У Вашківцях відкрили унікальний музей Маланки

Виставка включає в себе близько 30 костюмів традиційної вашківецької маланки, зокрема персонажів, які керують Маланкою – «Козак», «Вулан», «Бук-шандаря», не обійшлося і без головних персонажів – Маланки та українки.
19 грудня у місті Вашківці Чернівецькій області відбулося урочисте відкриття музею Маланки.
Тематика діючої експозиції музею «Вашківецька Переберія – зірка з глибини віків стародавнього обряду».
У музеї представлено близько 200 фотографій починаючи з кінця ХІХ століття та до цього часу, 100 оригінальних традиційних масок, які виготовляються лише у Вашківцях. Їх презентували майстри з масок Василь Столяр, Олег Волощук та Микола Марчук.
Також представлено куток троїстих музик. Є ексклюзивний костюм-маска висотою 3 метри, так звана Вашківецька багачка.
За словами організаторів, всі експонати принесли жителі Вашківців, які впродовж тривалих років підтримують традицію маланкування та є активними учасниками Переберії.