Друга помста за Алеппо стане важким ударом для росіян, - Андрій Піонтковський

Андрій Піонтковський Фото: kedilivideo.com.
Версія про теракт на борту літака Ту-154 міністерства оборони Росії може стати серйозним ударом і справити занадто сильне враження на населення РФ. Про це заявив в коментарі виданню "ГОРДОН" російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський, передають Патріоти України.
"Впадає в очі завзяте бажання московського офіціозу і пропаганди уникнути версії про теракт, хоча цілий ряд обставин на нього вказує. Відсутність попередження від пілотів, розкид уламків, і те, що загиблих пасажирів дістають без одягу, означає, що ймовірність теракту досить велика", - підкреслив експерт.
Співрозмовник зазначив, що з літаком Міноборони РФ може повторитися ситуація, яка була при розслідуванні катастрофи пасажирського літака А321 над Синайським півостровом.
"Версія теракту владою розглядається як колосальний удар по усій пропаганді. Друга помста за Алеппо справить занадто велике враження на населення. Подивимося, як далі буде розвиватися розслідування. І пам'ятаємо, що було з єгипетським літаком. Тоді два тижні заперечували теракт, а потім, коли з'явилися зйомки Пентагону, визнали", - сказав Піонтковський.
Нагадаємо, 25 грудня, в Чорному морі впав російський військово-транспортний літак Ту-154.
У відомстві уточнили, що на борту ТУ-154 перебували російські військовослужбовці, артисти ансамблю ім. Александрова і представники російських ЗМІ, які летіли привітати з Новим роком військових РФ на сирійській авіабазі "Хмеймім".
Незабаром міноборони РФ заявило, що уламки літака ТУ-154 були знайдені в Чорному морі.
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