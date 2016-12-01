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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
12:11
29 грудня

У прокуратурі області працюють телефони «гарячої лінії» для звернень буковинців

11:22
29 грудня

Канал 1+1 намагаються позбавити ліцензії

12:09
28 грудня

У Вашківцях відкрили унікальний музей Маланки

12:04
28 грудня

Чернівці готуються до найвизначнішої спортивно-масової події 2017 року на Буковині!

12:00
28 грудня

На Хотинщині рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку

11:58
28 грудня

Покарано водія, який заподіяв поліцейському тілесні ушкодження

16:13
27 грудня

Впродовж 2016 року роботодавці Буковини активно брали на роботу новий персонал

12:39
27 грудня

У Чернівцях учасники АТО проведуть загальні збори

10:58
27 грудня

На Буковині споживання газу у листопаді збільшилось майже удвічі

17:13
26 грудня

На чернівецьких підприємцях знову намагаються «заробити» шахраї

16:11
26 грудня

Правоохоронці краю під час свят працюватимуть у посиленому режимі задля забезпечення порядку

12:13
26 грудня

Буковинець на власній ділянці знайшов артилерійський снаряд

12:11
26 грудня

На Буковині протягом вихідних рятувальники ліквідували 6 пожеж

11:17
26 грудня

У Мигівському НВК відкриють басейн

11:10
26 грудня

У Чернівецькій області судитимуть учасників злочинної групи, які займались наркобізнесом

11:09
26 грудня

Частина Чернівців сьогодні буде без води

15:43
23 грудня

Підприємство, яке ухилялось від сплати податків, повернуло у державну казну понад 600 тисяч гривень

13:32
23 грудня

Підсумки роботи промисловості Чернівецької області у січні–листопаді 2016 року

13:30
23 грудня

Виконання будівельних робіт підприємствами області у січні–листопаді 2016 року

12:56
22 грудня

Заява міського голови щодо закупівлі тролейбусів

12:51
22 грудня

Буковинські мисливці прийшли вимагати справедливості

12:45
22 грудня

Не всі чернівецькі депутати їздять громадським транспортом: сесія провалила питання закупівлі нових тролейбусів

12:15
22 грудня

Ким буковинці хочуть нарядитися на новорічні свята: гномики перемогли Дзідзьо

11:21
22 грудня

У Чернівецькій області рятувальники ліквідували 3 пожежі

11:19
22 грудня

Надання населенню області субсидій у листопаді

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Бурбак проганяє Фірташа з Чернівців Бурбак проганяє Фірташа з ЧернівцівТрадиційна прес-конференція народного депутата Максима Бурбака при Миколі Федоруку напередодні Нового року відбулася у Чернівцях.
Лідер фракції «Народний Фронт» у ВРУ спочатку підбив підсумок роботи уряду та особисто голови, нашого земляка Арсенія Яценюка.
Він вважає (і не тільки він), що Яценюк врятував Україну від руїни у 2014 році. А далі заклав основи для руху реформ у державі.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Нищівна поразка БЮТу на Буковині Нищівна поразка БЮТу на БуковиніУ шести об'єднаних територіальних громадах відбулися вибори голів та депутатів. Три громади були селищні та сільські. Це Красноїльська, Чудейська і Тереблечеська. Там вибори проходили по мажоритарній системі. І кандидати у депутати, і на голів могли висуватися як партіями, так і самовисуванням. ВО «Батьківщина» у Красноїльську громаду висунула своїх кандидатів. І… зазнала нищівної поразки. З 26 має тільки 8 депутатів. А голови скрізь - члени БПП «Солідарність». Це президентська партія разом зі своїми партіями-сателітами набрала контрольну більшість у всіх громадах.

Ігор БУРКУТ, політолог:

АЛЕППО - ЗНАК ЄВРОПІ АЛЕППО - ЗНАК ЄВРОПІП'ять років продовжується війна у Сирії, а у 2015 р. у неї відкрито втрутилася Росія на боці диктатора Башара Асада. Її авіація розбомбила квартали найбільшого сирійського міста Алеппо, після чого війська диктатора разом зі своїми російськими й іранськими союзниками взяли все двохмільйонне місто під свій контроль. Почалася "зачистка", у ході якої карателі розстрілюють і палять живцем тих, кого вважають своїми ворогами. Гине багато мирних людей, у тому числі жінок, старих і дітей. А Європа голосно висловлює "глибоку стурбованість" і продовжує готуватися до Різдвяних свят.
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Що, Де, Коли
27 грудня о 16.00
у приміщенні Чернівецької ОДА відбудеться засідання оргкомітету Чемпіонату світу з мотокросу 2017.
Захід присвячений обговоренню перших кроків з підготовки та проведення українського етапу Чемпіонату Світу з мотокросу на мотоциклах з колясками в Чернівцях ,а також інших національних та міжнародних змагань з мотоспорту, автоспорту та велоспорту в Чернівецькій області .
28 грудня о 11.00
в сесійній залі міської ради відбудеться фінальна конференція по проекту "Покращення екологічної ситуації в басейнах річок Прут і Дністер через покращення систем очистки стічних вод в Черінвцях і Дрокії" (головні партнери проекту Чернівецька міська рада та Буковинський центр реконструкції та розвитку).
28 грудня о 13.00
у конференц – залі готелю «Буковина» відбудеться прес-конференція, на якій підіб’ють підсумки виступів «Буковини» у першій частині сезону. Журналісти також отримають інформацію щодо подальшої долі футбольного клубу.
У прес-конференції братимуть участь президент ФСК «Буковина» Сергій Гринюк, головний тренер Сергій Шищенко і тренер Григорій Чурілов.

28 грудня о 15.00
в приміщенні Чернівецького обласного українського музично-драматичного театру ім.О.Кобилянської відбудеться урочистості з нагоди завершення першого туру Всеукраїнського конкрусу "Учитель року -2017".
28 грудня о 18.30
28 грудня о 18.30в Будинку офіцерів (в актовій залі) за адресою: м.Чернівці, Театральна площа, 6 громадська організація «Чернівецьке обласне об’єднання учасників, ветеранів, інвалідів АТО та їх сімей» проводить загальні збори учасників АТО Чернівців.
Теми зборів:
29 грудня о 18.00
в 105 аудиторії міської ради відбудеться захід під егідою організації 15x4 Chernivtsi. Це спільнота молодих вчених та фанатів науки, які виступають з науково-популярними лекціями і діляться своїми знаннями. Формат заходу передбачає чотири 15-ти хвилинні доповіді, після яких відвідувачі можуть задавати свої запитання лектору. Це вже сьомий івент 15x4 у Чернівцях. Темами лекцій цього разу будуть: Трансформатор Тесли, Гармонії, Телепортація та Виникнення мови.
14 січня о 10.30
14 січня о 10.30
1 лютого о 19.00
1 лютого о 19.00


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Канал 1+1 намагаються позбавити ліцензії

Сьогодні, 11:22 / Коментарів: 0
Телеканал 1+1 оприлюднив звернення до Президента України П.О. Порошенка, Голови Верховної Ради України А.В. Парубія, Прем'єр-міністра України В.Б. Гройсмана від керівництва та співробітників каналу
Сьогодні, 29 грудня 2016 року останній день дії ліцензії на аналогове мовлення каналу 1+1. Два тижні тому, 15 грудня, Національна Рада з питань телебачення та радіомовлення одностайно проголосувала за переоформлення та продовження ліцензії для каналу. Під час розгляду заявки, який тривав 6 місяців, жодних офіційних претензій на адресу каналу не поступало.
Останні два тижні, з різних джерел, ми отримуємо інформацію про намагання скасувати таке рішення та здійснити рейдерський захват каналу.
Шановний Петро Олексійовичу, як людина, яка в тому числі, власні кошти та ресурси інвестувала у створення ЗМІ в Україні, ви, як ніхто інший, повинні розуміти важливість цього питання та неприпустимість розвитку ситуації, коли всупереч законній процедурі, канал не може продовжити ліцензію.
Ми хочемо нагадати Вам про роль ЗМІ загалом, та 1+1 зокрема, під час революції Гідності. За часів правління Януковича, і ми, і наші колеги з інших ЗМІ – 5 каналу, 24 каналу, каналів інших медіа груп, звикли до необхідності постійного протистояння тиску та намаганням влади втручатись у роботу ЗМІ. Ми впевнені, що зі сцени Майдану, ви втрьох відстоювали, серед іншого, неприпустимість повторення такої ситуації. Ми здивовані та стурбовані тим, що Національна Рада, члени якої призначені безпосередньо Президентом та Верховною Радою, затягує процес виконання власного рішення. Впродовж останніх двох тижнів, з надійних джерел, до нас надходили повідомлення, що саме Адміністрація Президента намагається вплинути на прийняття рішень Національною Радою та передати контроль над каналом в інші руки.
Ми не хочемо у це вірити і, насправді, не розуміємо, чиї інтереси можуть стояти за такими діями, але впевнені, що ви, як Президент України, як гарант Конституції, та очільники Верховної Ради та Кабінету Міністрів, повинні забезпечити виконання рішення від 15.12.2016 відповідно до законодавства України та продемонструвати повагу до незалежності засобів масові інформації.
З боку НацРади до каналу 1+1 не було жодних зауважень чи претензій. Тому ми не розуміємо, чому в день припинення дії аналогової ліцензії - 29.12 та після того, як ми здійснили оплату ліцензійного збору, ми все ще знаходимося не тільки у ситуації невизначеності, але й перед загрозою відключення мовлення чи призначення якогось нового стороннього керівництва каналу 1+1, що є нонсенсом для приватної компанії.
Символічно, що саме 1.01.2017 року виповнюється 20 років з моменту початку мовлення провідної служби новин України - ТСН. Журналісти каналу не раз ставали свідками спроб взяти під контроль редакційну політику каналу. Втім, довіра та підтримка мільйонів глядачів завжди допомагала вийти зі складних ситуацій.
Ми хочемо застерегти та попередити тих, хто стоїть за намаганнями вимкнути канал, який є щоденним джерелом новин для мільйонів Українців – навіть за відсутності паперу, ми маємо законне право продовжувати мовлення. Нас вже неможливо залякати, але ми сподіваємось, що у 2016 році, на відміну від ситуації три річної давнини, держава сама зацікавлена у виконанні законних процедур та роботі незалежних ЗМІ.
З повагою,
Генеральний директор 1+1 медіа О. Ткаченко
Директор департаменту інформаційного мовленні С. Попов
Директор департаменту журналістських розслідувань М. Шиленко
Ведуча ТСН Тиждень А. Мазур
Ведуча ТСН Н. Мосейчук
Ведуча ТСН Л. Таран
Ведучий 1+1, Заслужений артист України Ю. Горбунов
Художній керівник Студії «Квартал-95» В. Зеленський
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