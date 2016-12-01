Максим Бурбак про все на світі, в Україні та на Буковині

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Новини
16:13
27 грудня

Впродовж 2016 року роботодавці Буковини активно брали на роботу новий персонал

12:39
27 грудня

У Чернівцях учасники АТО проведуть загальні збори

10:58
27 грудня

На Буковині споживання газу у листопаді збільшилось майже удвічі

17:13
26 грудня

На чернівецьких підприємцях знову намагаються «заробити» шахраї

16:11
26 грудня

Правоохоронці краю під час свят працюватимуть у посиленому режимі задля забезпечення порядку

12:13
26 грудня

Буковинець на власній ділянці знайшов артилерійський снаряд

12:11
26 грудня

На Буковині протягом вихідних рятувальники ліквідували 6 пожеж

11:17
26 грудня

У Мигівському НВК відкриють басейн

11:10
26 грудня

У Чернівецькій області судитимуть учасників злочинної групи, які займались наркобізнесом

11:09
26 грудня

Частина Чернівців сьогодні буде без води

15:43
23 грудня

Підприємство, яке ухилялось від сплати податків, повернуло у державну казну понад 600 тисяч гривень

13:32
23 грудня

Підсумки роботи промисловості Чернівецької області у січні–листопаді 2016 року

13:30
23 грудня

Виконання будівельних робіт підприємствами області у січні–листопаді 2016 року

12:56
22 грудня

Заява міського голови щодо закупівлі тролейбусів

12:51
22 грудня

Буковинські мисливці прийшли вимагати справедливості

12:45
22 грудня

Не всі чернівецькі депутати їздять громадським транспортом: сесія провалила питання закупівлі нових тролейбусів

12:15
22 грудня

Ким буковинці хочуть нарядитися на новорічні свята: гномики перемогли Дзідзьо

11:21
22 грудня

У Чернівецькій області рятувальники ліквідували 3 пожежі

11:19
22 грудня

Надання населенню області субсидій у листопаді

10:30
22 грудня

Увага! Річний перерахунок податку на доходи фізосіб

10:29
22 грудня

Цьогоріч 108 підприємців «погоріли» на акцизних порушеннях

15:29
21 грудня

Чернівецька міська рада залишилася на тій же позиції рейтингу Індексу публічності, що й минулого року

15:05
21 грудня

Податкові борги перевірте онлайн

15:04
21 грудня

Чернівецькі підприємці сплатили 2,6 млн. грн. водної ренти

15:00
21 грудня

Право вимушеного переселенця на медичну допомогу

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Нищівна поразка БЮТу на Буковині Нищівна поразка БЮТу на БуковиніУ шести об'єднаних територіальних громадах відбулися вибори голів та депутатів. Три громади були селищні та сільські. Це Красноїльська, Чудейська і Тереблечеська. Там вибори проходили по мажоритарній системі. І кандидати у депутати, і на голів могли висуватися як партіями, так і самовисуванням. ВО «Батьківщина» у Красноїльську громаду висунула своїх кандидатів. І… зазнала нищівної поразки. З 26 має тільки 8 депутатів. А голови скрізь - члени БПП «Солідарність». Це президентська партія разом зі своїми партіями-сателітами набрала контрольну більшість у всіх громадах.

Ігор БУРКУТ, політолог:

АЛЕППО - ЗНАК ЄВРОПІ АЛЕППО - ЗНАК ЄВРОПІП'ять років продовжується війна у Сирії, а у 2015 р. у неї відкрито втрутилася Росія на боці диктатора Башара Асада. Її авіація розбомбила квартали найбільшого сирійського міста Алеппо, після чого війська диктатора разом зі своїми російськими й іранськими союзниками взяли все двохмільйонне місто під свій контроль. Почалася "зачистка", у ході якої карателі розстрілюють і палять живцем тих, кого вважають своїми ворогами. Гине багато мирних людей, у тому числі жінок, старих і дітей. А Європа голосно висловлює "глибоку стурбованість" і продовжує готуватися до Різдвяних свят.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Афера Коломойського. Україну пограбовано на 148000000000 Афера Коломойського. Україну пограбовано на 148000000000До цієї суперафери спеціалісти і фінансові пройдисвіти готувалися кілька місяців. Спочатку власники банку «Приватбанк» вивели основні кошти з структури. І десь тепер їх сховали. А днями зробили спробу зруйнувати Україну.
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Що, Де, Коли
27 грудня о 16.00
у приміщенні Чернівецької ОДА відбудеться засідання оргкомітету Чемпіонату світу з мотокросу 2017.
Захід присвячений обговоренню перших кроків з підготовки та проведення українського етапу Чемпіонату Світу з мотокросу на мотоциклах з колясками в Чернівцях ,а також інших національних та міжнародних змагань з мотоспорту, автоспорту та велоспорту в Чернівецькій області .
28 грудня о 11.00
в сесійній залі міської ради відбудеться фінальна конференція по проекту "Покращення екологічної ситуації в басейнах річок Прут і Дністер через покращення систем очистки стічних вод в Черінвцях і Дрокії" (головні партнери проекту Чернівецька міська рада та Буковинський центр реконструкції та розвитку).
28 грудня о 13.00
у конференц – залі готелю «Буковина» відбудеться прес-конференція, на якій підіб’ють підсумки виступів «Буковини» у першій частині сезону. Журналісти також отримають інформацію щодо подальшої долі футбольного клубу.
У прес-конференції братимуть участь президент ФСК «Буковина» Сергій Гринюк, головний тренер Сергій Шищенко і тренер Григорій Чурілов.

28 грудня о 15.00
в приміщенні Чернівецького обласного українського музично-драматичного театру ім.О.Кобилянської відбудеться урочистості з нагоди завершення першого туру Всеукраїнського конкрусу "Учитель року -2017".
28 грудня о 18.30
28 грудня о 18.30в Будинку офіцерів (в актовій залі) за адресою: м.Чернівці, Театральна площа, 6 громадська організація «Чернівецьке обласне об’єднання учасників, ветеранів, інвалідів АТО та їх сімей» проводить загальні збори учасників АТО Чернівців.
Теми зборів:
14 січня о 10.30
14 січня о 10.30
1 лютого о 19.00
1 лютого о 19.00


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Максим Бурбак про все на світі, в Україні та на Буковині

Сьогодні, 14:44 / Коментарів: 0
Максим Бурбак про все на світі, в Україні та на БуковиніЧергову традиційну прес-конференцію у Чернівцях провели народні депутати Максим Бурбак та Микола Федорук.
Спочатку вони розповіли про досягнення за рік партії «Народний Фронт», її лідера Арсенія Яценюка та особистий внесок за 2016 рік.
Ось що каже Максим Бурбак:



Бюджет таки має дірку у 27 млрд. гривень. Чим її залатати?

Максим Бурбак вважає, що гроші є. Але народні депутати не поспішають їх взяти у Януковича. Невже сподіваються на повернення зека.



Онищенко таки відкрив інформацію про те, що 30 млн. доларів йому дали для дискредитації Яценюка, «Народного Фронту» і порядних українських людей.
Чи зможуть наші служби знайти кінці?

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