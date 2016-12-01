Чернівці в ніч на 28 грудня «трусануло», епіцентр землетрусу – в Румунії

У ніч з 27 на 28.12.16 о 1 год. 20 хв. у Чернівцях відбулися підземні поштовхи, спричинені землетрусом з епіцентром в сусідній Румунії.
Про те, що «трусануло», чернівчани, які це відчули і мали під рукою інтернет, миттєво почали повідомляти в соціальних мережах. Аналогічними «землетрус ними враженнями» ділилися у Facebook хмельничани, одесити, миколаївці та мешканці інших областей України, де поштовхи були відчутні.
У Чернівцях деякі мешканці багатоповерхівок, відчувши перший поштовх, вибігли на вулицю.
Епіцентр землетрусу, як повідомляє digi24.ro, – знову у сейсмічній зоні Вранча (Румунія), на глибині 88 км. Перший поштовх був потужністю 5,6 бала за шкалою Ріхтера, повторний – 5,4. У Румунії, як повідомляють тамтешні ЗМІ, землетрус сильно відчули також у Бухаресті та Ясах.
У Чернівцях сила поштовхів, за попередніми даними, була в районі 3 балів.Джерело