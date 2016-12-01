Покарано водія, який заподіяв поліцейському тілесні ушкодження

Апеляційний суд Чернівецької області підтримав позицію прокуратури та скасував виправдувальний вирок відносно 41-річного жителя Глибоцького району, який обвинувачується у вчиненні опору працівникові правоохоронного органу та в умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень.Про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.
Так, 8 квітня 2016 року екіпаж Управління патрульної поліції м. Чернівці виявив неправильно припаркований автомобіль по вул. Калинівській. Патрульні вказали водію вказаного транспортного засобу про вчинене правопорушення та попросили пред’явити посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та страховий поліс. Водій повідомив, що документів у нього немає, їх підвезуть пізніше та намагався втекти з місця події.
Проігнорувавши законні вимоги працівників поліції водій чинив опір патрульним та навмисно розпочав рух автомобілем на поліцейських, завдавши інспектору патрульної поліції легкі тілесні ушкодження.
Садгірський районний суд м. Чернівці не побачив в діях правопорушника складу злочину та виніс виправдувальний вирок. Прокуратура не погодилась з вказаним рішенням та подала апеляційну скаргу.
Апеляційний суд підтримав позицію прокуратури, скасував виправдувальний вирок та призначив зловмиснику покарання у виді одного року шести місяців обмеження волі. На підставі ст.75 КК України його звільнено від відбування основного покарання з випробуванням на 1 рік.