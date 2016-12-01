На Путильщині майстер лісу незаконно збував лісодеревину

Прокуратура Чернівецької області завершила досудове розслідування та скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за підозрою одного з майстрів лісу ДП «Путильський лісгосп» у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України (розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем).
Встановлено, що обвинувачений, працюючи на посаді майстра лісу, будучи матеріально-відповідальною особою, вчинив розтрату лісодеревини - повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.
Так, 2 листопада 2016 року охоронець природи надав громадянину 29,6 кубічних метрів лісодеревини без нарядів на відпуск даної лісопродукції та без офіційної оплати, чим заподіяв збитків державному підприємству на суму понад 26 тис. грн.