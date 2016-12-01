Чернівці готуються до найвизначнішої спортивно-масової події 2017 року на Буковині!

Чемпіонат Світу з мотокросу 2017 на мотоциклах з колясками .відбуватиметься 5-7 травня в місті Чернівці на трасі Міжнародного спортивного центру «Суперкрос» — найкращій спеціалізованій українській трасі для проведення змагань з технічних видів спорту , яка єдиною на Україні має відповідні ліцензії міжнародних федерацій мотокроссу!
Саме з цього приводу, вчора, 27 грудня, у приміщенні Чернівецької ОДА відбулося засідання оргкомітету Чемпіонату світу з мотокросу 2017 у Чернівцях.
В ході засідання були встановлені пріоритети та визначені напрямки з підготовки та проведення у 2017 році Чемпіонату світу і Кубків України зі спортивно-технічних видів спорту у Чернівецькій області .
Наразі основним завданням організаторів проведення українського етапу Чемпіонату Світу з мотокросу 2017 є інформування населення міста, області та України про проведення відповідних змагань.
Паралельно в період Чемпіонату Світу 2017 в Чернівцях (5-7 травня) планується провести фестиваль технічних видів спорту, культурну програму та змагання з мотокросу на квадроциклах та в класах Solo.
Варто наголосити, що саме завдяки Міністерству молоді та спорту України, та особисто Ігорю Жданову, який відвідав „Суперкрос” та офіційним листом до Президента ФІМ підтвердив готовність спортивного центру до проведення відповідних змагань, Україні, а саме Міжнародному спортивному центру «Суперкрос» міста Чернівці надано право провести 2-й етап Чемпіонату Світу з мотокросу серед екіпажів.
Один із організаторів змагань Михайло Ротар зазначив, що загалом до підготовки та проведення Чемпіонату Світу з мотокросу 2017 у Чернівцях планується залучити 300 осіб суддівського та персоналу. Основний суддівський склад остаточно буде затверджений після міжнародного семінару суддів світової федерації (FIM), який також відбудеться у Чернівцях17-18 березня.
„ На першому етапі є важливим спілкування з представниками країн-учасниць Чемпіонату Світу 2017, особливо враховуючи 3-х річну перерву України у проведенні відповідних змагань та військові дії на Сході країни. Учасники мають бути впевнені, що їх безпеці нічого не загрожуватиме”, - запевняє Михайло Ротар.
Ну і, враховуючи те, що ці змагання — це не місцева, а міжнародна, репутаційна подія для України, Ігор Жданов, запевнив у своєму зверненні до ФІМ , що він як Міністр молоді та спорту України докладе зусиль, щоб провести Чемпіонат світу FIM з мотокросу на мотоциклах з колясками в м. Чернівцях на найвищому рівні.
Тож чекаємо всіх 5-7травня на трасі «Суперкрос» у місті Чернівці, на найвизначнішій спортивно-масовій події 2017 року на Буковині! Ми гарантуємо вам супер-видовище, організацію високого класу та незабутні враження!
Асоціація „Техноспорт”