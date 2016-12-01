"Поділ України та ліквідація українців": У Росії зробили гучну заяву

Нищівна поразка БЮТу на БуковиніУ шести об'єднаних територіальних громадах відбулися вибори голів та депутатів. Три громади були селищні та сільські. Це Красноїльська, Чудейська і Тереблечеська. Там вибори проходили по мажоритарній системі. І кандидати у депутати, і на голів могли висуватися як партіями, так і самовисуванням. ВО «Батьківщина» у Красноїльську громаду висунула своїх кандидатів. І… зазнала нищівної поразки. З 26 має тільки 8 депутатів. А голови скрізь - члени БПП «Солідарність». Це президентська партія разом зі своїми партіями-сателітами набрала контрольну більшість у всіх громадах.
Ігор БУРКУТ, політолог:
АЛЕППО - ЗНАК ЄВРОПІП'ять років продовжується війна у Сирії, а у 2015 р. у неї відкрито втрутилася Росія на боці диктатора Башара Асада. Її авіація розбомбила квартали найбільшого сирійського міста Алеппо, після чого війська диктатора разом зі своїми російськими й іранськими союзниками взяли все двохмільйонне місто під свій контроль. Почалася "зачистка", у ході якої карателі розстрілюють і палять живцем тих, кого вважають своїми ворогами. Гине багато мирних людей, у тому числі жінок, старих і дітей. А Європа голосно висловлює "глибоку стурбованість" і продовжує готуватися до Різдвяних свят.
у приміщенні Чернівецької ОДА відбудеться засідання оргкомітету Чемпіонату світу з мотокросу 2017. Захід присвячений обговоренню перших кроків з підготовки та проведення українського етапу Чемпіонату Світу з мотокросу на мотоциклах з колясками в Чернівцях ,а також інших національних та міжнародних змагань з мотоспорту, автоспорту та велоспорту в Чернівецькій області .
в сесійній залі міської ради відбудеться фінальна конференція по проекту "Покращення екологічної ситуації в басейнах річок Прут і Дністер через покращення систем очистки стічних вод в Черінвцях і Дрокії" (головні партнери проекту Чернівецька міська рада та Буковинський центр реконструкції та розвитку).
у конференц – залі готелю «Буковина» відбудеться прес-конференція, на якій підіб’ють підсумки виступів «Буковини» у першій частині сезону. Журналісти також отримають інформацію щодо подальшої долі футбольного клубу. У прес-конференції братимуть участь президент ФСК «Буковина» Сергій Гринюк, головний тренер Сергій Шищенко і тренер Григорій Чурілов.
в Будинку офіцерів (в актовій залі) за адресою: м.Чернівці, Театральна площа, 6 громадська організація «Чернівецьке обласне об’єднання учасників, ветеранів, інвалідів АТО та їх сімей» проводить загальні збори учасників АТО Чернівців. Теми зборів:
"Поділ України та ліквідація українців": У Росії зробили гучну заяву
Сьогодні, 15:48 / Коментарів: 0
Чиновник РФ підкреслив, що у Києва не повинно бути армії і промисловості.
Колишній чиновник адміністрації президента РФ, економіст Михайло Хазін висловився про варіанти майбутнього України, вигідного для Росії, зокрема, про її поділ на регіони. Про це він сказав 23 грудня під час виступу на засіданні клубу "Російський кругозір", відеозапис якого опубліковано на YouTube, повідомляють Патріоти України.
Хазін сказав, що новообраний президент США нібито виступає за регіоналізацію світу, в рамках якої Україна відходить в сферу впливу РФ.
Другий варіант, на думку Хазіна, являє собою поділ України.
При цьому він підкреслив, що у Києва не повинно бути армії і промисловості.
Нагадаємо, СБУ 31 серпня 2015 року повідомили, про заборону Хазіну в'їзду на територію України. У 1997-1998 роках він був заступником начальника економічного управління президента Росії. Тепер є членом експертної ради "Економіка і етика" при патріархові московському і всієї Русі та членом громадської ради Федеральної служби по тарифах.