Борис Ґудзяк закликав українське духовенство замислитися про єдину дату святкування Різдва

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Новини
16:13
27 грудня

Впродовж 2016 року роботодавці Буковини активно брали на роботу новий персонал

12:39
27 грудня

У Чернівцях учасники АТО проведуть загальні збори

10:58
27 грудня

На Буковині споживання газу у листопаді збільшилось майже удвічі

17:13
26 грудня

На чернівецьких підприємцях знову намагаються «заробити» шахраї

16:11
26 грудня

Правоохоронці краю під час свят працюватимуть у посиленому режимі задля забезпечення порядку

12:13
26 грудня

Буковинець на власній ділянці знайшов артилерійський снаряд

12:11
26 грудня

На Буковині протягом вихідних рятувальники ліквідували 6 пожеж

11:17
26 грудня

У Мигівському НВК відкриють басейн

11:10
26 грудня

У Чернівецькій області судитимуть учасників злочинної групи, які займались наркобізнесом

11:09
26 грудня

Частина Чернівців сьогодні буде без води

15:43
23 грудня

Підприємство, яке ухилялось від сплати податків, повернуло у державну казну понад 600 тисяч гривень

13:32
23 грудня

Підсумки роботи промисловості Чернівецької області у січні–листопаді 2016 року

13:30
23 грудня

Виконання будівельних робіт підприємствами області у січні–листопаді 2016 року

12:56
22 грудня

Заява міського голови щодо закупівлі тролейбусів

12:51
22 грудня

Буковинські мисливці прийшли вимагати справедливості

12:45
22 грудня

Не всі чернівецькі депутати їздять громадським транспортом: сесія провалила питання закупівлі нових тролейбусів

12:15
22 грудня

Ким буковинці хочуть нарядитися на новорічні свята: гномики перемогли Дзідзьо

11:21
22 грудня

У Чернівецькій області рятувальники ліквідували 3 пожежі

11:19
22 грудня

Надання населенню області субсидій у листопаді

10:30
22 грудня

Увага! Річний перерахунок податку на доходи фізосіб

10:29
22 грудня

Цьогоріч 108 підприємців «погоріли» на акцизних порушеннях

15:29
21 грудня

Чернівецька міська рада залишилася на тій же позиції рейтингу Індексу публічності, що й минулого року

15:05
21 грудня

Податкові борги перевірте онлайн

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Право вимушеного переселенця на медичну допомогу

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Нищівна поразка БЮТу на Буковині Нищівна поразка БЮТу на БуковиніУ шести об'єднаних територіальних громадах відбулися вибори голів та депутатів. Три громади були селищні та сільські. Це Красноїльська, Чудейська і Тереблечеська. Там вибори проходили по мажоритарній системі. І кандидати у депутати, і на голів могли висуватися як партіями, так і самовисуванням. ВО «Батьківщина» у Красноїльську громаду висунула своїх кандидатів. І… зазнала нищівної поразки. З 26 має тільки 8 депутатів. А голови скрізь - члени БПП «Солідарність». Це президентська партія разом зі своїми партіями-сателітами набрала контрольну більшість у всіх громадах.

Ігор БУРКУТ, політолог:

АЛЕППО - ЗНАК ЄВРОПІ АЛЕППО - ЗНАК ЄВРОПІП'ять років продовжується війна у Сирії, а у 2015 р. у неї відкрито втрутилася Росія на боці диктатора Башара Асада. Її авіація розбомбила квартали найбільшого сирійського міста Алеппо, після чого війська диктатора разом зі своїми російськими й іранськими союзниками взяли все двохмільйонне місто під свій контроль. Почалася "зачистка", у ході якої карателі розстрілюють і палять живцем тих, кого вважають своїми ворогами. Гине багато мирних людей, у тому числі жінок, старих і дітей. А Європа голосно висловлює "глибоку стурбованість" і продовжує готуватися до Різдвяних свят.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Афера Коломойського. Україну пограбовано на 148000000000 Афера Коломойського. Україну пограбовано на 148000000000До цієї суперафери спеціалісти і фінансові пройдисвіти готувалися кілька місяців. Спочатку власники банку «Приватбанк» вивели основні кошти з структури. І десь тепер їх сховали. А днями зробили спробу зруйнувати Україну.
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Що, Де, Коли
27 грудня о 16.00
у приміщенні Чернівецької ОДА відбудеться засідання оргкомітету Чемпіонату світу з мотокросу 2017.
Захід присвячений обговоренню перших кроків з підготовки та проведення українського етапу Чемпіонату Світу з мотокросу на мотоциклах з колясками в Чернівцях ,а також інших національних та міжнародних змагань з мотоспорту, автоспорту та велоспорту в Чернівецькій області .
28 грудня о 11.00
в сесійній залі міської ради відбудеться фінальна конференція по проекту "Покращення екологічної ситуації в басейнах річок Прут і Дністер через покращення систем очистки стічних вод в Черінвцях і Дрокії" (головні партнери проекту Чернівецька міська рада та Буковинський центр реконструкції та розвитку).
28 грудня о 13.00
у конференц – залі готелю «Буковина» відбудеться прес-конференція, на якій підіб’ють підсумки виступів «Буковини» у першій частині сезону. Журналісти також отримають інформацію щодо подальшої долі футбольного клубу.
У прес-конференції братимуть участь президент ФСК «Буковина» Сергій Гринюк, головний тренер Сергій Шищенко і тренер Григорій Чурілов.

28 грудня о 15.00
в приміщенні Чернівецького обласного українського музично-драматичного театру ім.О.Кобилянської відбудеться урочистості з нагоди завершення першого туру Всеукраїнського конкрусу "Учитель року -2017".
28 грудня о 18.30
28 грудня о 18.30в Будинку офіцерів (в актовій залі) за адресою: м.Чернівці, Театральна площа, 6 громадська організація «Чернівецьке обласне об’єднання учасників, ветеранів, інвалідів АТО та їх сімей» проводить загальні збори учасників АТО Чернівців.
Теми зборів:
14 січня о 10.30
14 січня о 10.30
1 лютого о 19.00
1 лютого о 19.00


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Борис Ґудзяк закликав українське духовенство замислитися про єдину дату святкування Різдва

Сьогодні, 13:22 / Коментарів: 0
Борис Ґудзяк закликав українське духовенство замислитися про єдину дату святкування Різдва


Владика Української греко-католицької церкви Борис (Ґудзяк) закликав духовенство церков України замислитись про єдину дату святкування Різдва.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Подаємо його допис:

У 2100 році Юліанський календар змусить нас змінити дату Різдва. В XXII ст. Різдво припадатиме на 8 січня – і ця дата ще на один день віддалятиме нас від астрономічної точності. Властиво святкування Різдва Христового припадає не на 7 чи 8 січня, а завжди на 25 грудня. Просто для тих, хто вживає Юліанський календар для релігійних празників, 25 грудня випадає за світським календарем на 7 січня. Так було в XX столітті, є в XXI, XIX це було 6 січня, а в XXII-му, нагадаймо собі, 8 січня. Однак ми всі дотримуємося Григоріанського календаря у нашому щоденному житті. Ми, українці, живемо у такій календарній плутанині хто сто років, а хто більше ніж 400.

Календар – це традиція, символ, рішення спільноти, умовність, і саме тому він такий важливий. Він нас об’єднує. Чи так мало б бути. До глибокої символічності календаря не можна ставитися поверхово. Тому кожна зміна календаря – чи то в 1582 році за часів папи Григорія XIII, чи в Британії в середині XVIII століття, чи в Греції в 1920-тих роках, чи в українській діаспорі в ХХ столітті – відбувалася з труднощами і супроводжувалася конфліктами і поділами. Це слід пам’ятати, пропонуючи чергову зміну.

Але це минуле. Сьогодні не лише католицький і протестантський світ, але й більшість православних церков використовують Григоріанський календар для нерухомих свят, в тому числі для святкування Різдва. Старого календаря дотримуються Російська православна церква, Афон, Сербська православна церква, Єрусалимська православна церква, Грузинська православна церква та східно-християнська Україна, православна і греко-католицька…

7 січня переважно випадає на будень, коли всі мають йти до праці, а діти і студенти уже повернулися до навчання після канікул і часто саме готуються та складають іспити. Звільнитися з роботи та іспитів непросто, тому наші святкування Різдва серед робочого тижня зазвичай скромніші...

Наш календар є питанням ідентичності, тому деякі спільноти його так міцно тримаються… Звичайно ж, пережиття Різдва Христового не повинно залежати лише від зовнішніх обставин. Нерідко серед святкового освітлення, колядок та усіх атрибутів свята, людина може не віднайти миру в душі і не зустріти Спасителя, який проходить у світ. Однак, чому дозволяти побутовим незручностям «красти у нас Різдво»? Як зберегти ідентичність і водночас бути тут і тепер, єднатися з людьми навколо?

Беручи до уваги всю історичну складність переходів на новий календар і розуміючи важливість єдності з нашими рідними та близькими в Україні та ближніми у містах, де ми зараз перебуваємо, Паризька єпархія святого Володимира Великого Української греко-католицької церкви робить обережні, але рішучі кроки у напрямку святкового єднання. У двох точках нашої єпархії, де вірні нашої церкви закоренилися у місцевий ритм і побут – університетському Лювені (Бельгія) і французькому королівському містечку Санліс, де донька Ярослава Мудрого вповні увійшла в місцеві реалії, ставши дружиною короля – ми цього року святкуємо Різдво Христове за Григоріанським календарем. В Лювені парафія повністю переходить на цей календар для святкування нерухомих свят, зберігаючи старокалендарну пасхалію за прикладом греків, румун та інших православних. В Санлісі Різдво за новим стилем – це експеримент, бо парафія на загал дотримуватиметься старого календаря.

Більшість вірних нашої єпархії відзначатиме Різдво за старим стилем. Духовно ми будемо синхронізуватися з Україною, хоча й перебуватимемо в певному анахронізмі з оточенням.

Знаємо, що питання зміни календаря, час до часу піднімають в Україні, особливо молоді люди. Звичайно, зараз під час війни та інших негараздів, коли українцям так потрібна єдність, питання зміни календаря не на часі. Проте потрібна здорова дискусія… Заохочуємо всі Церкви в Україні у молитві замислюватися над цим питанням, можливо в цьому Україна і дасть приклад сусіднім Росії та Білорусі.

Джерело: http://zik.ua/news/2016/12/26/borys_udzyak_zaklykav_ukrainske_duhovenstvo_zamyslytysya_pro_iedynu_datu_1015407
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