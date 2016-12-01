У прокуратурі області працюють телефони «гарячої лінії» для звернень буковинців

Телефони «гарячої лінії» та електронні поштові адреси в прокуратурі Чернівецької області
У прокуратурі Чернівецької області запроваджено можливість подання громадянами усних звернень за допомогою засобів телефонного зв’язку, тобто через телефони «гарячі лінії», та надіслання звернень з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронні звернення).
Приймання звернень в органах прокуратури України у робочий час щодня, крім вихідних. Про це інформує прес-служба прокуратури Чернівецької області.
Електронні звернення до прокуратури Чернівецької області надсилати на електронну пошту zvern@chrn.gp.gov.ua
Усні звернення приймаються за телефоном «гарячої лінії» - (0372) 51-99-32.
Запити на інформацію подаються на:
- адресу електронної пошти: public@chrn.gp.gov.ua
- тел/факс: (0372) 51-34-70
Прийом запитувачів інформації та надання інформації проводиться прокурором відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів у робочі дні з 10:00 год. до 13:00 год. та з 15:00 до 17:00 год.