Закривається телеканал Коломойського

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Із 1 січня свою роботу припиняє проект групи "1+1 Медіа" Ukraine Today.
Про це повідомив генеральний директор "1+1 Медіа" Олександр Ткаченко, пише ЛІГА.net.
"Проект мав стати голосом країни на міжнародне співтовариство. 2014 року це була єдина можливість для нас бути почутими. Але зараз держава взяла на себе цю функцію і ми вважаємо, що наша місія завершена", - прокоментував Ткаченко.
Група не має коштів підтримувати соціальний проект, зазначив він.
Як відомо, медіагрупа "1+1 Медіа" належить українському олігархові Ігорю Коломойському.