На Хотинщині рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку

27 грудня сталася пожежа в житловому будинку в с. Зарожани Хотинського району. За попередньою інформацією, до пожежі призвело порушення правил експлуатації електромережі. Про це повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.
Внаслідок короткого замкнення сталося займання домашніх речей та меблів. Вогонь швидко поширився по кімнаті. Оскільки у будинку ніхто не проживав, пожежу помітили сусіди, про що одразу повідомили рятувальників. За викликом було направлено вогнеборців Державної пожежно-рятувальної частини № 7 м. Хотина та місцеву пожежну команду с. Клішківці. Рятувальники ліквідували пожежу в тих межах, в яких застали на момент прибуття. У результаті вогнем знищено меблі та домашні речі, а також пошкоджено внутрішні стіни будівлі.