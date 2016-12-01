Впродовж 2016 року роботодавці Буковини активно брали на роботу новий персонал

Впродовж 2016 року роботодавці активно брали на роботу новий персонал та збільшували кількість вакансій у порівняння із 2015 роком. Були періоди, коли кількість вакансій вдвічі перевищували аналогічні показники минулого року. Про це повідомляє заступник директора Чернівецького обласного центру зайнятості Любов Кожолянко. Про це повідомляє відділ організаційної та інформаційної роботи Чернівецького обласного центру зайнятості
«З початку року підприємства, установи та організації області подали інформацію про наявність більше 12 тис. вакансій, що потребують укомплектування службою зайнятості, а це майже на 15% більше в порівнянні із аналогічним періодом 2015 року. Найбільша кількість вакансій зареєстрована з початку року в м.Чернівці (більше 4,5 тис), у Сторожинецькому районі (майже 1 тис), а найменше у Новоселицькому районі (431 вакансія). Роботодавці пропонували високі заробітні плати не тільки у місті Чернівці, але і Кіцманському та Сторожинецькому районах. Найшвидше вакансії укомплектовувалися у Сокирянському, Кельменецькому районах та місті Новодністровськ» - зазначає Любов Кожолянко.
В цьому році фахівцям служби зайнятості вдалося забезпечити кадрами більше 2,5 тис роботодавців та працевлаштувати майже 11 тисяч буковинців. Зростання кількості вакансій сприяло зниженню навантаження на одне вільне робоче місце в 1,4 рази, зокрема, станом на 1 грудня 2016 року – 8 осіб на одне вільне робоче місце, а на 1 грудня 2015 року – 13 осіб на одне вільне робоче місце.
Впродовж останніх п’яти років серед найбільш затребуваних і надалі залишаються робітничі професії, а рівень їх оплати значно вищий ніж для представників торгівлі та офісних працівників.