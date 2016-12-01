У Чернівцях учасники АТО проведуть загальні збори

28 грудня 2016 року громадська організація «Чернівецьке обласне об’єднання учасників, ветеранів, інвалідів АТО та їх сімей» проводить загальні збори учасників АТО Чернівців.
Збори будуть проводитись в Будинку офіцерів (в актовій залі) за адресою: м.Чернівці, Театральна площа, 6, початок о 18:30.
Теми зборів: забезпечення житлом учасників АТО, що потребують покращення житлових умов, проживаючих в м.Чернівці, річний звіт роботи громадської організації.
Запрошуються всі учасники АТО, що зареєстровані в м.Чернівці, журналісти та всі зацікавлені особи.