів. Що дуже здивувало Максима Бурбака:- Я подивований цією заявою, - сказав він. - Мене цікавить позиція керівництва фінансового управління ОДА, яке не могло роз‘яснити депутатам всіх нюансів виділення грошей на перинатальний центр. Дивують заяви представника «Батьківщини», що у бюджеті не передбачені кошти. Та ви ж не голосували за бюджет. Як Мунтянові пояснити свою позицію, коли тут він голосує за бюджет, а у ВРУ «Батьківщина» не голосує, бо вважає його злочинним. У Києві бюджет злочинний, а у Чернівцях - ні. Це роздвоєння особистостей: у Києві вони в опозиції, тут - при владі. Там бюджет поганий, тут - добрий.Був візит Гройсмана. І за кулісами в «Академічному» театрі про це говорили. Там був присутній Іван Мунтян. Тож міг би спростувати слова керівника своєї фракції. Тоді прем‘єр сказав і Мунтян чув, що буде 45 млн. на добудову. Треба ще 40 млн. грн. з обласного бюджету. Та область не має таких коштів. Вони є у міста. Але у 2012 році Папієв лобіював передачу першого пологового будинку з міської власності в обласну. Тому треба повернути місту вкрадені раніше приміщення першого пологового будинку. Тоді місто виділить ці 40 млн. грн. І проблема буде вирішена.І насамкінець, політики місцевого ґатунку повинні нести відповідальність за свої слова і вчинки. Я буду нести за свої, якщо таки грошей не буде. А коли вони будуть, то ті, хто казав неправду, повинні з‘їсти привселюдно свій закордонний… ні-ні, іноземний паспорт.Отакої. Народний депутат таки неоднозначно натякнув, що на Буковині є велика проблема з подвійним громадянством. І серед депутатів Чернівецької обласної ради є особи, котрі мають, окрім українського, ще й румунський паспорт.Петро КОБЕВКО