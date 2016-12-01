У Донецьку підірвали екс-чиновника СБУ, що перейшов на бік терористів, - Грицак

У центрі окупованого Донецька постраждав від вибуху екс-заступник начальника слідства Донецького управління СБУ, який перейшов на бік бойовиків. Про це в інтерв'ю "112 каналу" розповів глава СБУ Василь Грицак, повідомляють Патріоти України.
"Ми затримували військовослужбовців СБУ в чині полковників, підполковників за роботу на Росію. Наприклад, заступник начальника слідства Донецького управління. Кажуть, що минулого тижня його висадили у центрі Донецька", - заявив він.
Грицак зазначив, що його затримали, віддокументували, а потім обміняли на патріотів. Раніше сайт 0629.com.ua передавав, що потерпілий під час вибуху в окупованому Донецьку 20 грудня є колишнім співробітником СБУ Євгеном Косяком.Джерело